El jefe de asesores de Axel Kicillof, aseveró que "no hay razón para pensar que Kicillof hubiese sacado más votos que Massa". Además, analizó el rol de la Vicepresidenta en la campaña y qué escenario podría darse en las elecciones de octubre, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Entrevistamos hace un rato a Jaime Durán Barba, que decía que Axel Kicillof fue el único que se salvó de los tres que integraron el elenco de la época de la comunicación del coronavirus, incluyendo a Horacio Rodríguez Larreta y Alberto Fernández. ¿Qué tiene Kicillof que lo hace inmune a cualquier contagio negativo?

Si uno hace las cosas con convicciones y siendo coherente, a la larga paga. En su momento, yo era el jefe de Gabinete y, a veces, el encargado de comunicar esas medidas que eran tremendamente antipáticas para la gente.

Si bien eran de cuidado, generaban ciertas restricciones a la apertura de comercios, actividades productivas y la posibilidad de circular libremente. Pero era la única forma porque no había ninguna cura ni otra forma de evitar los contagios, la enfermedad y la muerte.

Kicillof "salvó la ropa" en la Provincia

Decidimos no especular con esa cuestión, ser muy fuertes y coherentes con lo que pensábamos, y no sólo dedicarnos a los medios de cuidados. Rápidamente, desde la Provincia, en coordinación con el Gobierno Nacional, trabajamos para conseguir las vacunas, cuando muchos decían que eran truchas, y otras cuestiones que no tienen que ver con lo científico, respetando nuestra historia y el análisis científico de las situaciones y las cuestiones.

Más allá de las molestias que pudo haber generado, la gente lo interpretó correctamente. Luego, cuando pasó la pandemia hicimos lo que creíamos que había que hacer en Buenos Aires, que era trabajar con mucha transparencia y austeridad, en modo permanente.

Kicillof: "Voten con la cabeza fría, pensando en lo que se viene"

Y, hasta muchas veces, de modo sacrificial, para ir mejorando en aquellas cuestiones en las que la Provincia tiene competencia, como lo es la salud, la educación e inclusive la seguridad, que es un tema muy discutido y, si uno lo mira desapasionadamente y con los fríos números de la estadística, también dio un camino de mejora relativa en el Conurbano y en el interior de la Provincia.

La gente revalidó la forma de trabajar y hacer política que tenemos nosotros, y los resultados que se obtuvieron este domingo reflejan eso.

PASO en la provincia de Buenos Aires: Kicillof ganó por tres puntos a JxC

Al no haber balotaje en Buenos Aires y al ser uno de los distritos en donde más se nacionalizan las elecciones, la emergencia de los libertarios puede contribuir, en cierta medida, a que el oficialismo pueda ser reelecto.

Ahora, en ese sentido, parece haber una movida: Carolina Píparo le propuso a Néstor Grindetti hacer una alianza para que haya un solo candidato.

¿Ves viable que eso se pueda producir o, por el contrario, que votos de Diego Santilli y de los moderados puedan migrar hacia Axel?

Grindetti le respondió a Píparo y rechazó una alianza para ganarle a Kicillof

Estuve leyendo en rigor las declaraciones de Píparo, en donde no se entiende bien qué le propone a Grindetti, porque dice "no le estoy pidiendo que se baje, yo tampoco me voy a bajar", es decir, le habla de un acuerdo. No sé, realmente no logró entender cuál es la propuesta.

Lo que sí entiendo es que los dos son candidatos a gobernadores de una fórmula nacional, que resultó en una suerte de triple empate, porque cuando uno mira los números finales de la elección nacional del domingo, en tres puntos de diferencia están las tres listas. Eso es el error estadístico, hay un triple empate.

Seguiremos trabajando en Buenos Aires buscando todos los votos, sabiendo que, quizás, gran parte del voto de Milei no es un voto ideológico de derecha, ni de ultraderecha, ni libertario, ni neoliberal ni liberal.

Raid de entrevistas de Milei tras ganar las PASO: lloró con Fantino y aseguró que está listo para asumir

Me animo a decir que, probablemente, hay de dos cosas: voto bronca, disconformidad o como queramos llamarlo, con determinadas situaciones que no se pudieron solucionar en los últimos años. Eso es una parte.

