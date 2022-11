Cristina Kirchner: "Este tribunal es un pelotón de fusilamiento”

La agenda judicial de este martes 29 de noviembre estará copada por Cristina Kirchner. La vicepresidenta, principal acusada en el juicio de la Obra Pública conocido como Causa Vialidad dio sus "últimas palabras" ante los jueces del Tribunal Oral Federal N°2 que luego se tomarán unos días para definir si es condenada o no junto al resto de los acusados.

La posibilidad de hablar se conoció semanas atrás cuando lo anunció el propio tribunal en una de las audiencias y responde a que el proceso judicial entró en su etapa final después de casi cuatro años de haber sido elevado a juicio. Cristina Kirchner, al igual que el resto de los acusados, tenían la posibilidad de elegir si hacer uso o no del derecho.

“Debo decir que esto que más que un tribunal de lawfare, este tribunal es un pelotón de fusilamiento”, comenzó expresando la Vicepresidenta.

Luego, se refirió a los alegatos de los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani. “Durante 20 días inventaron hechos, mintieron, tergiversaron y finalmente, un 1 de septiembre, un hombre intentó matarme", aseveró.

Luego citó una nota de Clarín y la vinculo a la causa, citando a Sigmund Freud. “'La bala que no salió y el fallo que si saldrá'. Miren si no hay identificaciones entre lo que paso y esta causa”, sostuvo.

“Cuando uno es víctima, la figura de la asociación ilícita no existe”, alegó.

Posteriormente, acusó a la fiscalía de no tener pruebas para realizar la acusación en su contra. “No pudieron replicar a la querella en ningún punto. Esta suerte de paredón de fusilamiento tuvo como objeto estigmatizar a un espacio político y a quien tiene su mayor nivel de representación. Las elecciones determinaron ese lugar”, dijo.

“La sentencia estaba escrita, pero nunca pensé que iba a estar tan mal acusada como hizo la fiscalía. Nada de lo que dijeron pudieron probarlo”, criticó la titular del Senado.

Finalmente, adelantó que publicará en sus redes sociales un paper crítico sobre las acusaciones. “En el peronismo están las 20 verdades. Hemos construido las 20 mentiras de la causa Vialidad”, manifestó.

El pedido de condena a la Vicepresidenta

En el caso de CFK, que tiene un pedido de condena a 12 años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por parte del Ministerio Público, ayer a la tarde confirmó que hará uso del derecho. Fue a través de Twitter, donde escribió con ironía: "Mañana a las 9:30hs. en el juicio de Vialidad: 'últimas palabras'. Así le dicen…". En la publicación adjuntó el enlace de YouTube desde el cual se transmitirá la audiencia.

Será la tercera vez que la expresidenta hable ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso: la anterior fue cuando pudo hacer uso de la palabra en calidad de abogada en defensa propia en el cierre de los alegatos de su defensa y la primera, en tanto, fue a comienzos del juicio cuando fue a declarar a Comodoro Py.

Obra Pública: Cristina Kirchner confirmó que hablará por última vez en la causa Vialidad

De acuerdo a lo que supo PERFIL, la vicepresidenta se conectará por Zoom a la audiencia y pronunciará las "últimas palabras" desde su oficina en el Senado, como lo viene haciendo cada vez que es requerida en un trámite judicial. No es la única a la cual los magistrados le darán la posibilidad de hablar: vienen de pronunciarse el empresario Lázaro Báez y el ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido, y hoy lo podrán hacer los ex funcionarios Héctor Garro, Carlos Kirchner y José López.

Qué se puede esperar de la exposición de CFK

La vez anterior que Cristina Kirchner le habló a los jueces que la juzgan fue en el cierre de los alegatos de su defensa, el 23 de septiembre pasado. Entre otras cosas, ahí denunció a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola al considerar que "estamos ante un claro caso de prevaricato".

No se descarta por eso que hoy haya nuevas críticas para la exposición del Ministerio Público a la que calificó como "artística y grandilocuente".

Causa Vialidad: Lázaro Báez y Julio De Vido pronunciaron sus últimas palabras: "Las acusaciones son insostenibles"

Por otra parte, la vice había pedido que se haga una extracción de testimonios de todos los hechos que fueron confrontados con los dichos de los fiscales.

En aquel entonces también había hablado del intento de magnicidio en su contra, ocasión en la que acusó a la Justicia de haber "creado el clima" para que eso ocurra. Para aquel entonces la vice tenía algunos reparos sobre la investigación comandada por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, pero no al extremo de los últimos días, que derivó en un planteo de recusación con el objetivo de intentar apartarla.

Vialidad: el juicio está en etapa final y se espera el veredicto de los jueces.

No se descarta entonces que pueda volver a hablar del tema. Sin embargo, no es lo central en un juicio que, a su criterio, estuvo plagado de irregularidades: desde la cosa juzgada hasta las pericias en sólo 5 de 51 obras bajo investigación y la incorporación de nuevos hechos por parte de la Fiscalía. Son sólo tres de los puntos que ha cuestionado durante el proceso.

"A la que tenían que traer de los pelos a un juicio era a mí y, para traerme de los pelos a mí al juicio, trajeron de los pelos al Código Penal, a la Constitución, a la jurisprudencia, a todo”, lanzó la vice en su defensa de fines de septiembre.

Desde 2004, Cristina Kirchner recibió más de 650 denuncias judiciales

Cómo seguirá el juicio

Después de la audiencia de hoy se abrirá un cuarto intermedio en el cual se espera que, de no mediar sorpresas, los jueces del Tribunal se tomen unos días para definir el veredicto. Sobre este punto está puesta la mayor expectativa: qué valoraciones harán sobre la acusación teniendo en cuenta que las defensas han logrado rebatir varios puntos centrales de la exposición de Mola y Luciani.

El veredicto, en tanto, se prevé que será de manera virtual a menos que alguna de las partes le pida al Tribunal estar presente en los Tribunales de Retiro.

El juicio se llevó a cabo en 117 audiencias que comenzaron en mayo de 2019 después de la elevación a juicio. Primero las audiencias eran presenciales pero después de un parate de seis meses a causa de la pandemia de coronavirus, el proceso se reanudó en agosto de 2020 de manera virtual y nunca recuperó la presencialidad plena.

AS/ff