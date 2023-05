Luis D'Elía: "El Frente de Todos no debería ir a las urnas en las próximas elecciones"

El mensaje que publicó ayer Cristina Kirchner desconcertó al armado del Frente de Todos, ya que una importante parte del espacio pedía que fuera candidata, algo que la vicepresidenta descartó en su carta publicada este martes 16 de mayo. Uno de los que salió a hablar fue el dirigente social Luis D'Elía, para plantear que el oficialismo no debería ir a votar en estas elecciones a modo de reclamo contra el Poder Judicial y la "persecución política".

"Debemos estar atentos al planteo de Cristina Fernández de Kirchner. Y, en orden a la persecución sufrida por los 53 presos políticos kirchneristas, el Frente de Todos (FdT) no debería ir a las urnas para votar en las próximas elecciones nacionales", advirtió el dirigente piquetero que estuvo un año detenido bajo el gobierno de Mauricio Macri y otro año detenido con arresto domiciliario ya bajo el gobierno de Alberto Fernández. En 2021 obtuvo la libertad condicional. D'Elía se considera uno de esos presos políticos.

"En forma paralela, el Frente (FdT) debería convocar a millones a las calles de todo el país, denunciando a Macri, a Magnetto y a esta Corte Suprema de Justicia ante los organismos internacionales que han abortado la democracia en la #Argentina a 40 años del #NuncaMas", agregó.

La causa por la que fue detenido D'Elía

El titular del partido Miles quedó detenido el 25 de febrero de 2019, cuando la condena se consideró firme y la pena vencerá el 24 de noviembre de 2022. Pero el 4 de abril de 2020 se le concedió arresto domiciliario en la causa en la que fue condenado en 2017 por "atentado a la autoridad agravado, lesiones leves cometidas en perjuicio de un miembro de la entonces Policía Federal Argentina, instigación a cometer delitos, privación ilegal de la libertad y usurpación".

La condena se dictó a raíz de la toma de la comisaría 24 en el barrio porteño de La Boca el 25 y 26 de junio de 2004, en reclamo por el esclarecimiento del asesinato de un referente de su agrupación, Martín 'Oso' Cisneros.

La carta de Cristina Kirchner

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ratificó que no será "mascota del poder por ninguna candidatura" y reiteró que "la proscripción" no es a una persona, sino "del peronismo". "No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras, como nadie, de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal", dijo.

La presidenta del Senado expuso su decisión en coincidencia con el Congreso Nacional del PJ que tuvo lugar en el estadio de Ferro, donde los participantes arengaron su postulación y también en la previa al acto en la 9 de Julio del 25 de mayo en donde iban a pedir que confirmara sus candidatura.

En una carta dirigida "a los compañeros y compañeras" publicada en su sitio web, la ex mandataria ratificó de esta forma que no competirá las próximas Elecciones Presidenciales, tal cual lo había anunciado en diciembre pasado tras haber sido condenada en la causa por irregularidades en la obra pública de Santa Cruz.

La vicepresidenta agregó que el anuncio de que no sería candidata en 2023 "no se trató de una decisión apresurada ni producto del momento, sino de una decisión razonada y pensada". Refiriéndose a lo que denomina "medios de comunicación hegemónicos" y "Partido Judicial", dijo: "Los conozco, sé como piensan, como actúan y como van a actuar. Los he visto a lo largo de la historia y experimenté su juego en carne propia y de mi familia, con una persecución atada con precisión quirúrgica al calendario electoral".

