Raid de entrevistas de Milei tras ganar las PASO: lloró con Fantino y aseguró que está listo para asumir

El candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, comenzó su raid de entrevistas televisivas luego de imponerse como la principal fuerza en las PASO. En diferentes medios, el liberal expresó que ya está “listo para asumir ahora” y hasta lloró en vivo, agradeciendo el espacio que le ofreció Alejandro Fantino para impulsar su carrera política.

Tras obtener el 30,04% de los votos en las primarias de este domingo, Milei dio una serie de entrevistas en LN+ y radio Rivadavia, donde agradeció el espacio al aire durante su campaña. También prometió un ajuste más profundo que el que plantea el FMI, se acercó a Mauricio Macri y aseguró que su triunfo no fue consecuencia de un “voto bronca”.

Milei expuso este lunes que ya tiene definido su eventual gabinete de gobierno y señaló que lo tiene "listo para asumir ahora". “Mi Gabinete está", subrayó el economista que irá acompañado en la boleta por Victoria Villarruel como vicepresidenta, Carolina Píparo para la gobernación de Buenos Aires y Ramiro Marra para el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Al comienzo de la entrevista con Fantino, el candidato presidencial se emocionó al agradecer el espacio que le brindaron en el mencionado canal de televisión: “Vos me diste lugar, vos sos el que anticipó el apagón mediático, vos sos el que anticipó la carnicería que iban a hacer con mi vida personal y yo creo que eso, no solo que alertó a los leones que ya habían despertado, sino que, lo fundamental, es despertar más leones. Así es que el agradecido soy yo, porque además vos sos el que me puso en primera”, dijo Milei.

En demostración de su agradecimiento, el liberal le regaló al conductor de televisión el manuscrito de su discurso recitado desde el búnker de La Libertad Avanza este domingo por la noche. "Te lo estoy regalando en serio. Lo estoy haciendo de corazón”, dijo Milei y Fantino contestó: “No creo merecerlo”. Fantino había iniciado la nota afirmando que se alegró con el resultado de las PASO y mencionó que se “sorprendió gratamente, porque sé lo que busca él y lo que ha luchado".

En la misma entrevista, Javier Milei aseguró que, de llegar a la presidencia, impulsaría una consulta popular para rever la ley de interrupción voluntaria y legal del embarazo, con el fin de eliminarla. Este mismo lunes había afirmado que “los derechos son el derecho a la vida, la libertad y la propiedad. El resto son construcciones ideológicas para sacar ventajas”.

En entrevista con Eduardo Feinmann, el referente liberal habló sobre la posibilidad de llevar a cabo un fuerte ajuste económico. Sin titubear, afirmó que “va a ser mucho más grande” que el proyectado por el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, prometió: “No pienso tocarle el bolsillo a los trabajadores. Se lo voy a cargar a la política”. “Lo que hace que una deuda se pueda pagar o no es que el gobierno tenga superávit fiscal. Nosotros lo vamos a tener. Vamos a estar bastante holgados”, sumó.

También aseveró que los problemas del gobierno nacional con el organismo internacional fueron "porque nunca puso en orden las cuentas fiscales". "El FMI no debería tener problemas con el programa que planteamos, que es un ajuste fiscal mucho más profundo que el que ellos plantean. Lo más importante es la convicción. Tenemos claro el diagnóstico", estableció Milei.

“El oficialismo intenta instalar que la devaluación que se produjo hoy es culpa nuestra”, dijo Milei, quien agregó que “hay otros que dicen que nosotros queremos una hiperinflación. Es falso. Lo que pasó hoy es producto del cachetazo feroz que se comió el kirchnerismo. Yo creo que va a ser difícil llegar a una transición con un gobierno que ya está terminado. Y esa fragilidad política es la que derrumba los mercados”, analizó.

La relación con el macrismo: cercanía y nuevas distancias

En los estudios de LN+, Javier Milei se cruzó con el ganador de la interna de Juntos por el Cambio para jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Allí, se abrazaron y Milei declaró: “Me llevo muy bien con él, como con su primo”, en referencia al expresidente Mauricio Macri. Sobre él, el referente liberal dijo que, luego de su triunfo, “el único que me llamó fue Mauricio Macri, dicho sea de paso. No le pude contestar en el momento porque estaba por salir a hablar”, aclaró.

En declaraciones al programa Pan y Circo que conduce Jonatan Viale por radio Rivadavia, el economista se refirió a su relación con la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, a quien ha halagado en múltiples ocasiones en desmedro de Horacio Rodríguez Larreta y comentó que lo decepcionó, por lo que sería muy difícil sumarla a su proyecto.

"No lo sé, tengo muchas dudas porque ha estado muy involucrada en las operaciones que me hicieron en los últimos meses. Ha tenido un rol muy activo", afirmó Milei sobre si podía convocar a Bullrich a su gobierno en caso de ganar. Al ser consultado sobre si no había chances de recomponer la situación, fue tajante: "Hubo un intento, yo hice un alto al fuego y me clavó otro puñal más. A mí me defraudó, yo pensé que tenía una forma de hacer política distinta", contó.

Además, al referirse a la interna de Juntos por el Cambio y la victoria de Patricia Bullrich, sostuvo: "Es un alivio para los argentinos que alguien tan siniestro haya perdido”, haciendo referencia al jefe de Gobierno porteño. Sin embargo, también estableció que “es falsa la forma en la que suman. No tiene 28 puntos Bullrich, sacó 17. Eso de sumar los votos de Bullrich con Larreta, te diría que el votante de Larreta está más cercano a irse con Massa", dispuso Milei.

Las críticas hacia la oposición continuaron cuando el economista propuso "que la gente tenga en cuenta que Juntos por el Cambio no es quien puede parar al kirchnerismo. El que va a terminar con el kirchnerismo soy yo. Juntos por el Cambio le ganó una vez y los trajo al gobierno otra vez", apuntó.

"El kirchnerismo aún existe y lo único que lo puede mantener vivo son los errores que comete Juntos por el Cambio", señaló y agregó que "Juntos por el Cambio, en lugar de identificar que el kirchnerismo era el enemigo, dado que creían que iban a ganar, se pasaron ensuciándome todo el tiempo a mí", acusó.

El análisis del candidato sobre su ventaja en las PASO

Consultado sobre la lectura que ofrece sobre la jornada electoral en la que se impuso este domingo y los resultados posteriores, Javier Milei destacó que su 30% “no fue un error” ni tampoco una consecuencia del voto bronca. “Decir que fue el voto bronca es menospreciar a la gente. Si votaran en calidad de ‘rompo todo’, hubieran ido por la izquierda”, opinó.

“Si uno tiene un modelo con el que trata de explicar la realidad y un 30% del electorado, o sea 7 millones de personas lo acompañan, no puede ser un error. Ellos eligieron eso. Es cierto que la gente está enojada. Pero más allá de eso, eligieron nuestro diagnóstico de la realidad y la solución que propusimos”, analizó Milei, quien admitió que "no esperaba" ese desenlace.

El candidato a presidente alegó sentirse satisfecho con el trabajo hecho desde su espacio político y afirmó: “No tenemos nada para recriminarnos. Proponemos un cambio para todos los argentinos, para aquellos que le dijeron basta a la Justicia Social y a los más de 100 años de fracaso”.

