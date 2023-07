Martín Tetaz: "Este Gobierno tiene incapacidad para gestionar absolutamente todo”

Energía Argentina S.A. (ENARSA) es una empresa que se dedica a la operatoria energética en el país. El diputado Martín Tetaz presentó sus reparos acerca de cuánto gasta está empresa estatal en la compra de gas por la falta de presentación de balances de la misma.

En este contexto, nos comunicamos con Martín Tetaz, economista y diputado nacional de Juntos por el Cambio, quien habló sobre la falta de transparencia de Enarsa y el swap con China.

Enarsa y la falta de transparencia en energía

“Pedimos un acceso a la información para que expliquen cuál es el estado de situación patrimonial y el balance de ENARSA”, dijo Tetaz, quien luego completó: “Sabemos que pierde plata pero no tenemos idea de cuánto se pagan los barcos de gas”.

“Solamente escuchamos loas por el gasoducto porque nos permite ahorrar dólares y los resultados tienen que ser públicos”, disparó el economista. “Este Gobierno tiene incapacidad para gestionar absolutamente todo”, añadió.

Asimismo, el entrevistado dijo que ENARSA no tiene presupuesto gubernamental porque es una S.A. pero aseguró que recibe una gran cantidad de subsidios. “La energía no la tiene que manejar el Estado, los fondos de los argentinos no tienen que ir a parar ahí”, explicó

En esa misma línea, Tetaz dijo que no estamos en condiciones de poder exportar gas: “Hace falta una planta para licuar gas y eso requiere mucha inversión, estamos muy lejos de lograr eso”.

Swap con China

“El país tiene 18 mil millones de dólares de reservas en yuanes, vamos a usar hasta 10 mil millones de dólares en esta moneda y estos pagan una tasa que parece ser superior al 6%”, detalló el diputado. “No se sabe bien cuánto se paga de tasa en el swap con China”, concluyó.