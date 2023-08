Mientras algunos dirigentes opositores buscan despegarse del efecto libertario, el candidato a jefe de Gobierno porteño del espacio, Jorge Macri, hace lo contrario. "La suma de Juntos por el Cambio y Javier Milei es un mensaje al Gobierno", afirmó este martes 15 de agosto durante una entrevista.

Luego de ganarle la interna porteña a Martín Lousteau, el exintendente de Vicente López dijo que el espacio hizo "una gran elección", ya que nunca había tenido un 55% en las PASO anteriores. "Hicimos unas primarias muy competitivas en la que participó mucha gente, más allá de las complicaciones en el día de la elección, que no son menores y hay que tener en cuenta", afirmó.

Durante una entrevista en Radio Mitre, Macri destacó los puntos en común entre Juntos por el Cambio y el espacio de Milei. Señaló que el primer puesto del libertario representa "un grito de queja, de hartazgo", algo que es leído como un gesto del macrista hacia el actual diputado nacional mientras se define qué va a ocurrir de cara a las generales ante un nuevo escenario que pinta incierto.

"La suma de Juntos por el Cambio y Milei es un mensaje al gobierno de que 'por acá no es'", afirmó.

Según el candidato a jefe de Gobierno, el desafío "es ser la alternativa de cara a octubre, darle al ciudadano la sensación de que representamos el cambio que tiene que haber, ya que tenemos un equipo e ideas, que quizá dejamos de expresar".

Jorge Macri, el candidato de JxC para gobernar CABA.

Cuando le preguntaron acerca de la disputa entre el PRO y La Libertad Avanza, respondió: "El PRO vino a la política a transformar el Estado en eficiente, a poner en el centro de la escena al sector privado y a festejar su éxito. Me parece que muchas de esas ideas fueron expresadas por Milei más claramente y tienen que ser banderas nuestras".

El desafío de cara a las generales

Así y todo, pese al centro que le tiró, Macri sabe que Juntos por el Cambio corre en desventaja de cara a las generales de octubre próximo.

En ese sentido, el candidato del PRO en la Ciudad dijo que "ahora empieza un partido nuevo en el que Milei arranca primero" por lo que "nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para hacer la mejor elección en octubre".

El dirigente opositor hizo una autocrítica y reflexionó: "Tal vez el exceso de pelea interna no nos permitió transmitir nuestras ideas a nivel nacional, pero ahora hay una sola candidata con un solo mensaje y tal vez nos permita convocar a más gente".

El objetivo del espacio es ingresar a un eventual balotaje en un escenario de tercios que también conforma el Gobierno.

Por otro lado, Jorge Macri fue consultado acerca de los problemas que hubo para votar en la ciudad de Buenos Aires. Respondió que si bien está a favor del voto electrónico, no acuerda con "hacer convivir ambos sistemas al mismo tiempo". Vale recordar que el voto electrónico quedó envuelto en una disputa política meses atrás cuando Horacio Rodríguez Larreta tomó la decisión de hacer elecciones concurrentes entre ambos sistemas, algo que fue leído como una estrategia para favorecer a Martín Lousteau en detrimento de Macri.

"Un dato no menor es que en la categoría a jefe de gobierno votó un 8% menos que en la de presidente. Hubo gente que votó a presidente y, ya sea porque la máquina no andaba o porque se cansó, se fue. Y eso no está bueno", manifestó.

