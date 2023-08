El plan de Massa: llegar al balotaje y enfrentar a Milei

El periodista Alejandro Gomel contó cuál será el objetivo de Sergio Massa de cara a octubre, con el objetivo de poder llegar a un balotaje con Javier Milei, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Sin lugar a dudas, la intención del candidato a presidente de Unión por la Patria es meterse en la segunda vuelta y en eso está trabajando el actual ministro de Economía.

Los primeros pasos ya se dieron. El primero fue lo básico: retener los votos propios, por eso Massa subió a Juan Grabois al escenario, casi a la madrugada, y hasta recibió el plan de gobierno de Grabois, mostrando que son parte de lo mismo.

La gran perdedora fue la rosca política

Los votos de Grabois no fueron pocos, ya que 1.400.000 personas lo votaron. El segundo paso fue hacer una devaluación luego de las elecciones. Ahora esperan que lleguen los fondos del exterior, el dinero del Fondo Monetario Internacional, para evitar cualquier tipo de corrida cambiaria cerca de las elecciones, que es algo que suele suceder.

Con ese panorama, cerca de Massa cuentan que ahora la idea es empezar a polarizar con Javier Milei. El rival pasa a ser el referente de La Libertad Avanza.

¿Y Patricia Bullrich? Quedó en el peor lugar, en el medio, porque se corrió tanto la votación hacia la derecha que se ubicaron de un lado Massa, del otro Milei, y Bullrich se encuentra en el lugar más incómodo, que es el del medio. La lectura que hacen es que ella no tiene dónde buscar más votos, y es por esta razón que el rival es Milei.

Sergio Massa rumbo a las Elecciones Generales: cómo podrá desdoblarse en candidato y ministro

También se piensa en el Gobierno que hay que conseguir algunos votos de Horacio Rodríguez Larreta y, especialmente, de los radicales que votaron a Larreta, que no irán a Milei y que la idea es que tampoco vayan hacia Bullrich.

Otro que se nombró es Juan Schiaretti, que entró y será parte de la contienda de octubre. Pero hay un millón de votos que hay que ir a "pescar", contrapesando lo que puede ser un triunfo de Milei. En definitiva, aseguran que hay lugares donde ir a buscar votos.

"Hay que seguir el ejemplo de Axel Kicillof, fue al que mejor le fue de nosotros", piensan desde el equipo de Massa. Y allí, en Buenos Aires, es donde trabajarán.

Una posible presidencia de Milei sacudiría el mercado de exportaciones

El equipo de campaña de Massa distribuyó a los periodistas un mensaje por WhatsApp donde ponían la bandera de Francia por Macron vs. Le Pen, la de Brasil por Lula vs. Bolsonaro, la de España por Sánchez vs. Vox, y luego Argentina por Massa vs. Milei.

Massa queda a la izquierda del electorado en esta derechización que hubo el domingo en los votos, en Argentina. Saben que no será fácil, pero como buenos políticos siempre tienen esa esperanza de decir "la puedo dar vuelta y estar en el balotaje. Y si nos metemos en un balotaje con Milei, ahí tenemos grandes chances no por mérito propio, pero sí por contraposición a lo que significa Milei de que Massa esté en el sillón de Rivadavia el próximo 10 de diciembre".

BL JL