¿Por qué se asocia a Milei con el nazismo?

“Vamos a tratar de explicar por qué se asocia a Javier Milei con el nazismo a pesar de que el propio Milei admira a Israel y tiene a un rabino marroquí de guía espiritual”, afirmó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) del lunes 28 de agosto de 2023.

Este fin de semana, dos columnas coincidieron en la asociación de Milei con el nazismo. En la columna de Gustavo González se puede leer:

"Peter Fritzsche, historiador y estudioso de fenómenos políticos internacionales, en su libro De alemanes a nazis, muestra cómo la combinación de distintos factores va modificando poco a poco el comportamiento de una sociedad. La alimentación del odio hacia el otro durante años, el síndrome de autoflagelación colectiva, la crisis económica, la decadencia de los partidos tradicionales y, al final, el surgimiento de un salvador de gestos y oratoria espectacular y agresiva que corporiza la necesidad de destruir un sistema y la esperanza de construir otro distinto que traerá gloria y progreso".

Milei, el hijo no reconocido de Macri y Cristina

“En relación al desarrollo de Milei, Fritzsche planteó: ‘No encontré votantes pasivos, atemorizados o angustiados, llevados de un partido a otro por las circunstancias económicas. Encontré una insurrección juvenil y enérgica que resiste a la izquierda, pero rehúsa también la condescendencia frente a las elites tradicionales’.

El mismo día, sin que tuvieran ningún contacto, se publicó una columna de Beatriz Sarlo en la que se cita al novelista alemán Hermann Broch:

“‘Las masas se encuentran en un estado que todavía no alcanza al pánico declarado, que puede ser llamado como de prepánico, pero donde todos los elementos del pánico, como minimizar el juicio racional, la completa indiferencia respecto de los valores de la vida, la complacencia frente a las órdenes de un führer, ya se distinguen claramente. Es un estado que conviene a toda revolución, la que triunfa y la que es derrotada’. Así escribía Hermann Broch, a quien, como a cientos de miles, le tocó una época amenazadora y desordenada. Una diferencia que no debe pasarse por alto: Broch fue un grande, un pensador complejo y sutil frente a las situaciones más difíciles”.

El estilo de Milei

En el último mes, otros artículos coincidieron en la comparación entre Milei y el nazismo. Varias fueron publicadas en Perfil, pero no es un fenómeno exclusivo de nuestras publicaciones.

Jaime Durán Barba escribió una columna titulada “El huevo de la serpiente”, en la que afirma que “los países en los que se implantó la democracia son los que más han progresado en términos económicos, científicos y culturales. Son también aquellos en los que surgieron y se desarrollaron algunos valores generalmente aceptados en la sociedad contemporánea: los derechos de las mujeres, el respeto a las diversas razas y culturas, a la diversidad sexual, la defensa de la vida, del medio ambiente. Hay sin embargo, muchos países autoritarios en los que no existe una democracia real, y siguen vigentes los valores del pasado”.

Durán Barba continúa explicando de qué manera, dentro de las democracias, se desarrollan estos “huevos de la serpiente”.

Seduciendo al capital

Casualmente, el título de la contratapa del lunes 14 de agosto, al otro día de las elecciones fue, “El huevo de la serpiente”.

El título remite a la película de Ingmar Bergman estrenada en 1977. En un momento del film, ambientado durante la crisis luego de la primera guerra mundial y el ascenso de Hitler al poder en los comienzos de la década del ‘30, un científico nazi le explica a un joven aprendiz el significado de la lucha del Nacional Socialismo mientras observan, en una proyección, imágenes del pueblo alemán: “Mira esa gente, son incapaces de hacer una revolución, están demasiado humillados, están derrotados. Pero dentro de diez años, los que ahora tienen diez tendrán veinte, los que ahora tienen quince tendrán veinticinco. Al odio heredado de sus padres sumarán su propio idealismo. Alguien surgirá que plasme sus sentimientos en palabras, alguien les prometerá un futuro, alguien les planteará exigencias, les hablará de grandeza y sacrificio. Sólo entonces habrá una revolución y nuestro mundo se derrumbará entre sangre y fuego”.

