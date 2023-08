Milei está fascinado con Córdoba, asegura una de las diputadas que podría ingresar al Congreso en octubre

“Javier (Milei) está fascinado con lo que pasó en Córdoba. Los votos son todos de las personas que eligieron a Javier”, celebró María Celeste Ponce, la candidata que encabeza la lista de diputados de la Libertad Avanza en la provincia.

En caso de que los resultados se mantengan en las elecciones generales, los libertarios podrían asegurarse cuatro bancas en la conformación de la próxima Cámara Baja en el Congreso de la Nación.

“¿Por qué no cinco diputados?”, se pregunta Gabriel Bornoroni, quien acompaña a Ponce en la boleta. Para el ex titular de la Cámara de Estaciones de Servicio, lo que pasó el fin de semana en las PASO es el piso de Milei y no el techo como sostienen muchos analistas. “Este es el piso de Milei. Ahora que ganó Bullrich ¿adónde van los votos de Larreta?. Una parte no se van al PJ ni a Patricia, se van a Milei”, asegura el empresario.

Javier Milei reveló que recibió un llamado del FMI: “La contactaron a mi hermana para tener una reunión"

El resultado sorprendió a muchos, pero principalmente a ellos. Ganó en distritos que no conocen a Milei, que el libertario no recorrió ni conoció. Por ejemplo, Marcos Juárez, Bell Ville y Villa María. Para María Ybáñez, “Córdoba le dio un gran empujón, la coyuntura llevó a este resultado, lo ven a Milei como una opción de cambio verdadero. Los crímenes y la situación económica influyen, pero ojo que de acá a octubre todo puede cambiar”, reflexiona la tercera en la lista de la Libertad Avanza y agrega sin ponerse colorada: “es un voto de alegría”.

A pelear por el quinto diputado cordobés

Para Ponce el resultado de las PASO “superó las expectativas, claramente fue algo muy positivo. No sólo en Córdoba. ¿Por qué no pelear por un quinto?.

Bornoroni e Ybañez sostienen que el electorado que optó por Milei fue trasversal en la sociedad cordobesa, “Nos votó la sociedad entera, una parte importante de los jóvenes, los trabajadores, las personas que están cansadas de impunidad. Fue impactante. Fue transversal”, sentenciaron.

¿Por qué Javier Milei ganó las PASO? Sentimientos y propuestas que valoran sus votantes

Bornoroni pone nuevamente el foco en las encuestas, “Es probable que las encuestas tenían una verdad a medias. Ninguna dijo la verdad completa, quizás sea porque no pagamos ninguna. Ahora vamos por 42 puntos a nivel nacional”, prometió Bornoroni.

Al mismo tiempo, pidió un gesto para el candidato de Hacemos Unidos por el País, Juan Schiaretti. Para el libertario “Schiaretti la está peleando con Grabois, lo mejor es que se retire por la puerta grande. Schiaretti no va ir al congreso, que hagan campaña los diputados. Que se baje y vayan sus diputados. Vamos a completar el congreso con los nuevos diputados y los viejos de la casta”.

Una campaña sin miedo a las propuestas

“Vamos a acompañar todas las propuestas de Milei para que la Argentina haga un cambio profundo. Para dejar de peregrinar, para salir de la angustia de estos 40 años”, promete Ybañez y aclara que el libertario es “el único que dice la verdad y da previsibilidad”.

Desde el espacio adelantan que llevarán adelante varias propuestas para ayudar y acompañar al desarrollo. “La idea es derogar muchas leyes, por ejemplo la de Alquileres, es algo intolerable. Los códigos de procedimientos y cambios impositivos serán las que les sigan”, explicaron.

El plan de Massa: llegar al balotaje y enfrentar a Milei

En el discurso de Sergio Massa tras conocerse el resultado de las elecciones Primarias, fue muy directo al cuestionar las ideas del libertario. Ponce pidió la palabra, respondió con firmeza y trató de “burro” al ministro de Economía. “Massa es un burro con lo que dice al tergiversar nuestras propuestas. Nosotros nunca hablamos de arancelar la educación pública. La venta de órganos no es una propuesta, la casta quiere asustar a la gente. Es un manotazo de ahogado. La portación de armas no está en la mesa de discusión, se habla pero no es parte de la plataforma electoral”, aclaró Ponce.

Pese a ser la cara libertaria en Córdoba todos coinciden en lo mismo: “Los votos obtenidos en Córdoba son de las personas que eligieron a Javier, no son de los partidos”.