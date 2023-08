Martín Tetaz, diputado nacional (JxC), sostuvo la importancia de hacer un acuerdo entre La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio para lograr el triunfo de Javier Milei o Patricia Bullrich frente a Sergio Massa. “Nos ganó porque nos peleábamos entre nosotros”, aseguró el economista sobre el candidato libertario, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Vos venías planteando hace tiempo que, al no haber balotaje en la Provincia de Buenos Aires, se hacía imperioso un acuerdo entre Juntos por el Cambio y los libertarios. Ayer, Carolina Píparo, candidata a gobernadora por los libertarios, lo propuso también.

Me gustaría profundizar con las cantidades qué representan cada una de las fuerzas en la Provincia, medidas por las PASO...

Si hay un lugar donde las encuestas dieron bien, en toda esta discusión del problema de las encuestas, fue en la Provincia de Buenos Aires.

Todas las encuestas en la Provincia venían mostrando a Kicillof, para la que iba a ser la peor elección del peronismo en PBA, y efectivamente sacó todo lo que las encuestas decían que iba a sacar, ni un voto más ni un voto menos.

Todas las encuestas demostraron que la oposición iba a tener la llave para recuperar la Provincia, pero una llave partida en dos, donde una parte la íbamos a tener nosotros y otra Milei. Que iba a salir segundo JxC en la Provincia y tercera una figura, sea cual fuera, que acompañara a Javier Milei.

Esto, con absoluto respeto a Carolina Píparo, que es una gran diputada y una mejor persona, pero el arrastre iba a ser el de la boleta de Milei. Significativamente le iba a dar alrededor de entre 15-20 puntos al candidato de Milei en la Provincia de Buenos Aires, y eso fue exactamente lo que pasó.

No hay ningún lugar, o pocos lugares, donde las encuestas hayan acertado hasta con decimales lo que iba a pasar.

PBA no tiene balotaje, por una relación de fuerzas demasiado desigual al momento de discutir la última reforma constitucional de la Provincia.

Si bien fue posible incluirlo dentro del acuerdo de coincidencias básicas del Pacto de Olivos para la reforma de la Constitución, no fue posible incluirlo, aunque hubo un intento de hacerlo, en la reforma de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.

Ergo, no hay balotaje en la Provincia, y Kicillof puede convertirse en el próximo gobernador con la peor elección en la historia del peronismo en la Provincia de Buenos Aires, menos que los votos que sacó Herminio Iglesias en 1983, y menos que los que sacó Aníbal Fernández con los votos partidos en 2015.

En ese escenario, lo que yo propuse fue que buscáramos un acuerdo institucional y político, no una alianza, no que gobernemos juntos PBA, ni que tengamos un programa junto con Milei, porque no tiene nada que ver la propuesta política de él, que es más bien conservadora, con la nuestra, que es más bien progresista.

Si no que buscáramos una solución institucional, que convirtiéramos la elección de octubre en un balotaje. Eso es más fácil de hacer cuando uno está detrás del velo de ignorancia, cuando uno no sabe qué lugar en la distribución de los ingresos te va a tocar. Acá sería “qué lugar en la distribución de los resultados electorales te va a tocar”.

Era mucho más fácil hacer este acuerdo la semana pasada que hacerlo ahora, aunque todavía está esa posibilidad y me parece que hay que explorarla.

Hay que sentarse en una mesa y explorar de qué manera, gane quien gane, a partir de octubre, sea Milei o seamos nosotros, que nos toque gobernar Argentina después de octubre, es muy difícil hacerlo con PBA en contra y, sobre todo, para garantizar la estabilidad de un periodo que va a ser difícil y fundamental de hacer con la Provincia a favor. Así que me parece que hay que explorar esa posibilidad.

¿Cómo sería? ¿Tendría que renunciar Píparo o Grindetti?

Ya hay antecedentes. Cuando uno mira la elección de 1999, Cavallo hizo un acuerdo con Ruckauf y bajó a su candidato, que era Guillermo Francos, que tenía cerca del 10%.

