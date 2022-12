A un día de que se conozca el fallo de la causa Vialidad, Cristina Kirchner brindó con un medio de Brasil. Allí la vicepresidenta afirmó que se siente condenada, lo cual representa "una especie de regalo para Héctor Magnetto". Además, vinculó la fecha de la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 (TOCF) a la Ley de Medios y sostuvo que Lázaro Báez era "amigo de negocios" de Néstor Kirchner.

En diálogo con Folha de Sao Paulo, la ex Presidenta planteó argumentos similares a los que había expresado el martes 29 de diciembre en sus últimas palabras frente al tribunal que la juzga por la causa Vialidad. Cristina Kirchner habló de un "Partido Judicial", habló de garantías constitucionales "violadas" y volvió a insistir con una sentencia escrita.

“El día 7 saldrá en las tapas de los diarios ‘condenada Cristina’”, afirmó. “¿Sabes qué? Ese 7 de diciembre es un día emblemático para el público en Argentina. La ley que establecía que los empresarios de medios que tenían muchos canales de televisión, canales abiertos, cable y periódicos, debían desinvertir para no tener una posición dominante o monopólica”, recordó sobre el mismo día del año 2012 recordando su batalla pública con el Grupo Clarín.

Héctor Magnetto

Negocios con Lázaro Báez y causa Vialidad

La vicepresidenta se refirió al vínculo con el empresario patagónico Lázaro Báez, dueño de Austral Construcciones y figura central en el juicio de Vialidad, ya que se le impute ser quien recibió más de 400 obras públicas redireccionadas entre 2003 y 2015.

Fernández de Kirchner negó el vínculo societario y sostuvo: “Uno es socio cuando hay un contrato de sociedad. Era amigo de Néstor, como otros amigos de negocios que tenía Néstor”.

Entregada al Matadero de Echeverría

“La sentencia fue escrita el 2 de diciembre de 2019, la primera vez que testifiqué en este juicio. Por razones muy simples. Primero: todas mis garantías constitucionales fueron violadas”, dijo.

Luego, recordó que el juez Julián Ercolini ya se había declarado incompetente en la misma causa. “El juez que investigó este caso es el mismo que hace siete u ocho años, ante las mismas acusaciones de la oposición, dijo que no era competente y envió el caso al sur del país”, remarcó. “La Justicia de Santa Cruz investigó y hubo sobreseimiento. Ese proceso involucró al mismo empresario y exactamente a las mismas 51 obras que ahora se investigan nuevamente”, detalló la Vicepresidenta.

Lázaro Báez

Finalmente habló de una condena: "Cuando se violan todas las garantías cuando el juez que había dicho una cosa después dice otra a partir de la denuncia del gobierno de Macri, porque la denuncia fue durante el gobierno de Macri. Bueno, es evidente que va a haber una condena".

Patrimonio de la familia Kirchner

“Se construye la imagen de un ladrón, imputándome delitos contra la propiedad cuando, en realidad, cuando terminé mi mandato, tenía los mismos bienes por los que ya había sido investigada tres veces”, volvió a recordar sobre el fallo de Ercolini.

Qué significa tocar a Cristina

Luego habló del patrimonio de su familia al llegar a la Casa Rosada, algo que constaba en la declaración jurada de Néstor Kirchner. “Cuando llegamos a la Presidencia, no éramos pobres. Contábamos con más de 23 propiedades y una inversión financiera equivalente a US$3 millones”, indicó. “El diario La Nación hizo un artículo en ese momento diciendo que éramos una pareja que ya tenía una buena riqueza”, recordó.

Cristina manifestó que la causa Vialidad se montó sobre “acusaciones falsas” y se basó “sobre obras que ya habían sido juzgadas”, dado que ya no la podían “demandar por enriquecimiento ilícito”.

Lázaro Báez y Néstor Kirchner.

Luego de hablar de su disputa con el Grupo Clarín, dijo sentir la misma persecución judicial que los ex mandatarios de Brasil y Ecuador, Luis Inácio "Lula" Da Silva y Rafael Correa. "Aquí se enfrentó el lawfare desde la altura del poder. Fue un fenómeno regional. El fenómeno del “Partido Judicial” pasó con Lula, con Correa y pasa conmigo”, contestó.

Posteriormente habló sobre lo que, desde su perspectiva, es la relación aceitada entre funcionarios judiciales y Mauricio Macri.

