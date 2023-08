El sorpresivo triunfo de Javier Milei en las PASO era uno de los resultados que el mercado no se esperaba: con todos los dólares disparados al alza, además de la devaluación del oficial, los precios vuelven a subir. Este martes 15 de agosto se conoce la inflación de julio, que rondaría el 7%, pero la escalada de esta semana podría llevar el índice de agosto al doble de esa cifra.

Por eso, y en su carrera por mantenerse en competencia para la elección general de octubre, el ministro de Economía, Sergio Massa, le dio más poder al titular de la Aduana, Guillermo Michel. A partir de hoy, el funcionario clave a la hora de acceder a divisas será también el encargado de negociar acuerdos de precios. Matías Tombolini, secretario de Comercio, tendrá menos incidencia.



La resolución del Ministerio de Economía creó una nueva unidad que deberá acordar –sobre todo– con empresas alimenticias y de energía. “Liderará el equipo que negociará los nuevos acuerdos de precios", detallaron en el escueto comunicado de Hacienda.

Matías Tombolini.

Si bien Tombolini estará dentro del área, fue corrido de la negociación principal que ahora recalará en Michel, de extrema confianza con Massa. Además, estarán en la mesa Gabriel Rubinstein, viceministro de Economía y titular de la Política Económica y Carlos Castagneto, titular de la AFIP.

La comunicación añadió que en la lista de productos en los acuerdos de precios “habrá descuentos de impuestos a empresas que entren al acuerdo y una letra del BCRA para garantizar las operaciones de importación en sus cadenas de producción”.

Escepticismo empresario

Con una inflación por encima del 100%, Massa decidió empoderar aún más a un funcionario que desde que llegó a Aduana se convirtió en los ojos del ministro. ¿Llegará a tiempo para frenar las remarcaciones? En diálogo con PERFIL, distintos empresarios se manifestaron al respecto.

"La remarcación es inevitable. No llegaron el lunes porque recién se tomó la medida. La esperamos para la semana que viene", señaló un empresario vinculado al sector de laboratorios. Por otra parte, un dueño de productos de líneas blandas fue más allá: "Estamos muy complicados no solo por la devaluación sino por impedimentos para girar divisas al exterior. En cualquier momento vamos a tener suspensión de insumos/producción etc".

Guillermo Michel: "Antes de Sergio Massa, la pregunta era si terminábamos el gobierno y ahora discutimos cuán competitivos somos"

Tombolini también había quedado en la mira por los rumores sobre cuestiones vinculadas a la aplicación del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y posibles pedidos de coimas. En su momento, a raíz de una investigación de este medio desde AFIP explicaron que el proceso de investigación requería de casos testigos y no denuncias aisladas. De hecho, en dos de los cuatro meses en que se instaló el SIRA se multiplicaron los rumores de pagos porcentuales de hasta el 20% del costo del ingreso de mercaderías del exterior, pero en valor de dólar-blue.

Pero ninguno de los empresarios consultados por PERFIL admitió haber realizado una operación de esas características y señalaban terceras personas. El titular de la AFIP, Carlos Castagneto, evitó confrontar con los empresarios y sólo les recordó, a modo de desmentida, que fue el propio organismo el que realizó una denuncia penal donde se ante la detección de personal que “requería, a nombre de otras personas, fondos”. Si bien no trascendió el nombre, ese empleado reportaba de manera directa al ex administrador federal durante la gestión de Cambiemos, Leandro Cuccioli, según dejaron trascender desde el organismo recaudador.

