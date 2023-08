El director de la Aduana, Guillermo Michel, explicó que se está abordando el asunto de las importaciones de manera detallada "sector por sector, empresa por empresa para que no haya parate de fábricas". Michel indicó que la tensión surge debido a que las empresas "no quieren perder stock y quieren seguir generándolo", pero el país no dispone de las reservas necesarias para respaldar este proceso.

En una entrevista con Noticias Argentinas, el funcionario declaró que "no es un dogma lo nuestro de cuidar las reservas, es la escasez que hay producto de la cosecha". “Cada empresario o sector empresario puede administrar su stock de la manera que crea más conveniente. Nosotros tenemos que administrar la tensión de reservas que hay. Punto. Argentina no cuenta hoy con las reservas para que las empresas sigan acumulando stock”, señaló

En relación con que las empresas acumulen stock como una “cobertura” previa a las elecciones, Michen agregó: “Lo vienen haciendo. El año pasado denunciamos una serie de maniobras vinculadas con el stock de cautelares por más de 3.000 millones de dólares, cuando se iba a los depósitos se encontraba galpones repletos de telas, textiles. Claramente, lo que hay es una necesidad de generarse una cobertura en bienes”.

La Justicia autorizó a la Aduana a suspender preventivamente a los exportadores que no liquiden

El titular de la Aduana comentó que ya se resolvieron las importaciones de insumos para productos de la canasta básica: “Se sacó una resolución comercio y está trabajando con toda la industria para terminar de definir el listado de partidas arancelarias”.

Como una persona cercana al ministro Sergio Massa, Michel resaltó la importancia del acuerdo de intercambio de información con Estados Unidos, el cual se espera que esté completamente operativo a finales de septiembre. Este acuerdo tiene como objetivo ampliar la base de contribuyentes argentinos con activos en territorio estadounidense.

Además se refirió a Massa candidato. "Creo que es la persona más capacitada, con mayor capacidad de conducción, con mayor templanza y vocación de trabajo para la etapa que viene es Sergio y lo veo muy enfocado en eso" comentó.

En cuanto a la resolución de la inflación a corto plazo, Michel aseguró: “Es un problema de raíz que es la economía bimonetaria. Es una economía donde la mayoría de la actividad comercial se da en pesos pero el ahorro se hace en dólares, incluso algunas transacciones como la compra de inmuebles. La Argentina para dejar de tener tensiones requiere de una sola condición: la acumulación de reservas, que es un proceso que se dio del año 2003 al 2018”.

Guillermo Michel: "Antes de Sergio Massa, la pregunta era si terminábamos el gobierno y ahora discutimos cuán competitivos somos"

Por último, sobre el contrabando u operaciones ilegales en el país afirmó: “Decir que no hay contrabando sería faltarle el respeto a la gente. Hay contrabando, hay maniobras irregulares como hay evasión, trabajo en negro. Hay irregularidades, tenemos una economía con un alto grado de informalidad”.

Y agregó: “Está el contrabando más tradicional que es el que entra por el norte del país, por los países limítrofes como Paraguay o Brasil, hay mercadería que viene de contrabando de China que viene en contenedores que nos hemos cansado de denunciar y hoy, producto de la brecha, hay operaciones más sofisticadas vinculadas a la sobrefacturación de operaciones”.

Como una posible solución, propuso: “Con más tecnología, más intercambio de información, ampliando la red de intercambio de acuerdos internacionales y fundamentalmente en el caso del narcotráfico, dotando a la escuela de canes que es muy potente. Son 128 binomios que tenemos en funcionamiento para trabajar en ese tipo de delitos pero se requiere inversión, capacitación y tecnología”.

