Germán Martínez, diputado nacional (FdT), señaló que la Corte Suprema se extralimitó en sus funciones al suspender las elecciones en San Juan y Tucumán. “A la Corte Suprema de Justicia, el federalismo no le interesa en lo más mínimo”, resaltó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cómo evolucionó el pedido de juicio político a la Corte?

Ayer tuvimos la Comisión de Juicio Político desde las 11 de la mañana. El miércoles, con un conjunto de diputados del Frente de Todos, hicimos una presentación a la comisión pidiendo la ampliación de los posibles causales de mal desempeño de la Corte Suprema de Justicia a partir de las decisiones tomadas sobre los procesos electorales en San Juan y Tucumán.

Ahora es más fácil. Antes teníamos que hacer memoria del año 2002 por el tema de los juicios políticos. Ahora ya sabemos que, cuando se presenta uno de estos proyectos, hay un primer análisis que tiene que hacer la comisión, que es la “admisibilidad”. Si es que hay condiciones para avanzar la investigación.

En función de eso, entramos en la etapa probatoria, que es lo mismo que estamos haciendo ahora sobre las causales, que ya están encima de la mesa.

Nosotros presentamos eso convencidos de que, a nuestro criterio, la Corte no tiene competencia originaria alrededor de estas cuestiones. De que la medida cautelar dictada es completamente improcedente, cuando la Corte podría haber resuelto sobre el fondo de la cuestión en San Juan y Tucumán.

También que hubo una manipulación política de los plazos y las herramientas procesales, con una deliberada intención de que las elecciones se suspendan a cinco días del propio proceso de votación, y que están profundamente afectadas las condiciones del funcionamiento del federalismo argentino.

Con este espíritu, hicimos la presentación el miércoles a la noche. Lo liberaremos, seguramente, en los próximos encuentros de la comisión de Juicio Político, y ayer tuvimos la presencia del expresidente de la obra social del Poder Judicial, que es uno de los elementos que estamos investigando por el mal desempeño de la Corte.

El hecho de que se le haya concedido un papel mayor a Gildo Insfrán en el armado del peronismo y del Frente de Todos cuando, al mismo tiempo, se discute la posibilidad de que la Corte decida sobre la constitucionalidad o no de las elecciones en Formosa, ¿qué implicancias tiene? ¿Es un gesto del peronismo frente al fallo que hubo en Tucumán y San Juan?

Gildo Insfrán tiene un rol destacado en el PJ, no fue una decisión por la coyuntura. El presidente del Congreso Nacional del Partido Justicialista ya venía definido desde tiempo antes, desde el momento en que se definieron las autoridades del PJ nacional.

Se constituyó además, como en cada uno de los congresos, un ámbito que es el responsable de la conformación de las alianzas, del frente político que va a competir en las próximas elecciones y que vence a mitad del mes de junio. Él quedó a cargo de llevar adelante las negociaciones necesarias para llevar adelante la presentación de nuestro frente electoral.

No desconocemos que hay una cantidad de planteos que se están haciendo en voz alta. Ayer, en la página 31 del diario La Nación, Alejandro Fargosi, planteó que “el reino de Formosa debe terminar”.

Hay una enorme presión por parte de un sector de la política por extender esta situación de San Juan y Tucumán a la provincia de Formosa, lo cual me parece, desde el punto de vista jurídico, una total aberración, y otro motivo más para que quede totalmente establecido que, a la Corte Suprema de Justicia, el federalismo no le interesa en lo más mínimo.

Existen diferentes cuestiones, pero lo que pasó en el congreso del PJ no tuvo nada que ver con esta avanzada que quiere tener la Corte sobre la provincia de Formosa.

La interna en el peronismo

Vos sos muy cercano a Agustín Rossi. ¿Cómo creés que se van a resolver las precandidaturas del Frente de Todos para las PASO?

Aún no está resuelto cómo lo vamos a resolver. Hoy, uno mira el escenario, y pareciera que las primarias han ganado posibilidad de realizarse, pero en un espacio tan dinámico como el nuestro, yo no cerraría ninguna puerta hasta el momento mismo en que se establezcan ya las candidaturas para presidente y vicepresidente de la Nación.

Me cuesta ser objetivo cuando hablo de Agustín Rossi, con el recorrido que he hecho con él. Conozco su capacidad, su creatividad, su convicción y su militancia. También su convicción muy fuerte en construir consensos.

Cuando la escuchaba a Cristina en varios fragmentos, la verdad que me pareció una entrevista muy pero muy buena, con rasgos humanos, la serenidad de quien está convencido de que siempre ha dado todo por el pueblo argentino, seguramente con aciertos y errores.

La escuchaba hablar de esta agenda de las transformaciones que faltan. En lo económico, el salir de la trampa de la economía bimonetaria; en lo productivo, en tratar de agregar valor a nuestra producción para no ser tan dependientes de la exportación de commodities; y en lo institucional, salir del laberinto tejido por esta Corte Suprema, por el Partido Judicial y los poderes concentrados en ciertos sectores de la política.

No me imagino que estos temas no estén expresados en las fórmulas que compitan por nuestro espacio político. Si Agustín es uno, bienvenido sea. Puede haber, seguramente, otros compañeros y compañeras igual o más valorables.

Tenemos que tratar de ir llevando la definición de nuestras candidaturas al plano de lo programático. Cómo estamos pensando el presente y el futuro de nuestra Argentina.

Juicio político a la Corte Suprema

Alejandro Gomel (AG): Desde la oposición dicen que lo del juicio político es “todo un circo”. Desde lo técnico, ¿qué encontraron en estos tres meses para sostener la remoción de los tres jueces de la Corte?