"El lawfare o el partido judicial no es solamente la persecución de los dirigentes populares sino en la protección de lo que pasó durante el gobierno del macrismo. ¿Por qué? A ver: el otro día se comprobó que había habido espionaje sobre los familiares de las víctimas del ARA San Juan, el submarino. Sin embargo los jueces lo sobreseen a Mauricio Macri. Jueces que él había puesto a dedo, hay jueces en la Cámara Federal puestos a dedo por Macri. Donde dicen: no, no, sí, hubo espionaje pero fue a favor de la seguridad del Presidente. No se puede hacer eso porque viola la ley de seguridad nacional", criticó.

La elección de Alberto Fernández y el pragmatismo

“Más pragmático que yo, no creo que lo sea Lula ni nadie más. Después de ser perseguidos durante los cuatro años del gobierno de Macri, luego de que mi hija enfermara y fuera internada en Cuba, armamos el Frente de Todos. Podría haber sido candidata, pero apoyé a alguien más, y ganamos”, dijo sobre el contexto en el cual eligió al Presidente vía Twitter un sábado por la mañana.

“Tuve que tomar una decisión que uniera a todas las fuerzas políticas, para que pudiéramos ganar”, rememoró. Finalmente, remarcó que ser mujer genera descalificaciones a su lugar de dirigente política.

“No conozco ningún líder en el mundo que, pudiendo ser candidato y ganar, prefiera poner a otro en su lugar. Entonces, decir que Cristina no es pragmática... Soy mujer, ese es el problema”, manifestó.

Cristina Kirchner y Alberto Fernández.

Posteriormente evitó referirse al Jefe de Estado y habló sobre la deuda que Mauricio Macri tomó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante su mandato.

“No quiero hablar del Presidente y menos en un reportaje en un diario extranjero”, expresó primero. “Cuando salí del gobierno, en 2015, nuestra deuda en dólares no llegaba al 10%. Recuperamos un país endeudado. Con este nivel de endeudamiento, con estas exigencias del FMI, la situación no es imputable al actual gobierno”, dijo en referencia a la situación económica actual y las condiciones previas de gobernabilidad que enfrentó el panperonismo como gobierno.

Finalmente, dejó un manto de duda sobre una posible postulación en 2023: “Todo en su medida y en armonía”.

Qué dijo Cristina Kirchner sobre el atentado contra su vida

El 1 de septiembre del 2022 la Vicepresidenta fue víctima de un intento de asesinato a manos de Fernando Sabag Montiel, quien le gatilló un arma cerca de su cara.

Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel, dos de los acusados por el intento de asesinato de CFK.

Consultada por Folha, volvió a insistir con la pista del financiamiento y sostuvo que los cuatro detenidos sólo pudieron ser autores materiales. “Después de haber analizado todo, se ve claramente que los detenidos eran sólo los autores materiales. Hay ideólogos y autores intelectuales del atentado”, manifestó.

"Hay 17 millones de pesos que fueron entregados desde un fideicomiso de Caputo a estos grupos violentos que querían mi muerte para destituir al gobierno. Que fueron y quisieron incendiar la casa de gobierno, que fueron con molotovs a mi casa. Si, los dejaron libres. ¿Quiénes los dejaron libres? Los jueces puestos a dedo por Mauricio Macri antes de irse del gobierno. Entonces no es que son ideas mías", agregó.

“Ellos se fotografiaron con estos líderes. Los siguieron. Fueron a las mismas manifestaciones y recibieron un financiamiento de 17 millones de pesos de un fideicomiso del (Nicolás) Caputo, amigo del alma de Macri”, remarcó Cristina Kirchner.

También se refirió a los cuidados que tiene luego de que ocurriera el intento de asesinato. "Obviamente tomo más precauciones. El otro día fui a un acto muy grande en un estadio cerrado repleto y hubo un control de seguridad importante. Como cuando van a la cancha de fútbol que hacen controles. Obviamente tomas precauciones pero, bueno. Tampoco vas a cambiar…que, me voy a meter en un lugar y no voy a salir más. No voy a dejar de pensar como pienso. Creo que el destino de todos está escrito ya", manifestó.

El recuerdo de Néstor Kirchner

En un pasaje de la entrevista, Cristina Kirchner recordó a su esposo fallecido en 2010 y remarcó que no se siente sola.

“Lo extraño, obviamente, mucho. Era mi mejor amigo, con quien podía hablar, discutir, pelear”, dijo. “Pero no, no me siento sola. Así como hay gente que no te quiere y te insulta y ofende, también hay mucha gente que te quiere, te apoya y ora por ti. Bueno, eso siempre es bueno”, finalizó.