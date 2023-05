Según informó el periodista Claudio Mardones en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), después del duro golpe al PJ con la decisión de Cristina Kirchner de no ser candidata, el dirigente del Frente Patria Grande hará oficial el lanzamiento de su candidatura el viernes, en el Microestadio de Ferro, a las 18 horas.

Lo relevante no solo tiene que ver con el lanzamiento formal de Grabois, sino que esto también anticipa cómo gravitará la discusión de las PASO en torno al liderazgo dentro del panperonismo. La presencia del dirigente confirma que la única forma para encontrar una manera de resolver y sintetizar esta discusión es avanzando con la realización de unas primarias dentro del Frente de Todos, y eso hará Juan Grabois el viernes: confirmar que competirá en las PASO de agosto.

“La casualidad no es una categoría política, y por eso no es casual que ninguno de los dos presidentes que aceptaron el programa del FMI conserve aptitud electoral”, publicó la exmandataria en su comunicado. Y no solo se refería al expresidente Mauricio Macri, sino también a su compañero, Alberto Fernández.

La mención a la relación que tendrá la Argentina con el Fondo a partir del próximo gobierno es uno de los temas que anticipa por dónde vendrá la discusión. Porque, por un lado, está el lanzamiento de Grabois el viernes, mientras que esta tarde se reunirán a las 15 horas, en Smata, los organizadores del 25 de mayo, donde se conmemorarán los 20 años de la asunción presidencial de Néstor Kirchner.

Allí estará la discusión de cómo organizarse a partir de la confirmación del renunciamiento de Cristina, pero también se hablará respecto a la organización de la negociación para resolver el liderazgo del peronismo, y ver si hay posibilidades de constituir una lista y fórmula única, o indefectiblemente el panperonismo deberá enfrentarse a las PASO. Mecanismo ideado por Néstor y muy pocas veces utilizado por el peronismo para dirimir sus internas.

La presentación de Grabois confirma, en parte, que hay un sector del panperonismo y del Frente de Todos que se prepara para disputar las primarias. También lo plantean el Movimiento Evita y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi. Cada sector sostiene la importancia de jugar unas PASO para poder resolver.

Empieza a configurarse un escenario de tres tercios en el oficialismo, a partir de las mediciones que están manejando en distintas tribus de este frente. Ya le adjudican una medición de 25 puntos de intención de voto a Javier Milei y otros 25 a Juntos por el Cambio, con dirigentes que, debido a las internas, transitan una merma indeseada en las encuestas. En este cálculo, el oficialismo sigue apareciendo con 30% de intención de voto, y eso resulta como un ordenador sobre si PASO sí o no.

Algunos consideran que si hay primarias y resulta una dispersión del voto del FdT, la mejor condición para un candidato sería llegar a los 16 o 18 puntos, y no quedarse con los 30 que le adjudican las encuestas a la conjunción de todo el peronismo.

