Cristina Kirchner renuncia a una candidatura: cuáles son los desafíos electorales del peronismo

Cristina Kirchner renunció a una eventual candidatura en las próximas elecciones alegando una proscripción por parte del poder judicial.

En este contexto, nos comunicamos con Hernán Madera, analista político, quien habló sobre la decisión de la vicepresidente y la actualidad política del país.

“Los manuales de conducción política del peronismo dicen que uno no tiene que proclamarse y que tiene que ser proclamado por otros”, disparó Madera, quien luego completó: “Hoy todo marca que perderían en cualquier escenario de balotaje, inclusive contra Javier Milei”.

“En otros momentos hubo efectivamente proscripción del peronismo, hoy no es así porque no hay un fallo firme”, disparó el entrevistado. “Este gobierno fue el que fue y no se llega de ninguna manera”, completó.

Asimismo, Madera dijo que el hecho de que el empresariado esté en contra de la candidatura de Javier Milei es un plus para el candidato. “Si todos se le ponen en contra, el electorado va a ir por la opción que no quiere el establishment”, complementó.

Luego, Madera dijo que “el Partido Justicialista se encuentra en una trampa muy grande” porque no saben quién va a ser el candidato. “La elección de PBA estaba ganada pero ya no está garantizada, por eso se analiza el desdoblamiento”, explicó.

Finalmente, Madera dijo que Axel Kicillof deberá afrontar la decisión de Cristina Kirchner porque el peronismo es verticalista. “El peronismo va a sacar menos del piso histórico de los votos”, concluyó.