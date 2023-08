Bullrich y Milei criticaron el paquete de medidas de Massa: "Keynesianismo modelo Ford T"

Los candidatos presidenciales de la oposición, Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio y Javier Milei de La Libertad Avanza, criticaron al ministro de Economía y también candidato presidencial Sergio Massa por su paquete de medidas anunciado este domingo, que incluye la anticipada suma fija, beneficios para monotributistas, jubilados, beneficiarios de la tarjeta Alimentar, exportadores, trabajadores de casas particulares, pymes, eliminación de retenciones y congelamiento de tarifas de obras sociales, combustibles y medicamentos.

“No se pueden esperar resultados distintos haciendo lo mismo de siempre”, comenzó su crítica el libertario Javier Milei. “Otra vez keynesianismo modelo Ford T. Siempre falla y volverá a fallar”, afirmó en su cuenta de X (exTwitter) y opinó que “el tema es el tiempo, esto es si estalla antes o después de la elección”. También dijo: “Espero que más leones despierten así quedan en off-side. VLLC (Viva la libertad, carajo)”.

Por su parte, la candidata de Juntos por el cambio realizó una publicación bajo el título “El ministro de Economía Sergio Massa se burla de todos”. La exministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri aseguró que Massa, “para empujar su candidatura, tomó una serie de medidas que la inflación se va a comer en pocos días”.

“Esta Argentina sufre y los problemas no se resuelven con maquillaje y más emisión. Massa ofrece populismo kirchnerista explícito en lugar de dar oportunidades reales para que los argentinos puedan trabajar y crecer”, postuló Patricia Bullrich y, de cara a las elecciones de octubre, finalizó con su promesa de campaña: “Conmigo el kirchnerismo se acaba para siempre”.

A las críticas se sumaron las publicaciones de José Luis Espert y Martín Tetaz, diputados nacionales de Juntos por el Cambio. Espert comentó: “Más que plan, ‘platita’, es el plan darle ‘on and on’ a la impresora de billetitos del BCRA”. En la misma línea, Tetaz cuestionó: “Devaluación y plan platita; esta es la propuesta del candidato de Alberto” y definió al gobierno como “espantoso y hambreador”.

Las expresiones de apoyo a las medidas de Massa

Funcionarios, gobernadores, legisladores y referentes sindicales celebraron esta noche las medidas anunciadas por el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, para "mitigar el efecto de la devaluación" y "gestionar en beneficio de los que necesitan".

Al citar en su cuenta de X un video de Massa anunciando el Nuevo Programa de Fortalecimiento de la Actividad Económica y del Ingreso para las familias argentinas, el presidente Alberto Fernández destacó el plan que "empezamos a poner en marcha para que el ingreso de las y los más vulnerables no se vea afectado".

El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria, Agustín Rossi, destacó los anuncios realizados por su compañero de fórmula, que están "orientados a cuidar a las familias argentinas" y afirmó que "necesitamos un Estado activo, fuerte y presente que ponga al desarrollo y la inclusión en el centro y que siempre esté donde tiene que estar: junto al pueblo".

Milei cruzó a Patricia Bullrich: "Están desesperados por el cargo"

En tanto, el ministro de Transporte, Diego Giuliano, señaló que las medidas económicas "mitigan el efecto de la devaluación del FMI después de la sequia y de hacer frente a la enorme deuda que heredamos". "No dejamos sola a la gente y menos a los trabajadores y a los más vulnerables. Como tampoco dejamos solas a pymes y a los productores", afirmó en la misma red social.

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, señaló en una entrevista para Radio 10 que los anuncios son "una señal muy clara de la pelea" que está dando contra el FMI y sectores empresarios, y consideró que mientras "algunos sectores buscan que Argentina no se encamine", de la mano de Unión por la Patria "vamos a ir saliendo todos juntos".

"Sergio empieza a tomar decisiones porque no se puede esperar al 10 de diciembre. La paciencia está finita y él lo sabe, por eso son estos anuncios, que no vamos a dejar de tomar de acá a diciembre porque no andamos especulando por un hecho electoral", añadió Katopodis.

10 propuestas económicas de Bullrich, Massa y Milei si llegan a la presidencia

Por su parte, el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, celebró las medidas para "gestionar siempre en beneficio de los que más necesitan" frente a una oposición que ofrece "destruir, derogar, recortar, y cerrar". "Milei y Bullrich ofrecen como solución destruir, derogar, recortar, y cerrar", afirmó Martínez.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, también había celebrado las medidas informadas este domingo, replicando los videos donde el ministro Massa explicaba los anuncios y lo mismo hicieron en sus redes sociales la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano; la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti; el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández; la titular de Aysa, Malena Galmarini, y la legisladora porteña del Frente de Todos, Claudia Neira, entre otros.