Que es un circo ya no lo dicen más. Así arrancaron, como bien vos decís, pero ya no lo dicen, porque justamente, como yo dije en una entrevista en este mismo programa, a medida que va avanzando el proceso de investigación, el consenso social sobre la importancia del juicio político va creciendo.

Destaco dos grandes puntos que son los que he trabajado con mayor intensidad. Hablemos del fallo del 2x1 para favorecer a los genocidas. Ese fallo, para salir en el contexto de conformación de la Corte en ese momento, necesitaba, sí o sí, el voto de Higton de Nolasco, que tenía una histórica posición en contra del 2x1.

Justo en la coyuntura que se tenía que definir el 2x1, Higton de Nolasco estaba haciendo una presentación judicial, presentando un amparo, porque se quería quedar en la Corte más allá de los 65 años. Garvano y la “mesa judicial”, en ese momento, cuando sale un amparo a favor de Higton, el gobierno de Macri no apela, lo dejan firme.

Le hacen el favor para que se pueda quedar en la corte al mismo tiempo que necesitaban su voto para el 2x1. Eso, para nosotros, es motivo para profundizar las investigaciones, para saber si no hubo un canje de votos.

En el caso de la obra social del Poder Judicial de la Nación, se habla de que es un ente que tiene autonomía, pero es absolutamente dependiente de la Corte Suprema de Justicia, tal cual lo decía el estatuto aprobado por la propia Corte en el 2008. La capacidad de superintendencia la tienen todos los miembros de la Corte.

Pero además, informalmente, la Corte suele distribuir los roles. El rol de supervisión de la obra social le tocó al ministro Carlos Maqueda, que fue el que puso a Aldo Tolón, que fue el presidente de la obra social durante una década.

Una década en la que nunca se logró cambiar el régimen de funcionamiento de la obra social, que es previo a la existencia de Windows. No tiene régimen de contrataciones, porque el régimen vigente es del año ‘72, del gobierno de Lanusse.

¿Esto es culpa solamente de Tolón y del supervisor, o de quien ejerce la capacidad de superintendencia, que es la Corte Suprema de Justicia? Si a esto le agregás la intervención de la Corte en cuestiones legislativas, como el proceso de designación de los miembros del Consejo de la Magistratura, la invasión de potestades propias del Poder Ejecutivo en lo que respecta a los fondos adicionales que le otorgó la Corte en diciembre del año pasado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y le agregás la invasión de competencia propia de las provincias en los amparos otorgados suspendiendo las elecciones en San Juan y Tucumán, me parece que están claramente establecidos los causales de mal desempeño a los cuales estamos legando en el trabajo de la Comisión de Juicio Político.

Claudio Mardones (CM): La presencia de Tolón ayer fue un evento. Se había amparado varias veces en el artículo 18 de la Constitución para no declarar. Ahora se incluyó el pedido para investigar el último fallo del máximo tribunal que suspendió las elecciones en San Juan y Tucumán. ¿Qué plazos están preparando para llevar adelante la comisión y cuáles son los argumentos para incluir, en esta investigación el fallo de la suspensión de las últimas elecciones?

Nunca he hablado de plazos, y no lo hago porque, suponga que yo le digo, “vamos a dictaminar la semana que viene con los elementos que tenemos”, la oposición va a decir: “¿vieron que no tenían nada y están apurando los tiempos?”. Si yo le digo “vamos a tardar dos meses”, van a decir: “Como no tienen nada van a seguir de excursión de pesca a ver si consiguen algo”.

Los plazos se adecúan al desarrollo de la prueba. En eso, no hay que volverse locos con tener una gran cantidad de testigos como prueba ofrecida.

Cuando presentamos el pedido de juicio político, recuerdo que fueron catorce expedientes, que se sintetizaron en un único informe, ahí quedó condensada toda la prueba ofrecida, pero eso no significa que vamos a llamar a los 185 testigos. Vamos eligiendo el camino, los testigos que pueden ser más interesantes a la hora de desarrollar la prueba.

Creo que estamos cerca de poder pasar del tema obra social a la cuestión de coparticipación. Estamos cerca de esa etapa.

Respecto a la ampliación de juicio político, a mi criterio, la Corte Suprema de Justicia no tiene competencia originaria, por lo tanto, se extralimitó en lo que respecta a la situación generada por los amparos para suspender las elecciones en San Juan y Tucumán.

¿Y la tenía en el caso de Santiago del Estero y Río Negro en el pasado?

Para mí no, y acá está el punto.

La procuradora ante la Corte Suprema de Justicia, Laura Monti, que se expresó al respecto, dijo que “el proceso resulta ajeno al conocimiento del tribunal”. Esto es lo que opinó la procuradora ante la Corte. No es un criterio de ella, es lo mismo que dijo la procuración en las causas de Santiago del Estero, La Rioja y Río Negro.

Pero no se le hizo juicio a la corte por los casos de Santiago del Estero y Río Negro…

Hay que ver cómo fue el mecanismo en cada uno de los momentos. A mí me toca ser diputado del bloque en este momento.

En el 2013, que yo era un militante político con algunas responsabilidades de menor rango, recuerdo el revuelo por la suspensión de esas elecciones, que pasó desapercibida porque era una elección intermedia nacional. La intermedia del 2013, donde Santiago del Estero acoplaba las elecciones a las nacionales.

Fue la elección que el Frente para la Victoria perdió, y la gran elección de Sergio Massa en Provincia de Buenos Aires. En esa elección, allí, eso fue lo que se provocó. Yo opino hoy lo mismo que opinaba ayer.