Lo que le permitió a Ruckauf ganar las elecciones, cuando a nivel nacional se perdieron...

Exactamente, incluso ganó De La Rúa en la Provincia de Buenos Aires, pero perdió Meijide, que era la candidata a gobernadora de La Alianza en ese momento de PBA, y retuvo Ruckauf gracias al acuerdo político con Cavallo. Hay mil fórmulas.

Siguiendo esa línea, ¿sería que uno de los dos baje su candidatura a gobernador?

No necesitamos ni siquiera esa posibilidad. Nos alcanza con que territorialmente muchos de los dirigentes, que van a trabajar en la campaña y en el territorio, se comprometen a repartir boletas de Milei con el candidato a gobernador Grindetti, es una posibilidad, ni siquiera hay que bajar a nadie. La diferencia es tan pequeña, de dos o tres puntos, que alcanza con un trabajo territorial coordinado, que obviamente habría que compensar en otro distrito.

Si nosotros vamos a repartir la boleta en alguna zona de PBA, por ejemplo la de Milei con Grindetti, los de Capital Federal deberían estar dispuestos a repartir la de Patricia Bullrich con la boleta cruzada de ellos abajo.

Hay otro antecedente, que es el de la elección de 2015. Después de las PASO, había quedado María Eugenia Vidal muy cerca de ganarle a Aníbal Fernández en la Provincia, y quedó como tercera fuerza Margarita Stolbizer, con una elección entre cinco y seis puntos, con Jaime Linares como candidato a gobernador.

Margarita, en la semana previa, no lo dijo públicamente pero sí a su círculo: dio la orden de bajar la iniciativa, y que en la calle cada uno se sintiera libre de cortar las boletas de gobernador y acompañar a Vidal. Y eso pasó, María Eugenia recibió esos casi cinco puntos de Linares. Si mirás su candidatura, vas a ver que le transfiere tres o cuatro puntos a Vidal, que son los puntos con los que gana.

Si la voluntad política de encontrar el acuerdo está, la forma del acuerdo se puede explorar y hay varias formas posibles.

El rol del radicalismo en las elecciones

Siendo que Evolución y el radicalismo tiene a las personas más jóvenes, más vigorosas, más creativas, más innovadoras, vos entre ellos, ¿qué pasa que no logra poner candidatos ni a presidente ni a gobernador? ¿Qué falta? ¿Faltan años de esta generación?

Primero, eso. Por supuesto, es un proceso de construcción que recién empieza y va madurando y consiguiendo figuras. Muy probablemente Maxi Pullaro sea el próximo gobernador de la provincia de Santa Fe. Y muy cerca estuvo Martín Lousteau de ganar la Ciudad de Buenos Aires.

Una cosa muy insólita, porque en la Ciudad, Patricia y Horacio sumaron 48 puntos, pero Martín y Jorge sumaron casi 10 puntos más, es decir, hubo un montón de participación extra que suscitó la PASO que era muy atractiva, ciertamente, de la Ciudad de Buenos Aires, y la principal transferencia de votos fue el candidato de Milei.

Esta vez en la Ciudad saca cinco puntos, y esos puntos definen las PASO en favor de Jorge Macri. Es una conjetura, no puedo probarlo, pero casi seguramente pasó una cosa así. Ese proceso se va construyendo.

En la construcción de un proceso no son todas ganancias, te toca ganar y perder elecciones. Vos lo sabés perfectamente porque has construido medios acá y en otros países de América Latina y sabés que tenés que tener los mejores periodistas, el mejor equipo y una propuesta innovadora, pero eso no te garantiza al otro día ser elegido por los consumidores, eso es un proceso que lleva un tiempo.

A veces construís con la mejor lógica, y la necesidad o demanda de la sociedad pasan por una lógica distinta y al momento no lo sabes interpretar bien, u otras veces sí, es una construcción que se va haciendo.

