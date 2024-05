Desventajas comparativas

Hay letras en todas las disciplinas, incluso en matemáticas. La “x” es el misterio infaltable, y todo el abecedario está al servicio de las incógnitas. Incluso las ciencias llamadas exactas se sirven de las habitualmente inexactas palabras. Me gusta inmiscuirme en vocabulario ajeno cuando me sorprenden ciertos postulados o formas de nombrar. Tratando de atisbar algo de la física cuántica, leí un libro introductorio de Carlo Rovelli, virtuoso contador de teorías, que explicaba los hallazgos a través de siete breves lecciones. Ahí me enteré de que el Premio Nobel de Física, el estadounidense Murray Gell-Mann, había extraído de una novela de Joyce el nombre para clasificar a uno de los componentes fundamentales de la materia, los quarks. También en textos psicoanalíticos aparecen fórmulas literarias e incluso neologismos. Recuerdo cuando un gran analista me habló de “la inseminación significante”. Me pareció increíble la idea de introducir un término en una estructura parlante en busca de una modificación.

El propio Goethe utilizó un descubrimiento de la química para titular una de sus más bellas novelas con el nombre mismo de la teoría, Las afinidades electivas, y más recientemente Houellebecq, Las partículas elementales. Las palabras cruzan puentes que inesperadamente se tienden entre literatura y ciencia. En estos tiempos tan economicistas, donde se pretende “ordenar” las pasiones, anhelos y necesidades humanas recurriendo a teorías bastante antiguas con el fin de que los números “cierren” (supuestamente para abrir oportunidades), es una tentación leer fuera de contexto ciertas palabras que revelan posturas peligrosas. Pienso en las teorías de David Riccardo (1772-1823), gran influyente del pensamiento clásico económico en tiempos imperialistas, muy encubiertamente citado en estos tiempos. Una de sus famosas teorías ¡que me enseñaron en el colegio! se llama “ventajas comparativas”. Siempre me impactó esa nominación, la guardé en mi mente confundida. ¿Era un eufemismo de explotación de las grandes potencias aparentando ser una fórmula ecuánime? ¿De quién es la ventaja? ¿Cómo se compara?

Es un ejercicio recomendable el de atender a las palabras, aunque algunos nos hagan creer que no entendemos las teorías.