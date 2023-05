Dos días después de ratificar vía carta abierta que no será candidata a presidenta en las próximas elecciones, Cristina Fernández de Kirchner regresará hoy a la televisión para brindar una entrevista exclusiva.

La vicepresidenta estará este jueves 18 de mayo en el programa Duro de Domar que conduce Pablo Duggan en el canal C5N. Será a partir de las 21.30 y fue confirmado este miércoles, luego de que trascendiera que habría una invitada especial en el ciclo. La fecha coincide con el día en que anunció con un video que Alberto Fernández sería el candidato de la coalición en 2019.

Según pudo saber PERFIL, hubo un encuentro previo entre los equipos de Cristina Kirchner y el canal para pactar condiciones. Una de ellas, que la entrevista sea mano a mano con el conductor, prescindiendo del panel. Sin embargo, en la última edición del programa los integrantes ensayaron posibles preguntas.

La presentación genera expectativa. La vicepresidenta no suele brindar reportajes televisivos y lo hará a pocas horas de haber bajado su candidatura, abriendo un nuevo panorama político dentro del desordenado gobierno del Frente de Todos. Ahora florecerán precandidatos que amagaban y habrá quienes estarán esperando su bendición política.

"No voy a entrar en el juego perverso" y "atentaron contra mi vida": las 10 frases más importantes de la carta de Cristina Kirchner

La entrevista llega dos días después de que CFK reafirmara que no será candidata: "No voy a ser mascota del poder"

Cristina Kirchner dijo el 16 de mayo que no será candidata este año, y señaló que no tiene intenciones de ser "mascota del poder", en medio del operativo clamor que sostenían sectores del Frente de Todos. La ex mandataria ratificó que no competirá en estos comicios tal cual lo había anunciado en diciembre pasado tras haber sido condenada en primera instancia en la causa por irregularidades en la obra pública de Santa Cruz.

Cristina Kirchner expuso su decisión en coincidencia con el Congreso Nacional del PJ que tuvo lugar en el estadio de Ferro, donde los participantes arengaron su postulación y también en la previa al acto en la 9 de Julio del 25 de mayo en donde iban a pedir que confirmara sus candidatura.

En una carta a la militancia, la titular del Senado consideró señaló que "durante el año 2022 se vio como la violencia verbal y simbólica que, desde hace años venía siendo implantada en la sociedad por los medios de comunicación hegemónicos, se materializó en la calle a través del accionar de grupos violentos que agredían, insultaban y amenazaban de muerte con bolsones mortuorios, guillotinas, antorchas, piedras y escraches".

"El objetivo de estos grupos estaba absolutamente direccionado. No era contra todos los partidos políticos o todos los dirigentes, como en la crisis del 2001. Era contra el peronismo o el kirchnerismo, como más te guste", indicó Cristina Kirchner.

"La culminación de este accionar tuvo lugar aquel 1 de septiembre de 2022, frente a mi casa particular cuando, acompañada por Dios y la Virgen y rodeada de compañeros y compañeras, atentaron contra mi vida. Llamativamente, luego del magnicidio frustrado, esos grupos que organizada y semanalmente fustigaban, escrachaban y amenazaban, desaparecieron como por arte de magia. Esto confirma sin lugar a dudas, el carácter premeditado y carente de cualquier viso de espontaneidad de la violencia política de estos grupos. Eran fogoneados y financiados por la oposición y los medios de comunicación hegemónicos le garantizaban amplia cobertura mediática", cuestionó la vicepresidenta.

Al hablar de la condena en su contra a 6 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, evaluó que "tiene una única traducción política y electoral: la

proscripción". "Como vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo, no se trata sólo de la proscripción de una persona, sino del peronismo. Aunque algunos, por mezquindad o mediocridad, lo negaron recurriendo a tecnicismos legales, la realidad una vez más lo confirmó", aseguró.

Cristina Kirchner y el acuerdo con el FMI: "Es escandaloso lo que hicieron"

La decisión de Cristina Kirchner agitó la interna del peronismo

Después de que Cristina Kirchner dijera que no será candidata a nada este año, se avivó la danza de nombres dentro del Frente de Todos, donde conviven varios aspirantes nacionales. La decisión de la titular del Senado también acerca un paso más al oficialismo a definir un postulación presidencial en unas PASO, ya que la opción de Cristina Kirchner candidata desarmaba esa posibilidad porque nadie pensaba enfrentarla en las urnas.

Sergio Massa, Agustín Rossi, Eduardo "Wado" De Pedro, Daniel Scioli, Juan Grabois, son algunos de los nombres que contiene la lista de aspirantes, en donde no se descarta tampoco anotar a algún gobernador.

El ministro de Economía es quién por estas horas tiene más peso dentro del Frente de Todos y quién rechaza con más énfasis una posible definición de candidaturas en primerias. "No nos entra un quilombo más", advirtió días atrás el titular del Palacio de Hacienda, que busca ser el candidato de consenso, pero todavía no lo consigue.

