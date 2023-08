Que les responde Milei a quienes lo llaman "loco"

Los resultados de las elecciones PASO 2023 dejaron una sorpresa con Javier Milei como ganador, no sólo por ser el candidato más votado sino porque su espacio, La Libertad Avanza, también fue el más elegido a nivel nacional, por sobre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria. En una de sus primeras entrevistas luego de las elecciones, el liberal le respondió a quienes lo tildan de "loco".

En diálogo con el periodista Marcelo Bonelli, por la señal de TN, Milei se presentó ante quienes no saben tanto de él: "Soy un economista, soy liberal libertario y cansado de ver cómo los políticos están estropeando al país decidí ingresar a la política para impulsar un cambio de 180 grados, y que esto ponga devuelta a la Argentina en el sendero del crecimiento, y que para en un período que oscila entre 35 y 45 años Argentina vuelva a ser una potencia mundial", manifestó.

Eliminar al Banco Central, la historia de la inflación argentina y críticas a la clase política

Consultado por si sus ideas de eliminar el Banco Central eran un slogan de campaña o si efectivamente ratificaba esas ideas, Milei aseguró que no cambió de opinión y relacionó al Banco Central como el culpable de la inflación en la Argentina.

El Banco Central devaluó más del 20%: llevó el dólar oficial a $365,50 y la tasa a 118%

"Obviamente ratifico yo mis posiciones, no me he movido un ápice de mis posiciones. Cuando uno mira el Banco Central debería preguntarse por qué existe si la realidad es que sin el Banco Central la Argentina llegó a ser el país más rico del mundo en 1895. La inflación promedio era de 0,9% anual. Y el Banco Central se creó en 1935 y los primeros 10 años la inflación promedio fue del 6%, después se nacionalizó y hasta 1991, que llegamos a la convertibilidad por el repudio a la moneda, la inflación promedio fue del 250%", comenzó.

Y siguió: "Le quitamos trece ceros a la moneda, dos hiperinflaciones sin guerra, después durante la convertibilidad la inflación promedio fue del 9% pero se concentró en los primeros 20 meses y a partir de enero del 1993 Argentina empezó a transitar un sendero por el cual se convirtió en el país con menos inflación del mundo. Después, cuando los políticos necesitaban seguir robando y no conseguían financiamiento hicieron volar la convertibilidad, nos dijeron que iba a ser diferente".

Luego, cargó contra la gestión del kirchnerismo y de Mauricio Macri respecto de la inflación: "Durante los primeros cuatro años del régimen K la inflación promedio estuvo en torno al 10 puntos, los segundos 20, luego 30%, y con Macri en torno al 45%. Y hoy la tasa de inflación oscila entre el 120 y el 150% anual con los alimentos creciendo al 200 y con una inflación reprimida que puede rondar entre 50 y los 100 puntos porcentuales, por lo tanto, nada es diferente y este es un mecanismo por el cual los políticos argentinos con el señoreaje nos han robado 280 mil millones de dólares. Y por ejemplo en el gobierno de Alberto Fernández en materia de señoreaje nos ha robado cerca de 90 mil millones de dólares. La pregunta es ¿a quién le sirve esto? porque a los argentinos de bien seguro que no".

Por último, consultado sobre quienes lo tildan de "loco" por sus propuestas y su manera de expresarse, respondió: "La diferencia entre un genio y un loco es el éxito".

