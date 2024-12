Luis Juez sobre la versión de anular la expulsión de Kueider: "Esto no es una carrera de Colapinto"

El senador Luis Juez consideró que "es de una flojedad jurídica impresionante" la versión de anular la sesión del Senado en la que fue expulsado Edgardo Kueider argumentando que la vicepresidenta Victoria Villarruel no podía presidirla.

"Esto no es una carrera de Colapinto"

"No existe eso. Esto no es una carrera de Colapinto. Acá no hay que andar con el cronómetro. No se produjo una acefalía. ¿De dónde salió ese argumento? Me parece de una flojedad jurídica impresionante", aseguró el titular de la bancada del PRO.

"¿Qué pasó en el momento entre el que el presidente se iba y la vicepresidenta no asumía la presidencia. Si fuera, es un problema del Ejecutivo. Qué tengo que responder yo desde el Senado de la Nación. No pasó nada. Eso es un argumento traído de los pelos como otro argumento más para defender lo indefendible", sostuvo Juez.

"Cuando no tenés forma de argumentar algo racional, no hay que alegarlo, no hay que tratar de imponerlo porque la gente no es tonta. ¿Quién puede creer que eso generó algún nivel de perjuicio? De última es un problema del Ejecutivo, lo resolverá el Poder Ejecutivo", enfatizó el líder del Frente Cívico.

"Esto no puede ser una excusa para convivir con un delincuente"

Además relató a Mitre Córdoba lo sucedido cuándo ingresó el oficio de la jueza Sandra Arroyo Salgado en el que pedía el desafuero del senador Edgardo Kueider.



"El oficio no dice cómo te la cuentan acá. ´Solicitamos al Senado de la Nación el desafuero del Senado Kueider para ordenar su inmediata detención´. La doctora Arroyo Salgado está diciendo que cuando Kueider abandone la cárcel de Paraguay, ese hotel de lujo en el que está en cana, y pise el suelo argentino automáticamente tiene captura para ser detenido", prosiguió Juez.

Y luego agregó: "´Muchachos esto es más grave de lo que ustedes estaban contando´. Dije ´acá no hay ninguna otra posibilidad, ninguna otra opción que la expulsión. No empecemos a dar vueltas´. Y fue un día terrible de operaciones cruzadas. Pero la verdad. No puede ser nunca una excusa que el que va entrar es un tipo que seguramente viene de tal espacio político. Esto no puede ser una excusa para convivir con un delincuente".

Juez señaló que "la causal de expulsión es claramente una causal que el Senado puede argumentar conforme a la Constitución Nacional, el artículo 66".

Esa normativa establece: "Cada Cámara hará su reglamento y podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno; pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente hicieren de sus cargos".

A Kueider había que expulsarlo, no había otro camino.

"Lo que ustedes están proponiendo es una locura. Qué más tiene que hacer un senador para generar la condición que este Senado como juez de su propio título lo termine echando. No me piden a mí que nosotros hagamos cosas en nombre de fulano o mengano porque yo no lo voy a hacer. Yo no me voy a prestar para nada de eso. Que cada uno vote y que después explique cómo votó. A Kueider había que expulsarlo, no había otro camino", expresó Juez.

El senador por Córdoba calificó como "pésima" la estrategia utilizada para armar la sesión de ayer jueves.









Caso Parrilli

Al referirse al tratamiento de la suspensión del senador Oscar Parrilli (UxP) que fue rechazada por la Cámara Alta, Juez pidió tranquilidad a sus pares "porque vamos a tener una oportunidad".

"La Corte Suprema de Justicia acaba de determinar esta semana que Cristina que quiso eludir el juicio oral y público en el Memorándum de la Amia va a tener que ir a juicio oral y público. La Corte dijo ´hágase la audiencia y determínese si ha habido o no responsabilidad de todos los que participaron en el Memorándum´, incluidos Parrilli y Cristina Kirchner, entre otros", recordó.

"Lo que no podés hacer frente a la sociedad es mezclar todo y que la gente se confunda. Todo en el mismo día. No hiciste nada durante años y todo lo querés hacer en dos horas para tratar de cuidar u ocultar una actividad. Yo no me presto para eso. A la gente hay que hablarle con claridad", concluyó.