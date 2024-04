"No funciona nada": Tini Stoessel presentaba sus nuevas canciones pero debió interrumpir su show

Martina Tini Stoessel interrumpió en la noche del jueves el show en Hurlingham Club donde presentaba en vivo de su nuevo disco Un mechón de pelo. Llegó a interpretar algunas canciones, pero lo hizo casi a a oscuras y los problemas técnicos la desbordaron.

"No saben la impotencia que tengo de que no funcione ni siquiera el seguidor, no prende una luz...", explicó Tini, molesta con lo que estaba pasando.

El público le gritaba "que cante, que cante", pero ella dio por cerrada la actuación: "Esperamos hasta último momento noticias pera básicamente no funcionaba nada, nada de nada. Obviamente también es peligroso para los bailarines, la técnica, para todos, y obviamente también para ustedes".

El show de la tenía una producción ambiciosa: un con un arco grecorromano de 18 metros de alto y una plataforma giratoria traída desde Alemania.

Tini Stoessel fue contra Marcelo Tinelli en una canción inspirada en el conflicto con su padre: "Me dolió"

Para no defraudar completamente al público, apenas iluminada Tini cantó algunos temas, entre ellos "Pa", la canción de su nuevo álbum que le dedicó a su padre, Alejandro Stoessel, que habla sobre la angustia por la que pasó el productor cuando estuvo internado e incluye una serie de indirectas contra Marcelo Tinelli.

Tini tenía programados tres shows en el Hurlingham Club: el de este jueves 25 y luego este viernes 26 y el sábado 27. Las entradas estaban agotadas para todos.

En un comunicado, la organización informó que la suspensión fue debido "al mal tiempo" y que el show "fue pasado al día martes 30 de abril en el mismo horario, 21.30".

