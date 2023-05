Eduardo Valdés, diputado nacional (FdT), criticó la decisión de los jueces de la Corte Suprema sobre las elecciones provinciales: "Es una manifestación de omnipotencia de poder que no corresponde". "Cuando a los peronistas nos proscribieron salimos a pelear de todas las maneras posibles", sentenció sobre Cristina Kirchner en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Por qué creés que Cristina Kirchner va a lanzar su candidatura el 25 de mayo?

Primero quiero decir que soy un perito en derrotas, no tengo todas las respuestas, tengo mis convicciones y eso es lo que me lleva a veces a decir lo que digo.

Desde que salió el fallo de Vialidad, vengo militando contra la proscripción de Cristina Kirchner. Hemos publicado un libro, hemos organizado un encuentro de investigación con el Grupo Puebla, venimos trabajando siempre sobre este tema.

Y creemos que si tenés a Lionel Messi para jugar, lo tenés que poner de titular. me parece que hoy Cristina Kirchner en la política es Lionel Messi. En el Frente de Todos es eso.

Entonces, es una expresión mía de deseo, pero por supuesto que espero que el 25 ella esté en esa jornada multitudinaria que Ensenada está organizando.

Más allá de un deseo, ¿es una conjetura plausible?

Trato de expresar lo que escucho, percibo y siento como militante político en los lugares en los que me muevo. Sin lugar a duda hay una expresión que quiere que sea ella quien encabece la fórmula.

Una conjetura plausible sería un análisis de decir que las condiciones de posibilidad son mayores que las de hace seis meses, porque otros candidatos no miden, y porque Sergio Massa, con los datos de inflación, no logra ser el candidato natural.

Independientemente de estas condiciones, siempre pensamos que Cristina estaba en aptitud electoral. Notamos que este último fallo de la Corte Suprema de Justicia tiene que ver con una advertencia, al menos es la evaluación que uno hace.

Esas decisiones que, por vía de un amparo, se puedan resolver cuestiones electorales, como han resuelto en esas tres provincias. Para mí no es necesaria una sentencia definitiva de la Corte en las causas de Cristina, sino que le dicen "podemos intervenir de cualquier manera", por vía ordinaria o excepcional. Creo que eso es una cosa que se está analizando en este tiempo.

Si la Corte no tiene plazos para resolver, sería el Tribunal de última instancia, tiene que pasar por Casación y después lo tomaría la Corte.

Eso es lo que corresponde, pero con esta decisión, que fue excepcional, donde se paralizan las elecciones a tres días de realizarse.

¿Qué podría hacer la Corte que no fuera este camino lógico de que primero tenga el fallo en casación?

Cualquier puede presentar un amparo y ellos se lo aceptarían, han sentado un precedente.

¿El amparo para qué sería y con qué argumento?

Para impedir que ella se presente electoralmente, pero el argumento no lo voy a inventar yo, lo inventan quienes no quieren que ella participe.

Pero tiene que tener alguna similitud, aunque sea mínima.

Nunca imaginé que, tres días antes de la elección, la Corte Suprema de Justicia iba a hacer lo que hizo.

Pero otra Corte ya lo hizo en Santiago del Estero en 2013.

Pero no lo hizo a tres días de la elección, en sentido de oportunidad. Es increíble lo que ha hecho la Corte, es una manifestación de omnipotencia de poder que no corresponde. Que la Corte no tiene plazo es mentira, porque esto demuestra que los plazos se los ponen ellos.

Es más, según dicen, están esperando que salga quién será el candidato en Santa Cruz, si es Alicia Kirchner, en Catamarca si es Raúl Jalil y en Formosa si es Gildo Insfrán, para voltearles la elección. Nunca imaginamos que tendríamos una Corte de entrometerse tanto en la institucionalidad política, no corresponde eso.

Algunos lo denominan Partido Judicial, y estoy de acuerdo, porque juegan a la política partidaria.

¿Sobre qué argumento, si no está condenada la Vicepresidenta, un amparo podría pedirle a la corte que cancele su candidatura? ¿Cuál podría ser el argumento?

No me pida que le dé letra a la oposición porque no lo voy a hacer. De esta trilogía han decidido de un día para el otro echar al director general de la obra social del Poder Judicial. De un día para el otro sacar al secretario general de la Corte después de 12 años. Han decidido cancelar las elecciones de las provincias tres días antes, no es normal, no hablamos de seres normales, si querés naturalizar eso, hacelo, yo no.

Hay grados de anormalidad en lo anormal.

A Cristina Fernández de Kirchner, de las 634 causas, sólo dos jueces la han procesado, Bonadío y Ercolini. Bonadío la citó a ocho indagatorias el mismo día, y acá lo naturalizaron.