Por otra parte está el voto a un candidato novedoso. Habrá mucha gente que realizó un análisis diciendo que cuando gobernó el macrismo le fue muy mal y, en su momento, con lo que se llamó el Frente de Todos no se pudo recuperar lo que se había perdido durante el macrismo, por lo que apuestan por otra línea y otro candidato, independientemente de lo que pensaba, solamente por la cuestión de la novedad y las disconformidad.

Estuve viendo varios estudios que se hacían sobre el focus group y encuestas que se hacían sobre votantes de Milei y esto tiene una particularidad, que es que hay muchos que decían en su momento, que posiblemente lo hayan hecho, que votaron a Milei y después, cuando se le preguntaba puntualmente por las propuestas que hacía Milei, estaban en contra de todas.

4 mitos que caen con el triunfo de Milei

Pero cuando les consultaban si estaba bien privatizar toda la educación y salud pública, si hay que dolarizar o retroceder en materia de derechos, decían que no.

Es decir, no es un voto ideológico, sino que responde a un fenómeno de hastío, hartazgo y cierta cuestión de lo que se suele llamar la "clase política2.

Hay que tomar nota de esas cuestiones para ir a buscar los votos, de manera austera y transparente, mostrando más sacrificio que privilegio.

Javier Milei reveló que recibió un llamado del FMI

El componente ideológico en el voto de Javier Milei y su comparación con el kirchnerismo

Comparto lo que vos decís de que el votante de Milei puede no estar de acuerdo con lo que él plantea y votarlo igual por cuestiones que pueden ser emocionales, estéticas, coyunturales y, si se quiere, de contagio.

Una de las características de época es la labilidad, es decir, cómo los votantes pueden ir en un sentido o en el otro, no hay voto ideológico. ¿No le cabe eso también al kirchnerismo?

¿No tendría que "poner las barbas en remojo" y decir que, en realidad, tampoco los votantes de Cristina Kirchner estaban de acuerdo con muchas de las ideas y se votaba porque sea la veía representante de algo que cuestionaba el sistema y que, finalmente, el apoyo tampoco era a sus ideas sino a la persona, y que de la misma manera que se puede expresar ese apoyo luego se lo puede expresar otra persona?

¿No hay un peligro allí, un síntoma que va más allá de Milei?

Milei esta fascinado con Córdoba, asegura una de las diputadas que podría ingresar al Congreso en octubre

No creo que con Cristina haya sido eso. A ella, más allá de la persona y la referencia con potencia como discurso e imagen, la gente la votaba por las políticas públicas que llevó adelante y por los programas de gobierno.

Algunos fueron muy criticados pero, realmente, hoy la mayoría de la población los mira con mucha añoranza por los resultados de la gestión. Por decirte alguno, en 2015, los trabajadores formales y que tenían buenos salarios se quejaban porque tenían que pagar Ganancias, y hoy muchos de esos trabajadores se quejan porque no llegan a fin de mes.

O sea, no creo que Cristina haya sido ni por cerca el mismo fenómeno que Milei, es un voto que tiene que ver más con la persona que con sus ideas o, sobre todo, con sus acciones, porque la verdad es que tampoco sabemos cuáles serían las acciones de Milei, pero sí sabemos muy bien cuáles fueron las de Cristina.

Durán Barba: "El kirchnerismo es una etapa superada"

Las estrategias electorales y el triunfo en la Provincia

El hecho de que, en Buenos Aires, Kicillof haya obtenido que Massa fuera ganador en la Provincia, cuando perdió en la mayoría del país, ¿está demostrando que, cuando está comprometido el gobernador en que la elección suya y la del presidente vayan juntas, el compromiso es mayor que cuando se desdobla la elección?

Axel no sacó más votos que Massa. No se puede saber exactamente cuánto sacó. En primer lugar, hay una diferencia. En Buenos Aires, para las categorías de gobernador e intendente votan los extranjeros, algo que no hacen para las categorías nacionales.