Del lado de los que están a favor de las primarias está el embajador en Brasil, Daniel Scioli: "Las PASO nos hacen más fuertes. Las PASO son fundamentales para discutir nuestro futuro", expresó en las últimas horas.

Segundo round entre Milei vs Grabois: qué dicen sus propuestas electorales

En la misma línea se manifestó este martes el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, que tras la renuncia de Cristina Kirchner y la decisión de Alberto Fernández de no ir por la reelección se mostró convencido de pelear una interna. "Dije que me había puesto como fecha el martes (para definir), hoy mi decisión está mucho más cerca del sí, de ser candidato, seguramente en los próximos días estaré anunciándolo formalmente", sostuvo Rossi en declaraciones televisivas.

A su entender, "lo mejor que le puede pasar al Frente de Todos es un espacio abierto, amplio, plural, donde los que quieran competir lo puedan hacer".

Otro que está entre los posibles es el ministro del Interior, uno de los dirigentes más cercanos a la vicepresidenta y que comenzó a recorrer el país hace tiempo y ahora que su jefa política se bajó aparece con más chances. Nadie se anima a bajar de la presidencial al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, aunque lo más probable es que

continúe su camino hacia pelear la reelección en distrito bonaerense.

El líder del Frente Patria Grande, Juan Grabois, también se puso en la nómina y si bien dice que puede llegar a acordar con De Pedro, rechaza terminantemente una postulación de Massa. El cierre de listas está previsto para el próximo 24 de junio, fecha clave para los armados y para conocer si finalmente Cristina Kirchner bendecirá a un dirigente o dará vía libre a una competencia interna, algo que el oficialismo nunca utilizó para definir un postulante nacional.

A cuentagotas: las apariciones de Cristina Kirchner en televisión

Por fuera del análisis que puede dejar su decisión, son contadas las intervenciones que realizó en los últimos años en la “pantalla chica”. El más cercano es el 5 de diciembre del 2022, cuando fue entrevistada por Folha de Sao Paulo a un día de que la condenaran en la causa conocida como Vialidad. “El día 7 saldrá en las tapas de los diarios ‘condenada Cristina’ ¿Sabes qué? Ese 7 de diciembre es un día emblemático para el público en Argentina. La ley que establecía que los empresarios de medios que tenían muchos canales de televisión, canales abiertos, cable y periódicos, debían desinvertir para no tener una posición dominante o monopólica”, dijo entonces apuntando contra el Grupo Clarín y en especial, a su CEO, Héctor Magnetto.

En aquellos días de primavera, cuando se cumplían tres meses del intento de magnicidio contra su vida, también criticó a la Justicia, habló de la relación entre Néstor Kirchner y Lázaro Báez, y justificó su patrimonio. “No conozco ningún líder en el mundo que, pudiendo ser candidato y ganar, prefiera poner a otro en su lugar. Entonces, decir que Cristina no es pragmática... Soy mujer, ese es el problema”, consideró entonces en referencia a la fórmula que conformó con Alberto Fernández.

Más allá de sus intervenciones en actos, hay que retroceder años para encontrar notas televisivas brindadas por la titular del Senado. Una de ellas ocurrió en 2017 junto al conductor Gerardo Rozín en La Peña de Morfi por Telefe, mientras encabezaba Unidad Ciudadana y Mauricio Macri presidía el país.

Luego del intento de asesinato del 1 de septiembre del 2022, un fragmento de aquella entrevista tomó trascendencia. Ante una pregunta de Rozín sobre cómo se veía dentro de cinco años, expresó: “Desde que paso lo de Néstor deje de imaginarme el futuro. Yo creía que iba a envejecer con él. Así que no sé. No sé qué pasara en cinco años, si se acabara el mundo. ¿Qué sé yo? Hay tantos locos sueltos... No tengo comprada la vida, aprendí eso”, dijo entonces.

En aquel año también fue entrevistada por Luis Novaresio para Infobae, donde uno de los momentos más recordados fue cuando el periodista le consultó si fue sincera en sus respuestas. “Sí, absolutamente. Sí, absolutamente. Vos sabés que sí, vos sabés que sí, vos sabés que sí, vos sabés que sí. Puedo tener muchos defectos, el mentir nunca fue mi hobby y además, me sale horrible. No, vos sabés que sí, Luis”, contestó.

También habló sobre la grieta: “Viene de dos modelos de país, estamos hablando de precarización laboral, de los que opinan que, bueno, que no, que la universidad no es para todos, que por qué tiene que haber alguien jubilado si no hizo todos los aportes, y entonces no tiene en cuenta si lo habían despedido, si el patrón no había hecho los aportes, si fue sujeto de las privatizaciones. Me parece que estamos en el momento en que vamos a tener que hacer un análisis público, no debate porque en el debate siempre alguien pierde o gana. Habría que hacer un diálogo, un diálogo público nacional”.

Este jueves 18 de mayo, Cristina Kirchner volverá al aire televisivo y le hablará a los propios que quedaron desencantados con una decisión que ya había anunciado.

GI/fl / ds