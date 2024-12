Schiaretti cierra el año profundizando su armado nacional en el Conurbano productivo

El armado nacional de Juan Schiaretti no se detendrá hasta marzo o abril del año próximo, cuando llegará el momento de dar a conocer el proyecto político de centro que encabeza, alejado de los extremos que hoy muestra de un lado a Javier Milei y del otro a Cristina Fernández de Kirchner.

En el campamento schiarettista aseguran que “será mucha la gente” que optará por la propuesta de Hacemos ante el brutal ajuste que lleva adelante el libertario (“la gente hasta ahora bancó, pero si no se preocupan por la micro economía la situación puede ser diferente”) y ante la “decadencia” del kirchnerismo, que quedó reflejada en la foto sepia que mostró a la expresidenta junto su hijo Máximo, Sergio Massa, Axel Kicillof, Verónica Magario y Mariel Fernández (intendenta de Moreno). “La gente no quiere volver atrás: con Cristina no ven presente pero tampoco futuro”, aseguran.

La implosión de Juntos por el Cambio juega un rol clave en el armado 2025 de Schiaretti: “En este nuevo contexto, Macri se quedó sin lugar. No puede rearmar el espacio porque ya no está la Coalición Cívica ni el radicalismo y el 70% de los votantes del PRO apoyan abiertamente a La Libertad Avanza”, aseguran. Así, instalar un proyecto basado en el desarrollo federal y que incluya a todos seguirá siendo el norte de Hacemos, con mayor preponderancia en el territorio en general y en el Conurbano de aquí a marzo/abril del año que viene en particular.



Allegados al exgobernador sostienen que el ‘Gringo’ mantiene reuniones constantes con intendentes que terminarán sumándose. “Con algunos ya lo hizo público, pero con muchos otros se reunió y todavía no ha llegado el momento de darlo a conocer, pero es algo que ocurrirá en breve”, añaden schiarettistas paladar negro.



El Conurbano productivo es donde ahora apunta Schiaretti para consolidar Hacemos en el distrito más importante del país. En ese sentido, reconocen que, pese al abandono de Nación (en obra pública por caso) muchos municipios tienen un potencial industrial relevante como La Matanza (la mayor economía del Conurbano), Tigre, José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Martín y Tres de Febrero, entre otros y el objetivo es dar a conocer políticas que impulsen esas zonas. Justo lo que no está haciendo Milei.



La reconfiguración del “mapa 2025” se completa con el rol que jugarán los gobernadores. En Hacemos estiman que en las elecciones de medio término se reflejará otro escenario al actual y que la relación entre Milei y los mandatarios con los que no tiene una relación explícita (Tucumán, por caso), será diferente. “Será clave ver cómo juegan los 5 gobernadores de Juntos y los radicales. Pero también hay muchos gobernadores peronistas que analizarán muy bien las condiciones antes de apoyar o no al gobierno. El año que viene empieza otra historia”, señalan.



Líder de un proyecto nacional

Con Hacemos constituido como partido en seis distritos (Córdoba, Buenos Aires, Catamarca, Jujuy, San Luis y Tierra del Fuego) y a punto de lograr la habilitación en otros 12 -los más próximos serán Caba y Santa Fe-, el mensaje hacia afuera no se modifica. No es momento de hablar de candidaturas, aunque sí se encargan de aclarar que Schiaretti es el líder del proyecto político y que no ocupa ningún cargo formal en la estructura que preside Florencio Randazzo.

“Insistimos: no es momento de hablar de candidaturas. La gente no llega a fin de mes y sería un despropósito plantear eso ahora”, destacan en Hacemos. “Si constituimos un partido es para competir”, agregan desde el espacio político. La intención es presentar una lista legislativa en la mayoría de las provincias del país e intentar sentar las bases para los comicios presidenciales del 2027.