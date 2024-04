Como Berni, León Ferrari y Julio Le Parc, La Chola Poblete fue reconocida en la Bienal de Venecia

“Estoy muy feliz, es un honor para mí recibir este premio”, dijo La Chola Poblete luego de recibir de la Mención Especial que le dio la Bienal de Venecia donde fue una de artistas invitadas a participar.

Bienal de Venecia 2024. La Chola Poblete da su discurso luego de recibir la Mención Especial.

“Es un honor para mí y para toda mi comunidad del mundo y de la Argentina. Soy la primera artista trans en lograr estar en la Bienal de Venecia…Artista trans y marrona, Argentina no es blanca. Espero poder abrir otras puertas y que personas como yo vean que hay un futuro y que tenemos que seguir ganando espacios. Deseo también que realmente alguna vez las etiquetas desaparezcan, que seamos una forma y nada más. Y quisiera agregar respecto al contexto de mi país: yo he recibido el apoyo del Estado Argentino para formarme mediante becas durante mi pequeña carrera. Y si el Estado no apoya y no contribuye a la cultura, el futuro es realmente peligroso. Deseo que cada argentino pueda tener al mes a un sueldo digno y tranquilidad. Gracias a Adriano (Pedrosa) por convocarme y gracias a Italia por hacerme sentir como en casa”.

(De izq. a der.) En Venecia, La Chola Poblete con Amalia Amoedo; Adriano Pedrosa, curador de la Bienal; y Nahuel O.Vidal.

Adriano Pedrosa, director artístico del Museo de Arte de San Pablo, fue el elegido como curador de sexagésima edición de la Bienal de Venecia que este año propuso como nombre Stranieri Ovunque (Extranjeros en todas partes). Y él junto con Pietrangelo Buttafuoco –presidente de la Bienal– le entregaron esta Mención Especial a La Chola Poblete quien a los 35 años se convirtió en la cuarta artista argentina en recibirla. Los otros tres fueron Antonio Berni, León Ferrari y Julio Le Parc. En la fundamentación de este reconocimiento, las autoridades de la Bienal señalaron que “La Chola Poblete participa en un juego crítico con historias de representación colonial desde una perspectiva transindígena. Su arte multivalente se resiste a la exotización de las mujeres indígenas mientras insiste en el poder de la sexualidad. Aborda la iconografía religiosa occidental y las prácticas espirituales indígenas con un estilo trans y queer, invirtiendo las relaciones de poder”.

Adriano Pedrosa y Pietrangelo Buttafuoco, curador y presidente de la Bienal, rodean a La Chola Poblete.

Esa línea descriptiva de esta artista argentina, la presentó Venecia al convocarla para esta sexagésima edición. “A través de sus pinturas, fotografías y performances La Chola Poblete postula la importancia de los saberes ancestrales en el territorio sudamericano y la necesidad de revertir prácticas coloniales de discriminación de género y razas en nuestro país. Su obra denuncia los destratos hacia las poblaciones marrones y hacia las disidencias sexuales, la estereotipación y exotización de los pueblos originarios, y reivindica la presentación de bellezas y corporalidades que se oponen a los estándares culturalmente construidos”. Nahuel Ortiz Vidal, titular de la galería Barro y quien representa la obra de La Chola Poblete, señaló esta mención dada por la bienal más antigua del mundo como un “suceso para el arte argentino” , teniendo en cuenta quienes fueron los tres anteriores artista argentinos que la recibieron.