Momento de outsiders

“La vieja sociedad se basaba en ideas enormemente románticas acerca de la bondad del hombre, era todo muy complicado, las ideas no respondían a la realidad. La nueva sociedad se basará en una valoración realista del hombre, de su potencial y de sus limitaciones”, prosigue el diálogo del personaje nazi del film.

El discurso de Javier Milei

“Estamos frente al fin del modelo de la casta, ese modelo basado en esa atrocidad que dice que ‘donde hay una necesidad nace un derecho’, pero se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar. Cuya máxima expresión es esa aberración llamada la justicia social que es injusta, porque implica un trato desigual ante la ley, pero además está precedida de un robo”, las palabras eran pronunciadas por el candidato de La Libertad Avanza el domingo de la elección en su discurso tras conocerse los resultados de la elección.

El huevo de la serpiente | Perfil

Algunos días antes, en el cierre de campaña, Javier Milei afirmaba: “El domingo que viene tenemos la oportunidad de que ese grito del 2001, el famoso ‘que se vayan todos’, se convierta en una realidad, y volvamos a abrazar las ideas de la libertad”.

En ocasión del festival Viva 22, organizado por el partido de ultraderecha Vox en Madrid, Milei arengaba al público: “Cada vez que aparece la garra del Estado en lo que funcionaba bien, luego empieza a funcionar mal, y eso demanda más intervención, y demanda más Estado y genera peor funcionamiento, y así sucesivamente. Va creciendo el socialismo y nos van robando la libertad. Quiero dejar el mensaje de que esto no es para tibios, acá no valen las soluciones intermedias, porque son funcionales a más socialismo, son funcionales al comunismo“.

A 90 años de la llegada de Hitler al poder: un ascenso legítimo para el monstruo del siglo | Perfil

Casualmente, la amenaza del comunismo era lo que empujaba a los nacionalsocialistas en Alemania y en Italia. Obviamente, no es comparable la situación histórica, pero existen puntos de comparación, que son los que generan tanta división en la colectividad judía, con personas que ven con mucha inquietud la emergencia de Javier Milei.

El sentimiento religioso del malestar en la cultura

En un artículo publicado en 1930 titulado “El malestar en la cultura”, Sigmund Freud explica que la insatisfacción del hombre por la cultura radica en que ésta controla sus impulsos eróticos y agresivos, especialmente estos últimos, y que el hombre tiene una agresividad innata que puede desintegrar la sociedad.

La cultura controlará esta agresividad, internalizándola bajo la forma de “súper yo”, y dirigiéndola contra el “yo”, el que entonces puede tornarse masoquista o autodestructivo.

Dante Sica: "Si gana Milei, no habrá un gran caos"

Sigmund Freud había escuchado decir que “en todo ser humano existe un sentimiento oceánico de eternidad, infinitud y unión con el universo”, y por ese sólo hecho el hombre es un ser religioso, más allá de que forme parte o no de algún credo. Ese sentimiento religioso está en la base de toda religión.

Freud no admite ese sentimiento en sí mismo, pero intentó una explicación psicoanalítica-genética del mismo, afirmando que es posible que en la esfera de lo psíquico perdure aquel sentimiento pretérito de cuando el lactante aún no tenía delimitado el yo del resto de los objetos, y eso pueda conservarse en la adultez. Sin embargo, “dicho sentimiento oceánico está más vinculado con el narcisismo ilimitado que con el sentimentalismo religioso”, expresa en su análisis.

Lucas Ghi: "La salida no es 'que se vayan todos' sino que 'nos metamos todos'"

Javier Milei, ¿el candidato que pretende apropiarse del judaísmo?

Daniel Berliner analizó en un artículo las diferentes declaraciones de Javier Milei sobre el judaísmo. Desde sus clases y el estudio semanal de la Torá, la probabilidad de realizar una conversión, hasta el posible traslado de la embajada argentina a Jerusalén si asume la presidencia.

En el artículo citado, el autor expresa: “A estas horas la dirigencia comunitaria argentina ve con enorme preocupación el uso que realiza públicamente el candidato sobre el judaísmo, molestia que se sumó a su posición en contra de declarar ‘Día de Duelo Nacional’ el 18 de julio, en homenaje a las víctimas del atentado a la AMIA, que va a contrapelo de su supuesto gran amor”.

