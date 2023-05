El dirigente de Movimiento Evita, Fernando "Chino" Navarro, se refirió al panorama que quedará en el espacio oficialista a partir de la decisión de la Vicepresidenta. "El Frente de Todos es competitivo electoralmente porque la política está en crisis", manifestó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Qué genera que tengamos que tener una manifestación contra el Fondo ahora?

Recordaba esas marchas en el principio del gobierno de Alfonsín, en donde toda la juventud política marchamos contra el FMI. Era una situación que afrontaban muchos países del mundo.

¿Pero no es un tema viejo y superado?

No es superado porque, en 2019, la gestión de Macri tomó el endeudamiento más grande de nuestra historia.

Y por eso perdió las elecciones y se los castiga políticamente, pero los Estados siguen. ¿Por qué ahora, otra vez, una marcha contra el Fondo?

Si hay un endeudamiento irresponsable que provocó lo que describiste, es obvio que habrá una negociación. Siempre sabiendo que es malo negociar con el fondo pero es inevitable, en función de la continuidad de los Estados. Pero, a la vez, con la condición de que no dañara la actividad económica y el salario de los argentinos.

Preocupado por la estabilidad, el FMI evalúa las medidas tomadas por Massa

Hoy tenemos una realidad económica que se tornó más compleja que en el momento en que se negoció. Hay que buscar un acuerdo con el FMI, pero el mismo no puede tener como prioridad a la mayoría del pueblo argentino.

De todas maneras, ese organismo se tiene que hacer cargo de los disparates que cometieron, junto a los países que lo componen. Cuando ellos se equivocan pagan los pueblos, pero a ellos nunca les va mal. Y eso no es sano, en una comunidad que debería tener más sentido común y equidad.

Cristina y una renuncia definitiva

A partir de la ratificación de Cristina Kirchner, ¿cómo se va a resolver el futuro del peronismo y sus candidaturas?

Justamente, es una ratificación, ya se sabía que su renuncia era definitiva y había que respetarla. Hay toda una campaña que ella sufrió junto a su familia por parte de muchos medios que siguen mintiendo y agraviando.

Además, está el hecho de que ella sufrió ese crimen y eso seguro influyó en forma negativa en cómo analizar la realidad. Es sano que se preserve.

Tras la baja de Cristina arrancó el "juego de tronos K": quién será el candidato

Va a seguir siendo una dirigente importante, no renunció a su liderazgo. Nosotros, en el Frente de Todos, tenemos que discutir un programa con 4 o 5 temas centrales, como el Fondo, la inflación, el trabajo, seguridad, educación, entre otras cuestiones. Sobre esto se puede ordenar nuestra la realidad política.

Hay que ver si hay una fórmula de síntesis, que yo no la veo pero no la descarto, o si hay hay 3 óo4 fórmulas. Pero la cuestión clave es la del debate del programa y que discutamos no sólo los dirigentes, sino el pueblo que sostiene al país.

Teresa García: "Cristina Kirchner no se va a correr de la conducción del proyecto"

A mí me estimula que la síntesis se genere en el debate y en nombres que tienen que ser consecuentes con esas ideas. Y si eso lo podemos integrar con un acuerdo, mejor.

En el FdT, a pesar de la magnitud de la crisis y de errores cometidos, somos competitivos electoralmente porque la política está en crisis. Pero es una situación rara, ya que hay inflación y crecimientos.

¿Partiendo de la metáfora de un iceberg delante, puede ser que en el FdT, en cuanto a las diferencias internas en la coalición, hay algunos que dicen que no hay ningún iceberg y, por otro lado, los que piensan que sí existe y hay que esquivarlo por derecha (como Massa) o por izquierda (Cristina)?¿Está bien esa metáfora?

Sí y no. A mí me tocó vivirlo de adentro del Gobierno, pude discutir mucho con el Presidente. Y también con los dirigentes de la oposición. En la dirigencia política se ignora la realidad del pueblo. La política ha quedado circunscrita a un gueto, analizan la realidad como si estuvieran en un country, pero nadie sale afuera.

Hay una gran distancia de la realidad, pero no es ni por izquierda ni por derecha, sino por arriba y para adelante. Un ejemplo es Vaca Muerta, siendo un boom productivo. Pero la pobreza en Neuquén no ha bajado. Tiene que haber un reparto de la riqueza más equitativo.

La danza de candidatos en el Frente de Todos

¿Qué opinás de la candidatura de Juan Grabois que se lanza este viernes?

Lo valoro y lo respeto mucho, me parece bien la candidatura de Juan Grabois. Siento que no le quita el cuerpo a las peleas. Es candidato pero ha dicho varios veces dijo que si va Wado de Pedro, lo acompaña. Eso no me queda claro. Pero es un hombre sano con mucho para aportar.

La "fantasía" de Grabois si gana la derecha: "La vamos a pelear y en un año y medio se van en helicóptero"

Asimismo, me gustaría que haya dirigentes que representen al centro del país, que aporten otra mirada ante el mundo productivo que los del AMBA muchas veces no tenemos.

¿No tenés miedo de que, finalmente, toda esa diversidad este planteando la nada? Es decir que lo que está gritando es la ausencia de una esencia.

No nos va a ordenar un liderazgo, porque no está ahora. Las PASO son en agosto. Si te preguntaba por la campaña que iba a hacer Néstor compitiendo con Menem y ganándole, además de hacer la presidencia que hizo, no lo hubieras creído.

Lo que no faltó del 1983 a la fecha fue apuntalar la organización popular, entendiendo a los sectores medios, que tiene vocación de reconstruir su barrio, por ejemplo.

Sin Cristina en la boleta, se lanza Juan Grabois

Hay que pensar lo macro y lo micro y articular lo inmediato y el largo plazo. De ser así, la Argentina tiene salida porque el pueblo la sostiene de pie, a pesar de los diagnósticos desoladores. Todo se puede mejorar, pero valoremos lo que tenemos y, sobre eso, caminemos hacia adelante. No quiero caer en un voluntarismo tonto. El tema no es administrar la crisis, sino resolverla.

Hay que dejar de decir que se va a dinamitar y pelearnos entre nosotros. Hay adversarios pero no hay que olvidar que lo que está en juego es el bien común de los argentinos. Debemos construir una patria para todos, y hoy no lo estamos haciendo.

Vi pasar oportunidades y no quiero volver a dejarlas pasar. Si el pueblo nos vota, ser mucho mejores. Y si no nos votó no tenemos que ponernos en opositores fatales, porque quiero frenar nuestra caída y empezar a subir. Depende de nosotros y que le abramos las puertas a nuestro pueblo.

AO JL