El corrimiento político hacia la derecha

Una conjetura plausible es que el momento del centro será más adelante y que Horacio Rodriguez Larreta, con tantos recursos, sacando apenas el doble de votos de Grabois, ¿demostraría que hay una cuestión de humor de época?

Para mí, en parte, sí es una cuestión de posicionamiento, pero no ideológico. Vos lo planteás como una idea de centro versus una más extrema. Pero creo que la variable que explica el posicionamiento no es ideológica.

Te pongo un ejemplo: en la Provincia de Buenos Aires, en la encuestas de La Matanza, que tiene una realidad socioeconómica muy distinta en Ramos Mejía que en los kilómetros, como le dicen ellos a los asentamientos, ganaba Patricia Bullrich, y en los asentamientos ganaban los peronistas, pero en el medio de La Matanza, en el corazón, que va desde San Justo hasta Laferrere, en ese corazón disputaba Milei, con Horacio y con los peronistas, pero el voto opositor se lo disputaban Milei y Horacio.

Cuando vos hablabas con los equipos de Horacio decían que las encuestas daban mal porque son las de la gente que está decidida, la mayoría ruidosa. Pero la mayoría silenciosa, que es la gente que va por abajo, que no le interesa la política, es el votante mediano por el cual Churchill decía que el mejor argumento en contra de la democracia era una conversación de cinco minutos con el votante mediano.

Ese votante mediano, tal vez poco informado de la política, pero al que le pasan las mismas cosas que a cualquiera, al que lo mata la inflación, al que lo atraviesa la inseguridad. Y este votante era la aspiración de Horacio.

Horacio se llevaba el 80% del voto radical en las PASO, pero Patricia se llevaba el 80% del voto del PRO, y el PRO es un poco más que el radicalismo dentro de Juntos por el Cambio. Para ganar Horacio tenía que abrazar un poco más por afuera. La idea anti-grieta de él era abrazar un público que trascendiera el de Juntos por el Cambio.

Ese público se lo llevó Milei. Cada voto de Milei son a los cuales aspiraba Horacio, el mismo universo. Si los saca uno no los pueden sacar los dos.

Las posibilidades de Juntos por el Cambio para las elecciones

Alejandro Gomel (AG): La gente de Massa dice que tienen para crecer porque pueden ir a buscar votos en el electorado de Schiaretti y en los radicales que votaron a Larreta. ¿Bullrich donde puede ir a buscar votos ahora?

Recuerdo la elección del 2015 donde Massa era rubio, de ojos azules, media 1,90, y tenía una novia bonita (sigue teniendo una novia bonita). Massa se desdibujó, ahora es el ministro de Economía del 120% de inflación y que acaba de devaluar.

Si alguien piensa que la economía va a estar mejor en octubre de lo que estaba en las PASO, que me convenza de eso, porque a mí me resulta difícil convencerme.

Creo que todos pensamos que la economía va a llegar a octubre peor de lo que llegó a la PASO, con lo cual, si en ese momento el radicalismo, después de disputar contra Macri, y mira que para los radicales Macri era difícil de digerir ideológicamente, aceptó la regla de la PASO, perdimos con nuestro candidato que era Ernesto Sanz, y fuimos todos, uno detrás del otro a acompañarlo a Macri en la elección presidencial.

¿Por qué si no lo acompañamos a Massa rubio, de ojos azules, iríamos detrás de este Massa completamente desdibujado, perdedor e hiperinflacionario? No tiene ningún sentido pensar eso, no va a ocurrir.

Es la desesperación de Massa de tratar de agarrarse de algo para que no se le produzca un efecto desbande y no perder a todos los intendentes del Gran Buenos Aires, que va a empezar a producir un efecto 2015. Si logramos el acuerdo que yo propongo en la Provincia relativamente rápido, lo que vas a ver es un fenómeno de fuga masiva de los intendentes del conurbano.