El día del cumpleaños del hijo de Máximo Kirchner le allanaron las oficinas en Santa Cruz, y el día del cumpleaños de su nieta, Helena, le allanaron la casa a Cristina en Buenos Aires. ¿Es normal? ¿Vos creés que nosotros no tenemos derecho a pensar que pueden hacer cualquier cosa? No es normal, eso no se le debe hacer a ningún ciudadano.

¿Decís que el hecho de que la Corte haya anulado las elecciones en Tucumán y San Juan aumenta la hipótesis de que podría, si Cristina fuera candidata, a través de una herramienta que no espere el fallo de segunda instancia de Casación inhibir la candidatura una vez lanzada? ¿Eso modifica la intención de Cristina de ser candidata?

¿Esto cambia las posibilidades de que sea candidata porque coloca la provocación como un elemento casi de discusión democrática?

Desde mi punto de vista sí, yo no hablo por ella. Cuando a los peronistas nos proscribieron salimos a pelear de todas las maneras posibles para luchar contra la proscripción, en aquel momento de Juan Perón, hoy de Cristina Fernández de Kirchner.

Independientemente de la decisión que ella tome, el acto del 25 de mayo será muy importante, de esos que quedarán en la historia.

La plausibilidad de que sea candidata, a tu juicio crece, porque la confrontación con la Corte aumenta la posibilidad de que eso suceda.

No, en la ratificación de lo que es una democracia. Porque la democracia es la soberanía popular. La democracia no me la pueden dar dos jueces que estaban dispuestos a aceptar el cargo por decreto, violando la Constitución.

¿Es momento de que el peronismo coloque a su candidato más provocador y demuestre que la Justicia no debe entrometerse?

No, mi argumento es que lo que ha hecho la Corte ratifica lo que nosotros veníamos diciendo antes de que lo hicieran. El hecho de que lo hayan hecho cuatro días antes de que empiece la elección, debían haberlo dictaminado un mes y medio antes, cuando se presentó, para eso son de urgencia. Esperaron que viaje Lorenzetti para enchufarte esta cosa. Pero vos me querés hacer decir algo que no comparto.

Pero quiero decir que otra Corte, con otros componentes, en otro ciclo político, donde solo estaban Maqueda y Lorenzetti, hicieron lo mismo en Santiago del Estero con Gerardo Zamora, cinco días antes de la elección.

No estuvo bien en aquel momento ni está bien ahora. La omnipotencia de poder no está bien, ni antes, ni ahora, ni después.

¿En 2013 anularon a Zamora? No puedo creer, porque había asumido hace muy poco, recordemos que Zamora es producto de una intervención que hace Néstor Kirchner en Santiago a Juárez, y que fue un proceso de dos años donde lo elige Zamora.

¿Vos fuiste compañero de facultad de Rosenkrantz?

No, lo conocí en la Convención Constituyente de 1994. Yo era convencional constituyente y él era asesor del Alfonsín.

¿No estudiaste en la Facultad de Derecho en la misma época que él?

No sé en qué época estudió él, yo entré en el año 1974. No lo conocí ahí, supe de él cuando asesoraba a Alfonsín desde otra visión del Derecho. Era de la escuela del Doctor Nino, que no se espantaba que antes de cada necesidad tenía que haber un derecho.

A ese Rosenkrantz conocí yo, que no piensa como este que fue a Chile a decir que en la Argentina se creen que donde hay una necesidad hay un derecho, yo soy de los que cree que el derecho debe surgir ante una necesidad.

Más allá del deseo, ¿crees que hoy hay más posibilidades que hace dos meses de que Cristina sea candidata?

Parafraseando al Papa, diría que la unidad es superior al conflicto.

¿Y que la mayor prenda de unidad sería Cristina?

Creo que para todos sí. Estas provincias que han podido elegir nos han marcado el camino, el Frente de Todos se ha unido y hemos tenido los resultados que hemos tenido.

Hay una mirada porteñocéntrica de la política que lo da por liquidado al FdT, pero cruzás 400 km y lo ves con una aptitud electoral impresionante, y todos los magos que aparecen en esta zona porteñocéntrica del área metropolitana, de mucha influencia de los canales La Nación + y TN, pareciera que el Frente está quinto. Sin embargo vas a las provincias y ves otra cosa, como en La Pampa o Tierra del Fuego.

Nosotros vemos que estamos mucho más vivos y guarda que no ganemos en primera vuelta como en 2019, que nos daban por muertos y salió de la galera una idea que fue muy fuerte y pudimos ganar en primera vuelta.

Me parece que tengo que juntar a Maslatón con Eduardo Valdés.

Va a ser un gusto. Es un buen analista, háganle caso. Él sí fue compañero de facultad.

