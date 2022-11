Germán Martínez: "Máximo Kirchner es un excelente diputado nacional"

El dirigente peronista, Germán Martínez, analizó la agenda parlamentaria del oficialismo. A su vez, reivindicó el consenso logrado para aprobar el presupuesto 2023, y expresó en Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9) que "la suspensión de las PASO es un debate que se dio públicamente, pero no ha tenido tránsito parlamentario".

Nuria Am (NA): ¿No hay posibilidad de ruptura del Frente de Todos?

Nosotros venimos, desde el acuerdo de refinanciación de la deuda, expresando miradas distintas en forma pública. Eso en sí mismo no es un desvalor, ayuda a que nosotros estemos atentos, activos, tratando de corregir lo que haya que corregir, para potenciar, de cara al 2023, la gestión del Gobierno.

Es mejorar lo necesario para solucionar los problemas cotidianos de los argentinos. Es ese diferencial que tiene el Frente de Todos con respecto a la oposición, que es la gestión. Eso nos tiene que potenciar de cara al 2023. Lejos estamos de tener una posición uniforme en todos los temas, hay miradas distintas, pero también hay un montón de aspectos en los que tenemos un fuerte espíritu de unidad, y en ese sentido tenemos que seguir trabajando.

NA: Máximo Kirchner dijo, en una entrevista reciente, que a Alberto Fernández “le hicieron creer que los votos habían sido por él y no por los 12 años de Cristina Kirchner”. ¿Usted coincide?

Es una cuestión de análisis político que puede hacer cada compañero. Estoy lejos de querer entrar en debate sobre estos temas. Me parece que, cuando hay discusiones así, en lugar de estar cruzándonos entre nosotros, conviene buscar interpelar a los demás, y estar en sintonía por lo que pueden estar viviendo los argentinos.

No voy a debatir con él sobre ese tema. Máximo Kirchner es un excelente diputado nacional. Pero me motiva cuando hay mensajes que nos ayudan a construir esperanza, unidad, futuro, y me parece que han sido importantes, en ese sentido, las palabras de Máximo en Gualeguaychú, cerrando un Congreso muy importante de Salud en Entre Ríos.

Creo que no son tiempos para pelearnos entre nosotros, pero sí para debatir con el respeto necesario, y tratando de buscar una síntesis que nos permitan seguir caminando juntos.

NA: ¿Qué cree que puede pasar con las internas?

Lo he hablado antes. La suspensión de las PASO es un debate que se dio públicamente, pero no ha tenido tránsito parlamentario por parte de nuestro bloque. No veo ningún proyecto de ley presentado por nuestro gobierno al respecto ni por ningún diputado de nuestro bloque. Hoy no es un tema que sea parte de la agenda parlamentaria.

Alejandro Gomel (AG): ¿Qué pasa con el proyecto de impuesto a la renta inesperada? ¿Puede avanzar?

Todo tema que haya ingresado en la Cámara de Diputados, enviado al Poder Ejecutivo, es parte de la agenda oficialista.

A veces, esos temas pueden avanzar más rápido o más lento, de acuerdo a los niveles de consenso que tenga el tema y al estilo que tenga el proyecto. En este caso, se buscó generar una alícuota impositiva sobre las empresas del agro, en el marco de un alza de los precios, para que ese diferencial de recaudación se pudiera volcar en distintas inversiones y gastos del Estado.

Cuando uno trabaja en este tipo de proyectos, no suele ser recomendable que se debata mucho tiempo en comisiones antes de dictaminarlo. Es conveniente generar, previamente, los consensos. Juntos por el Cambio tiene una posición muy definida de no aumentar ningún impuesto.

AG: Es decir, que por el momento no hay número para eso.

El número no lo tenemos nunca, porque somos 118 diputados en el bloque del Frente de Todos. Los números se construyen en función de la capacidad de lograr acuerdos políticos y consensos que permita determinado tema.

Así como sacamos 180 votos para el presupuesto, y eso fue el resultado de un gran trabajo del Poder Ejecutivo y también de los diputados de nuestro bloque, en otros temas cuesta un poco más, porque afectan determinadas situaciones que los otros bloques parlamentarios ven como difícil de consensuar.

Hay que seguir trabajando en eso, silenciosamente, tratando de buscarle la vuelta para que, quizás con algunas modificaciones, este tipo de temas puedan salir adelante.