Si veo lo de Bullrich, porque tiene dos públicos para ir a buscar desde el punto de vista ideológico, que son naturalmente de Juntos por el Cambio, como la provincia de Córdoba y Mendoza, sobre todo con el apoyo de los dirigentes, porque ahí Milei no tiene dirigentes, nosotros tenemos a los mejores dirigentes de ambas provincias para caminar junto con Patricia y convencer a la gente de que la mejor opción para la Argentina es que ella sea la próxima presidenta.

Vamos a hacer una elección muy buena en ambas provincias y le vamos a sacar a Milei de esos dos lugares.

Tenemos casi dos millones de personas más que van a ir a votar en la elección general, que no fueron en las PASO. Muchas de esas son personas grandes, algunas, por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires, el espectáculo que fue un desastre en la implementación de la votación con el sistema electrónico generaron colas larguísimas de gente que decía “vengo a votar porque la computadora tarda un montón”, y no volvió.

Tenés dos millones de personas de un electorado que, yo creo, nos va a favorecer más a nosotros porque históricamente ha sido así entre las PASO y la general, porque además tengo razones para pensar en esta ocasión particular que va a ser todavía más significativa para nosotros. Creo que tenemos mucho para crecer, tanto territorialmente como con el padrón de nuevos votantes.

Las propuestas económicas y el lugar de los libertarios

Fernando Meaños (FM): Dijiste que Milei tiene una propuesta más conservadora que la de ustedes, ¿pero en la campaña no fue quien se metió más a fondo en temas económicos? Con la discusión del gasto, discutir si la Argentina puede seguir viviendo con déficit o no, ¿no creés que ahí dio una discusión y un debate menos conservador que el resto de las fuerzas políticas?

Primero, debate no dio nunca, en ningún momento. No se animó a debatir esto con ningún economista, ya no digo conmigo, de Juntos por el Cambio. Y cada vez que iba a un canal ponía como condición no tener un opositor en frente para que le pudiera repreguntar.

FM: Son las condiciones que pone el que va ganando. Finalmente, la realidad le dio la razón...

Pero no importa si son las condiciones que pone el que va ganando o perdiendo, no discuto las condiciones, sino el verbo “debatió”. No debatió nada, presentó una serie de ideas completamente incongruentes, presentó una idea un lunes y 15 días después presentó otra.

En el libro que escribió sobre cómo terminar la inflación, que es su último libro, se contradice. En la página 120 propone dolarizar de una manera, en la 140 de otra y en la 180 vuelve a proponer una idea anterior. Terminó agarrándose de una idea de dolarización que escribió Ocampo con Cachanosky, y Ocampo ni siquiera es economista.

Se agarró de una propuesta que había escrito otro a un mes de la elección porque no tenía de dónde agarrarse, y tira cosas incongruentes como que va a bajar no sé cuántos puntos el gasto y tiene en el mejor de los casos, 35 diputados.

Ayer dijo que quería llevarse puesta la coparticipación del impuesto. Es un desastre la coparticipación y hay que cambiarla, estamos de acuerdo, pero para eso necesitás cambiar la Constitución, dos tercios del Congreso, y si Milei llega con ocho senadores, es un milagro.

No la busquen por el lado de los argumentos porque no es por ahí. A Milei lo votaron los hijos de "doña Rosa", y no digo que "doña Rosa" no tenga capacidad de entender un debate desde el punto de vista de los argumentos políticos, sino que ese debate no es el que definió la elección.

FM: Entonces, ¿qué es lo que le faltó a los radicales? ¿Por qué Milei penetró en lugares donde los radicales no pudieron entrar en décadas?

La gran novedad es que nosotros nos pasamos seis meses peleándonos y discutiendo entre nosotros, y nos consumió, lo dije hace tres meses atrás. Lo anticipé, dije que Milei nos iba a ganar cada uno de los días que quedaban hasta las PASO, y fue lo que pasó. Nos ganó porque nos peleábamos entre nosotros sin escuchar a la sociedad y sin plantear una propuesta clara.

