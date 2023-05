Lousteau: "Es increíble el nivel de cinismo de Cristina Kirchner, no se hace cargo de nada"

Luego que la irónica respuesta que le dedicó Cristina Kirchner en el Senado fuera tendencia en redes sociales, y tratando de sacarse del zapato que significa para su campaña electoral volver a verse relacionado con aquella "maldita" Resolución 125 que impulsó como ministro de Economía del kirchnerismo en 2008, el senador Martín Lousteau (UCR) relativizó este jueves el duro golpe, tildándolo de ser "uno de los muchos cruces que tenemos con la vicepresidenta en el Senado".

"Es increíble el nivel de cinismo de la vicepresidenta, porque no se hace cargo de nada", señaló Lousteau en un mensaje que publicó luego de una entrevista que mantuvo con periodistas de LN+, y acusó a Cristina de "no solo no se hace cargo de su pasado, sino que fue ella la que propuso a este presidente con un tuit y ahora dice que hay que tener un plan de gobierno...".

Lousteau, en la entrevista que mantuvo esta tarde en LN+ y luego subió a sus redes sociales. (FOTO CAPTURA)

Lousteau intentó de esa manera hacer "control de daños" no solo por los miles de mensajes que en redes le cuestionaron aquella etapa kirchnerista, sino también con los militantes oficialistas que festejaron la respuesta de CFK ("Me enseñaste vos economía con la 125...").

"Yo me equivoqué", admitió Lousteau, sin precisar si se refería de manera genérica a su etapa como funcionario kirchnerista, o a la Resolución 125, que como se recordará imponía retenciones progresivas a las exportaciones agrarias y derivó en un escándalo tan enorme que casi termina con el gobierno de los Kirchner. "En su momento pensé que iba a poder moderar el daño mayor que iban a hacer Guillermo Moreno y Cristina Kirchner", enfatizó.

"Cuando me di cuenta que era imposible, que no había manera de torcer el rumbo y que cada vez ese gobierno iba a tomar peores decisiones, cuando me di cuenta que iba a ser imposible cambiarles la cabeza, renuncié", agregó Lousteau, admitiendo "debí renunciar antes".

Sobre el modelo de gestión que imponía el kirchnerismo, Lousteau indicó que durante su paso por el Ministerio de Economía "no tuve ni siquiera la posibilidad de tener una charla seria (con Cristina Kirchner) para convencerla del plan antiinflacionario que en ese momento queríamos presentar nosotros".

HB