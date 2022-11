El FdT busca saldar deudas de la agenda económica

Con la prórroga de las sesiones ordinarias que dispuso el presidente Alberto Fernández el último miércoles, el Congreso comenzó a redefinir cómo será la agenda parlamentaria hasta fin de año. Es que la fecha límite del 30 de noviembre para resolver todas las cuestiones pendientes resultaba a todas luces insuficiente.

Ahora, con más tiempo disponible, el oficialismo pretende ponerse al día con algunas cuestiones que no pudo resolver durante un año parlamentario que costó poner en marcha.

Según comentaron fuentes del FdT, uno de los asuntos que interesan a un sector del oficialismo es la iniciativa de gravar la renta inesperada, propuesta en su momento por el ex ministro de Economía Martín Guzmán que vuelve a cobrar fuerza ante la necesidad de recaudación. La iniciativa todavía no recorrió camino legislativo y debería comenzar a tratarse en comisión en los próximos días para tener margen de llegar al recinto antes de fin de año. También está pendiente el proyecto de ley de Agroindustria, que sí tiene un recorrido de discusiones en comisión, pero que no termina de encontrar su versión definitiva. Tanto en Agricultura como en Industria hay buena predisposición para retomar la charla y llegar a un acuerdo.

Por afuera de las urgencias económicas está el proyecto de Ley de Humedales que logró dictamen de comisión el último jueves y que por primera vez tiene chances ciertas de convertirse en ley.

La falta de acuerdo de los gobernadores del Norte Grande hizo que algunos legisladores de esas provincias se retiraran de la discusión y permitieran que Juntos por el Cambio obtuviera el dictamen de mayoría, con más votos que la opción del Frente de Todos. Esta última situación es la que podría complicar la llegada al recinto porque los defensores de la ley lo consideran una alternativa más “light”.

El Senado, por su parte, planea poner punto final a la discusión del Presupuesto 2023 con la sesión prevista para este miércoles 16 y quedar ya disponible para el tratamiento de los temas pendientes hasta fin de año.