Desde el punto de vista identitario, la verdad es que éramos una cosa poco atractiva, la gente no sabía qué cosa votaba. ¿Votaba a Horacio o votaba a Patricia?

Nosotros llegamos con una marca “Juntos por el Cambio”, y no estábamos juntos ni representamos el cambio, eso fue lo que pasó. Vos tenés que parecer algo parecido a lo que dice la marca.

Cuando mi nene toma helado y me dice “papá, está muy frío el helado”, claro, se llama helado, está frío por definición. Si el helado estuviera caliente habría una contradicción.

Nosotros vendíamos una marca que no nos representaba, lo que estuvimos haciendo los últimos seis meses fue desdibujarnos completamente de esa identidad. Ahora, y esta es una segunda razón por la cual a Bullrich le va a ir mejor de lo que nos fue en la sumatoria de Juntos por el Cambio en las PASO, tenemos una identidad más definida.

Se definió que es Patricia y en esa definición recuperamos identidad y unión, ahora estamos todos juntos atrás de una figura única que tiene un discurso único, eso es lo que necesitamos.

La posibilidad de una segunda vuelta en noviembre

No es lo deseable, pero llegan Milei y Massa al balotaje, ¿por quién votas?

Por Milei, no tengo ninguna duda. Creo que la Argentina necesita un cambio profundo, que la hegemonía del kirchnerismo desde el punto de vista político llegó a su fin, y que por otro lado Massa uno no sabe qué intereses significa ni a dónde va.

Prefiero un Milei que va a necesitar acordar parlamentariamente con Juntos por el Cambio para poder gobernar, así que nos va a permitir acordar muchas de las políticas públicas que terminen pasando por el Congreso.

¿Creés que Alfonsín votaría por Milei?

No tengo la menor idea.

Yo sé que no, te lo puedo asegurar...

No estoy tan seguro, porque el mismo Alfonsín hizo un Pacto con Menem en su momento, y ese Pacto lo hizo para acordar una serie de cuestiones que estaban por encima de si Menem o Cafiero.

No hay comparación entre Milei y Menem.

Yo creo que sí, lo más probable es que Milei se convierta en un Menem. Yo creo que vamos a ganar nosotros, pero si le toca ganar a Milei creo, casi con seguridad, que se va a convertir en un Menem.

Por lo pronto, hay que verlo, cuando Alfonsín hizo el Pacto de Olivos con Menem ya lo había visto. Dicho sea de paso, el Pacto estaba en línea con lo que él quería hacer, él quiso reformar la Constitución y no le dieron los votos. Él consideraba que era bueno que hubiese los cambios que la Constitución finalmente tuvo.

Vos sabés muy bien que Menem no tenía los votos para ser reelecto y el cambio constitucional del acuerdo de Olivos le permitió ser reelecto.

Hay todo un debate interno de nosotros mismos, de los radicales, sobre si realmente se hubiera quebrado la institucionalidad y Menem hubiera ido a buscar la reelección igual, en contra de la Constitución y la hubiera roto toda, Alfonsín tal vez tenía esa creencia y pensaba que si, otros pensábamos que no.

¿Creés que Alfonsín votaría por Milei?

Acabo de decir que no lo sé, pero en cierto sentido hizo un acuerdo con Menem, y nosotros hicimos un acuerdo también, para constituir Juntos por el Cambio, con una opción que todo el radicalismo dijo, la misma frase de Lilita, “Macri es mi límite”, y sin embargo lo que se discutía en la Argentina era otra cosa.

Yo no creo en la superioridad moral de las ideas, me parece un acto de fascismo, una pretensión fascista. Me parece que no hay "gente que no".

Yo creo que están equivocados los kirchneristas y que las políticas públicas que llevan adelante nos llevan al subdesarrollo, pero no creo que lo hagan de mala fe, creo que están convencidos de que es un camino para que le vaya bien a la Argentina. No me gustaría llamarlos "gente que no".

