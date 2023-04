Luis D'Elía: "Siempre le recuerdo a Máximo que su padre acordó con el FMI"

Luis D'Elía participó de una conferencia de prensa organizada por estudiantes de Periodismo de la Escuela de Comunicación del Grupo Perfil, donde se refirió a los incidentes en las protestas de colectiveros a raíz del asesinato del chofer Daniel Barrientos ocurrido en La Matanza. "Había una confrontación fuerte entre Fernández y Bustinduy por el manejo de la línea, entonces no me parece que se deba transformar eso en un episodio de inseguridad colectiva".

El referente social también también criticó a la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Es una gran dirigente, una tipa brillante, creo en su honestidad, y su solidez, y es una perseguida política, pero también se equivoca cuando mira algunos temas.” Declaró D'Elía en el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación.

—¿Qué opina de los hechos de violencia que sufrió el ministro de seguridad bonaerense Sergio Berni?

—Lo primero es identificar bien el personaje, escuché a algún miembro de la oposición acusarlo de inepto, pero Berni es un tipo altamente calificado en el tema de seguridad. Lo Segundo, si está bien que él vaya a poner la cara de manera espectacular como suele hacerlo o no, es un debate secundario, me parece bien que los ministros en situaciones conflictivas pongan la cara aunque se la rompan. Tercero, creo que ahí operó en el conflicto la interna de la UTA entre Roberto Fernández y Miguel Bustinduy su opositor, donde hace un mes y medio tuvieron elecciones en la UTA. La 620 es la línea de colectivo más importante del conourbano y siempre jugó con Roberto Fernández, hoy la agrupación abandonó la línea 620, por lo tanto la exageración en la defensa de Barrientos tenía como trasfondo la disputa por el control de la línea; después hay números relativos, es el único colectivero asesinado en los últimos cinco años. Y cuarto, esta ya es la hora de proponer lo que hay en algunos países del primer mundo que es la cabina antibalas.

—¿Entonces usted está de acuerdo con la idea de que hay algo raro detrás del asesinato del colectivero?

—Sí, es raro. Yo al levantar el teléfono indagué qué había pasado, y había una confrontación fuerte entre Fernández y Bustinduy por el manejo de la línea, entonces no me parece que se deba transformar eso en un episodio de inseguridad colectiva, cómo no me parece que la interna sindical tenga que resolverse a las piñas.

—¿Qué piensa sobre la actual inseguridad en un lugar como La Matanza?

—Yo no veo más inseguridad que en otros tiempos. Cuándo explotó la Argentina en el 2001 teníamos 23% de desocupados y no había un solo programa social, hoy hay 6% de desocupación y hay 22 millones de beneficiarios de programas sociales. Tengo una hija que trabaja en el Anses de Virrey del Pino, atiende entre 2.500 y 3000 personas todos los días y me dice "papá una señora con cinco hijos entre el AUH, la tarjeta alimentaria y el progresar se llevó 200 mil pesos". Entonces el nivel de protección social que hoy hay es muy grande, por lo tanto no veo muchas diferencias.

—¿El intendente de La Matanza Fernando Espinoza debió interceder en el momento del corte de los choferes de la línea 620?

—La seguridad no depende del intendente, la seguridad depende del gobernador, el jefe de la seguridad de la provincia es Axel Kicillof. El intendente no tiene injerencia, me puede caer más simpático o menos simpático, pero la verdad no tiene competencia sobre el tema de seguridad. El jefe de policía es el gobernador de la provincia, después está la Federal cuyo jefe es el Presidente de la República.

—El año pasado usted declaró que la fórmula presidencial iba ser Alberto Fernández-Cristina Kirchner. ¿Hoy piensa lo mismo?

—Ojalá, sabes los problemas que ahorraría eso. No creo que pase eso, lo sensato es que Alberto reelija, que Axel relija y que Cristina reelija, aunque ella ya dijo que no será candidata a nada y es una chica complicada a la hora de volverse atrás en sus palabras.

— ¿Hay un cambio de época en el peronismo?

—Si, hay un cambio de época, donde el Presidente dice que no quiere más listas únicas, y nosotros nos suscribimos a esa mirada. donde al haber PASO podamos discutir cada cuatro o cinco o diez listas, ese es un cambio fuerte. El peronismo ha sido gregario en eso y muy verticalista, hoy necesitamos prácticas políticas más democráticas. Algo elemental es hacer PASO, por que al no hacer PASO en la última elección perdimos tres millones de votos. La verdad los del PRO, a quienes yo crítico, en eso nos han dado una lección porque fueron capaces de ir a una elección democrática sin matarse, sin destrozarse y pudieron ampliar su base electoral. Hay que aprender de esas cosas también, vamos a una nueva época y lo veo muy firme Alberto no creo que lo cambien así nomás, es un gallego tozudo.

—¿Crees que Alberto Fernández tiene todavía posibilidad de ser reelecto?

—Cuando explico a Alberto Fernández parezco a un vendedor de colectivo, en 2023 no hay presidente que le haya tocado vivir lo que le tocó vivir él. Primero tuvo la tragedia macrista con los 140.000 millones de dólares de deuda, después la pandemia donde tuvo que conseguir 102 millones de vacunas, y a la vez tuvo que pagarle los sueldos a todas las empresas argentinas durante dos años para que no quebraran. Luego vino la guerra y por último, como si esto fuera poco, esta sequía que le impide que Argentina recaude 18.000 millones de dólares, se recontra merece volver a ser reelecto por el pueblo argentino.

