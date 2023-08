Después del inesperado triunfo de Javier Milei en las PASO, comienza a vislumbrarse el mapa político hacia las elecciones generales de Octubre. En Córdoba, sorprendió el triunfo del libertario, que fue felicitado por Juan Schiaretti de quien ahora se abren interrogantes para saber en qué posición quedará con respecto al futuro.



Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con la periodista cordobesa Ernestina Marzi quien confesó que, “llamó la atención con respecto al electorado cordobés que se esperaba que se inclinara hacia Juntos por el Cambio o por Juan Schiaretti”. Y añadió: “Hace pocas semanas atrás ganó Martín Llaryora, su caudillo en la provincia de Córdoba y ratificaron también el Gobierno en la Ciudad de Córdoba que también es un distrito importantísimo. Hizo una buena elección, pero no le alcanzó”.

La importancia de Córdoba a nivel electoral

Marzi, recordó que Córdoba se conforma como el segundo electorado más importante del país con un 8,66% del padrón total en toda la Argentina y en esta oportunidad eligió a Javier Milei, “algo que generó de alguna manera impacto, pero en lo social no sorprendió”, agregó.

Con respecto al motivo por el qué Córdoba no pudo imponerse de manera nacional, la periodista sostuvo que “hubo una sinceridad de parte del electorado cordobés de saber que Juan Schaiaretti, si bien podía llegar a ganar en la provincia no iba a hacerlo en el resto del país y no le iban a alcanzar los votos para ser presidente”.

Qué pasaba con Schiaretti si Rodríguez Larreta ganaba la interna de JXC

Teniendo en cuenta que existía la remota posibilidad de que si se hubiera impuesto Rodríguez Larreta en la interna de JXC, cuál sería la posición de Schiaretti, Marzi aseguró que, ”es la gran pregunta que nos hacemos todos”. Y agregó: “Antes de saberse los resultados, se hablaba de que probablemente podría llegar a tener algún puesto a nivel nacional, de ganar Rodríguez Larreta, y de tener un eventual Gobierno Nacional, un Ministerio, algo, ahora no”.

Según Marzi, por estas horas no se está hablando de esa posibilidad porque no es la misma relación que tiene con Patricia Bullrich y con ese sector del macrismo o de JXC. Y continuó: “Ahora se espera que si llegasen a ganar y tengan una buena relación eventualmente sí, porque Córdoba históricamente había elegido a JXC y tuvo una relación medianamente positiva cuando gobernaba Mauricio Macri”.

Para finalizar, la periodista recordó una de las grandes peleas que tuvo la provincia de manera histórica con Nación y expresó: "Siempre ha sido la distribución de los recursos y eso me parece que ha sido la principal bandera de todas las campañas del interior de la provincia, del Gobierno de Córdoba Capital y de la campaña a nivel provincial y a nivel nacional”