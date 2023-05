El exvicepresidente Julio Cobos opinó acerca de la ironía sobre la polémica por la Resolución 125 que revivió Cristina Kirchner luego de un insólito cruce con Martín Lousteau en una sesión en el Senado. El actual diputado radical se sintió aludido por el tema considerando el protagonismo que tuvo en aquel proyecto de ley que dividió al país en 2008 y que quedó trunco gracias a la su famoso "voto no positivo" de desempate.

La titular de la Cámara Alta protagonizó un momento viral luego del cruce que mantuvo con Lousteau el pasado jueves, a quien le recriminó una regla del recinto respecto al quórum que "ya debería haber aprendido". El precandidato a jefe de Gobierno porteño por la UCR no se quedó atrás y le retrucó a la vicepresidenta que en su espacio político "deberían haber aprendido de economía, también".

"Me enseñaste vos con la 125", replicó Cristina Kirchner a su exministro de Economía, en memoria del embate político que le costó el cargo a éste durante el segundo gobierno kirchnerista, una gestión que duró apenas 4 meses.

La ironía de Cobos

En alusión al tema, Cobos se limitó a tuitear un mensaje escueto pero irónico contra su antigua jefa junto con un emoji que refleja confusión: ¿"Y por qué la defendían tanto, entonces?", ironizó el diputado radical por Mendoza en defensa de su correligionario político.

Por su parte, la vicepresidenta volvió a poner en la escena pública el momento histórico que obligó a Lousteau a presentar su renuncia como ministro en abril de 2008 tras el fracaso de la 125, un proyecto que costó "sangre, sudor y lágrimas", según declaró Fernández de Kirchner en ciertas oportunidades.

El tuit de Julio Cobos.

En el círculo de Lousteau no cayó bien la frase de la vicepresidenta, considerando que el senador radical se metió de lleno en la campaña hacia jefatura del Gobierno porteño desde el ala radical de Juntos por el Cambio, uno de los protagonistas de la polarización que tiene del otro lado a su exjefa ministerial.

El recuerdo de la 125

La chicana de Julio Cobos ocurrió quince años después del conflicto con el campo que paralizó al país y que marcó el divorcio definitivo del radical con el kirchnerismo. Desde el estrado de la presidencia del Senado, el mismo que ahora ocupa Cristina Kirchner, en la madrugada del 17 julio de 2008 Cobos votó en contra del proyecto de ley que planteaba un aumento en las retenciones y, entre otros cultivos, en el caso de la soja se registraba una suba que escalaba de un 35% a casi un 44,1%, alcanzando luego un tope de 48,7%.

Lousteau, Cobos y Fernández de Kirchner.

"Soy un hombre de familia como todos ustedes, con una responsabilidad en este caso. No puedo acompañar y esto no significa que estoy traicionando a nadie. Estoy actuando conforme a mis convicciones. Yo le pido a la presidenta de los argentinos que tiene la oportunidad de enviar un nuevo proyecto que contemple todo lo que se ha dicho, todos los aportes que se han brindado, gente de afuera o aquí mismo. Que la historia me juzgue, pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo... mi voto es en contra", dijo el exgobernador de Mendoza (2003-2007).

Cobos fue uno de los grandes detractores de la medida impulsada por el kirchnerismo, en línea con el rechazo que generaba en el interior y en su propio electorado. Su movida política, que marcó una diferencia irreconciliable con la expresidenta, fue anticipada por el titular del bloque de senadores del oficialista Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, que hoy forma fila en Juntos por el Cambio.

"Sería increíble que un vicepresidente vote en contra de su propio gobierno salvo que lo quieran debilitar, herir de muerte o quieran empezar a aniquilarlo", señaló a las 3.20 de la madrugada de la maratónica e histórica sesión.