Es decir, en el padrón de extranjeros en la Provincia hay un poco más de 1.950.000, de los cuales votaron el 25%, que serían unos 243.000 votos, y eso hace una diferencia entre los votos que obtuvo Axel y los de Massa.

Suba de precios: Massa pone al titular de Aduana para contener remarcaciones

No hubo corte de boleta en Buenos Aires entre la categoría de presidente y gobernador. No se sabe exactamente cuánto, porque el escrutado es distinto a nivel nacional que provincial, por cuestiones técnicas de las elecciones. Pero, en principio, lo que se observa es que el corte fue bajo, menos del 0,5% (probablemente), por lo que este análisis queda un poco abstracto.

No hay diferencias entre Massa y Axel en la Provincia, en ese sentido. La diferencia estuvo en otras provincias o jurisdicciones en las que se obtuvieron menos votos para nuestra fórmula nacional que en Buenos Aires.

¿Kicillof hubiese sido mejor candidato presidencial?

Si Axel hubiera sido candidato a presidente, ¿esa diferencia que vos marcabas del 3% entre el primero y el tercero hubiese colado la diferencia que el tercero hubiera sido primero?

El plan de Massa: llegar al balotaje y enfrentar a Milei

Esto que te acabo de decir me hace pensar que no, porque si en la provincia que gobierna, en la que ganó la elección, sacó los mismos votos que Massa, no veo ninguna razón por la cual Axel, no habiendo recorrido el país en cuatro años (porque se dedicó a gobernar la Provincia y los cuatros años anteriores si bien hizo algunas visitas puntuales, tampoco se había mostrado como un dirigente de nivel nacional), sería mejor.

No hay razón para pensar que Kicillof hubiese sacado más votos que Massa en Tucumán o Tierra del Fuego, por ejemplo.

El huevo de la serpiente

El rol de la Vicepresidenta en las elecciones

Alejandro Gomel (AG): La Provincia es donde históricamente tiene o tenía más votos cuando se presentaba Cristina Kirchner.

¿Te hubiera gustado una presencia más activa de ella en la campaña, especialmente en Buenos Aires? Si bien ganó Kicillof, hubo una pérdida de votos con respecto a las últimas dos elecciones contando 2019 y 2021. ¿Hubiese positiva una presencia más activa de Cristina en esta últimas dos o tres semanas?

Una corrección. Respecto del 2021, tuvimos más o menos lo mismo que en las PASO.

Cristina hoy tiene un rol distinto. No es candidata, o sea que no tiene necesariamente porqué participar de una campaña, está jugando otro rol distinto, probablemente más de armadora, de dar su apoyo en discusiones concretas vinculadas a la campaña, pero que no implican su exposición.

El kirchnerismo perdió en Santa Cruz

Quienes estuvieron frente a la campaña fueron los que son los candidatos a presidente, gobernador e intendentes, que en muchos casos hicieron una muy buena elección.

En general, en promedio, cayeron los números respecto de 2019, en todos los municipios me animo a decir. En algunas municipios cayeron algunos votos, gobernados por nosotros, respecto de 2021.

AG: Desde lo formal, está claro, es la Vicepresidenta, y no está campaña...

Sí, pero tuvo un rol distinto en esta campaña, en tanto ella no era candidata. En la campaña anterior, en 2019, era candidata y, por lo tanto, estuvo mucho más presente.

Durán Barba: "Alberto Fernández nunca fue realmente presidente"

El futuro electoral en Argentina

Seguramente no es el escenario deseado, pero puede darse la situación, así como vos marcabas que las diferencias son mínimas entre los tres (confirmando la tesis de Cristina de los tres tercios) que terminen en un balotaje, y también la situación de que no esté el oficialismo en la segunda vuelta.

En ese caso, si se planteara la situación de que tenés que elegir entre Patricia Bullrich y Milei, ¿qué harías?

"Nos hizo mucho daño", afirmó Patricia Bullrich sobre la interna con Larreta

Primero, creo que no sucederá eso. Espero y creo que no pase eso.

Pero en un balotaje entre Milei y Bullrich, voto en blanco. No voto a la derecha.

BL JL