“Milei no pierde oportunidad para hablar de su rabino, el de la comunidad marroquí, quien rápidamente tuvo que recalcular para bajar su exposición dado que las comunidades sefaradíes suelen estar lejos de la política, a diferencia de los ashkenasim que sí lo hacen. Esto significaría que cualquier actividad por fuera de su condición rabínica, lo obligaría a renunciar y así poder trabajar políticamente con Milei”, prosigue el artículo.

Javier Milei, ¿el candidato que pretende apropiarse del judaísmo? | Perfil

“Claramente todos los sentidos de Milei se activaron al percibir que el judaísmo esconde una ingeniería “Divina”, la que ofrecen los libros sagrados, los cabalistas y los eruditos de todas las épocas, desde Moisés en adelante con la entrega de los 10 mandamientos para toda la humanidad en el Monte Sinaí”.

“Milei percibió todo esto y se zambulló en un mundo que cree que puede pertenecerle, por el simple hecho de un estudio semanal de la Torá, su posible conversión, un cierre de campaña con un gran shofar y un viaje particular a la tumba (ohel) del Jabad Lubavitch a Brooklyn”.

“Respecto a Israel, seguro que oportunamente será oficialmente recibido por el Estado judío, tal como ocurrió con Eduardo «Wado» de Pedro, Juan Manzur, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Alberto Fernández”.

“Con respecto al anuncio del traslado de la embajada argentina a Jerusalén, Israel vería con buenos ojos esta iniciativa, al igual que lo hizo con los diferentes países que ya han mudado sus embajadas”.

Milei y su relación con el judaísmo: "fanatismo" por el pueblo judío, lectura diaria del Torá y promesas con Israel

La paradoja de Milei

En una nota publicada hoy en el diario Clarín, se menciona que “pese a su admiración por Israel, Milei incomoda y divide a la comunidad judía”.

Es decir que estamos frente a una paradoja, alguien que es asociado con el nazismo que, al mismo tiempo, admira al judaísmo.

En 2019 causó polémica en A24 durante un programa, cuando estalló contra un periodista, al que amenazó enfurecido: “Si me va a provocar, lo voy a estropear, porque no sabe, porque es un bruto”. “Te voy a refregar la cara de él por el piso”, gritaba mientras gesticulaba amenazante con las manos.

Cuáles fueron las repercusiones de los dichos de Milei sobre el cierre del Conicet

”No puedo discutir con las bestias“, dijo antes de levantarse e irse del programa.

Probablemente la asociación de Milei con ideologías autoritarias de ultraderecha sea una cuestión que tiene que ver con la comunicación analógica y no con lo digital. Quizá tenga que ver no tanto con lo que se dice, sino más bien con la forma, con el cómo. Por ejemplo, su exacerbación o furia cuando es contradecido, como ha ocurrido en varias ocasiones durante debates televisivos.

El negro como signo de lo radical

Otro de los significantes puede ser el color negro, el color de lo radical por excelencia. Representa tanto a los piratas, los anarquistas, como a los fascistas italianos, las Panteras Negras y, más recientemente, al grupo Estado Islámico.

Milei es el segundo político argentino con más consultas en Google desde 2015

La bandera negra, signo de luto y de revuelta a la vez, ondea en 1871 durante la Comuna de París, en una insurrección violentamente reprimida. Once años más tarde, en 1882, el movimiento anarquista francés bautiza su periódico como Le Drapeau Noir (La Bandera Negra), mientras que la escritora feminista y activista libertaria Louise Michel marcha con una enagua negra colgada del extremo de un palo de escoba, en señal de "luto por nuestros muertos y nuestras ilusiones". El negro es entonces visto como un "no color" y se refiere al "no Estado" de los anarquistas, un ideal universal.

La bandera oscura se utiliza en México, donde el revolucionario Emiliano Zapata la adopta en 1910, junto con el lema "Tierra y Libertad". Por su parte, las "camisas negras" de la Italia de Mussolini aparecen en 1919, ubicadas en el otro extremo de los anarquistas en la escena política.

Bullrich y Milei criticaron el paquete de medidas de Massa: "Keynesianismo modelo Ford T"

Por lo que se ve, la estética es independiente de la ideología, y penetra tanto o más fuerte que las ideas.

Vamos a continuar analizando el fenómeno Milei, su carácter polisémico y paradójico, que posibilita que, al mismo tiempo que adora al judaísmo, sea visto como un neonazi.