—Recién acaba de dar una visión muy positiva de Alberto Fernández. ¿Usted cree que Cristina Kirchner tiene la misma impresión de él?

—No, ahí ella se equivoca, Cristina es el mejor cuadro que tenemos y si fuera presidente yo la votaría, ahora ella de esta etapa hace una pésima valoración. Cometió varios errores para mí, el primero fue haber reemplazado el Kirchnerismo por La Cámpora donde saco a todos los kirchneristas, y muerto Néstor, puso a estos pibes sin ninguna experiencia que hacen cosas muy opinables. Por ejemplo como cuando Máximo renuncia al bloque diciendo que no está de acuerdo con los acuerdos con el FMI, y yo siempre le recuerdo a Máximo que su padre acordó con el FMI. Después Cristina lo pone a Scioli de candidato, le vacía la campaña y perdemos por un punto y finalmente lo pone Alberto y durante tres años y medio le hace la vida imposible. Cuando lo saca a Guzmán (que es un tipo de Stiglitz), y que venía haciendo las cosas medianamente bien de a centésimos, por que venía bajando la inflación donde para agosto íbamos a mantener tres puntos de inflación. Le pegó un tiro, tuvimos una corrida inflacionaria y cambiaría a las 24 horas y terminamos en esto que todavía Massa no puede parar. Massa que está a la derecha del que se fue, por lo que no estamos en el mejor momento de Cristina. Yo insisto, es una gran dirigente, una tipa brillante, creo en su honestidad, y su solidez, y es una perseguida política, pero también creo que se equivoca cuando mira algunos temas.

—¿Usted cree que la vicepresidenta puede ir presa?

—En las actuales condiciones del Lawfare, creo que sí, en la causa por la que fue condenada no hay una sola prueba en todos los expedientes que involucre a Cristina. Sí lo involucra José López un tipo que, muerto Néstor Kirchner, como secretario de obras públicas pactó con el macrismo, con Calcaterra, Caputo y con Gutiérrez, poderosos dirigentes macristas y empresarios, y no tengo duda, que ahí hay corrupción. Algunos siempre escandalizados hablan de los nueve millones de dólares que le dieron en un bolso a López y que llevó al convento de monjas, sí, pero los nueve millones de dólares se lo dio el primo de Macri, Calcaterra. Tengo muchas diferencias políticas con Cristina, pero creo en su honestidad en su honradez y me parece que es una perseguida política

—¿Cree en las encuestas que muestran que Javier Milei puede llegar a un Ballotage presidencial?

—Como decimos en el truco:"las 33 de mano las quiero ver", el es el candidato de los fondos buitre, particularmente del fondo buitre Black Rock, que ha puesto 100 millones de dólares en su campaña, está en la boca de todos los periodistas argentinos y expresa los intereses de los usureros de la Argentina. El modelo de Milei, es el de Cavallo que fue lo peor que le pasó a la Argentina, bestia neoliberal de la política que nos dejó la tragedia del 2000. A eso nos quiere volver a llevar Milei, por eso cuando me lo cruce le voy a aplicar la "estrategia Muhammad Ali", donde como Ali quería competir con el boxeador Sonny Liston y fue a donde vivía Liston con un periodista de New York Times y le dice: "cagón te voy a matar pelotudo" y Liston sale a la vereda y se agarra trompadas con Muhammad Ali, así fue como consiguió la pelea. Esa es la estrategia que yo aplico con Milei, tengo ganas de irme con 500 compañeros al local de el, pintarlo y forzarlo al debate que es lo que él no quiere.

—¿Entonces usted está diciendo quiere literalmente pelearse con Milei?

—No, yo con tres bypass y una operación del corazón que duró 14 horas no estoy en esas condiciones. Lo que quiero es, decirle: "vos sos hijo de los usureros de la Argentina a vos te banca el grupo Black Rock que puso 100 millones de dólares en tu campaña".

—Agradecemos mucho su participación en el Ciclo de entrevista con estudiantes de periodismo de Perfil, y como siempre hacemos, le damos la posibilidad de cerrar con un comentario final.

—Es un momento muy complejo para la humanidad, estamos a 5 minutos de un ensayo nuclear sobre Ucrania, sabemos como eso empieza, lo que no sabemos es cómo termina, por eso Alberto va y se encuentra con Putin y también con el presidente Biden, porque son tiempos de multilateralidad, donde los argentinos tenemos que ser extremistas de esta multilateralidad. Además, en la Argentina que viene va haber muchos problemas, pero va en camino a volver a ser muy rica, esto se debe al litio, el gas, los alimentos y la renovación de todas las concesiones que dimos hace 30 años que ahora vencen, vamos a un país muy rico. La discusión de este año es quien se queda con ese país, o una mafia de 200 poderosos o el pueblo argentino. Sepa el pueblo votar.

Por Nicolás Grancharoff, Melody Blanco y Fernando Romano.

Estudiantes de Periodismo de Perfil Educación.

Escuela de Comunicación