Desencanto, sorpresa en las PASO y tres reflexiones del día después

Las elecciones de este domingo nos dejaron desconcertados. Quienes disfrutamos de los domingos electorales, estábamos a la espera de los resultados. Y mientras nos llegaban los números de mesas testigos y recuentos rápidos en las distintas provincias, un amigo pregunta en un grupo: “¿alguien lo puso primero a Milei en el prode?”. Nadie esperaba que el candidato liberal hiciera una mala elección, se veía venir un escenario de tres tercios.

Sin embargo, tenemos que hacernos cargo de que tampoco nadie lo anunciaba como el más votado. Nadie creía que el país se iba a pintar de violeta y Milei iba a ganar en 16 de los 24 distritos argentinos.

Esa fue la verdadera sorpresa de las PASO 2023, porque les deja a los partidos que gobernaron desde la vuelta a la democracia en adelante un alerta de la ciudadanía: queremos algo distinto.

Javier Milei es la clara representación de la bronca y el enojo con la conducción política. Ha logrado una narrativa en la que encauza la decepción de quien vio gobernar al macrismo en 2015, no obtuvo lo que esperaba, y vio a Alberto Fernández esperando algo distinto y sigue sin poder llegar a fin de mes.

Desencanto y sorpresa en las PASO

Retomando ese cántico del 2001, “que se vayan todos”, denuncia a la casta política: radicales, peronistas, dirigentes del PRO y del Frente Renovador. Logra dar una alternativa a aquellos votantes que sienten que “son todos iguales”.

Entonces, ¿qué nos enseñan estos resultados? Primero, que hay un cambio estructural en el comportamiento de los votantes. A quienes nos gusta la historización electoral, estas PASO nos dejan más preguntas que respuestas.

El peronismo hizo su peor elección en años, obtuvo un porcentaje por debajo de su piso histórico del 30%. Por otro lado, la ex alianza Cambiemos perdió en sus bastiones: Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Luis. Ese cinturón amarillo que veíamos en 2019 y que ahora se ha pintado de violeta junto al resto del país.

Segundo, que las elecciones provinciales, como bien se venía repitiendo, no son representativas de lo que sucede a nivel nacional. En 9 de las 17 provincias donde se había elegido gobernador, Juntos por el Cambio -y sus aliados- habían obtenido una victoria. En provincias como San Juan, San Luis, Neuquén y Chubut ya se sentían los aires de cambio. Sin embargo, los dirigentes locales no supieron transformar esos votos provinciales en un acompañamiento a los candidatos nacionales del PRO y la UCR.

El mal resultado de los candidatos liberales en las elecciones previas no tuvo un impacto en el comicio nacional. De hecho, si se repitieran estos números, en más de uno de ellos la Libertad Avanza podría consolidar diputados nacionales propios.

Tercero, la ciudadanía manifiesta su descontento y ya no podemos hacer oídos sordos. El combo de decepción no sólo se ve con el voto de una figura “outsider” sino también con el alto porcentaje del voto en blanco que se definió como la cuarta fuerza. El 4% de los electores ayer reclamaron que no estaban conformes con ninguna de las opciones y optaron por votar en blanco. Y en ese caso, hablamos de quiénes sí fueron a votar y siguen participando en el sistema electoral.

También deberíamos tener en cuenta a aquellos que ni siquiera fueron a votar. Si bien la participación fue mayor que en 2021, 69% contra el 67% de aquel año, es un nivel por debajo del promedio histórico de las PASO. En las primarias participa en promedio un 74% del padrón electoral, número que aumenta especialmente en los años como este, en los que se elige presidente.

La política como la conocíamos no va más. Ahora bien, ¿significa el resultado de las PASO que ya está todo dicho y Milei gobernará después del 10 de diciembre? No, aún queda mucha tela para cortar. Sin ir más lejos, faltan las elecciones generales y probablemente, un ballotage.

No quedan dudas de que la política tradicional está fallando. Los partidos hegemónicos no logran dar respuestas a los problemas de la gente. Y quien quiera cautivar al electorado deberá empezar a escuchar las voces de esos votantes desencantados.

*Licenciada en Ciencia Política y Coordinadora de Comunicación Política en Analítica427