El abogado y titular de la DAIA, Jorge Knoblovits, aseguró que no le gustan “las manifestaciones de Javier Milei hacia el papa Francisco”, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (FM 101.9) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Nosotros no queremos cancelar al cantante, cuestionamos sus posiciones. Ayer tuvimos una reunión y advertimos que Roger Waters tiene un discurso antisemita muy particular, no es algo que tiene que ver con su música, él incluso ha banalizado a Ana Frank.

Las acusaciones contra el candidato libertario

Claudio Mardones (CM): En este momento, la tensión ha estado centrada en Javier Milei y algunas preocupaciones que surgieron en torno a él con el antisemitismo. ¿Cuál es su apreciación respecto de estas acusaciones? Milei culpa a Guillermo Yanco, el marido de Patricia Bullrich..

No sabía que acusaban a Milei de antisemita, de hecho él manifiesta un acercamiento al judaísmo. Guillermo Yanco no tiene nada que ver, él es el vicepresidente del Museo del Holocausto , yo estuve con Guillermo, no genera ningún tipo de operaciones.

Tenemos que dejar de meter la política en todo. Lo que yo sé es lo que hablo, sé que Milei tiene una pasión por lo judío, ha utilizado símbolos judíos en su último acto de cierre de campaña, desconozco si antes de esto había una posición antisemita de Milei.

¿Por qué se asocia a Milei con el nazismo?

Los vínculos entre la política y la religión

La Iglesia católica realizó una misa por las descalificaciones de Milei al papa Francisco. ¿Cuál es tu visión y la de la religión judía por las críticas que Milei le hace al papa?

Me voy a detener a recordar a Pierre Bourdieu, que hablaba de distintos tipos de capitales. Sobre todo, lo que nos convoca ahora es el capital simbólico, que tiene las investiduras.

Me parece que es cierto que hay un capital simbólico en las vestimentas y en las formas que se relaciona con las ideas y las religiones, como pasa con Roger Waters.

¿Por qué no se entiende a Bergoglio en Argentina?

Hemos firmado una declaración para pedir que no haya odio en el discurso, y hoy en Argentina hay mucho odio en el discurso. Como integrante de la DAIA, en la comunidad judía, el odio en el discurso nunca ha sido bien recibido, nos remonta a Hitler y a los peores momentos de la humanidad.

No me gustan las manifestaciones de Milei hacia el papa Francisco, no debe ser posible en Argentina. Nosotros tenemos una matriz de convivencia excelente, conformamos un colectivo en donde la celebración de la diversidad es motivo de orgullo.

