Miguel Ángel Pichetto, dirigente de Juntos por el Cambio, opinó que sería deseable que la oposición se ordene detrás de un candidato, y que tenga los atributos de poder y liderazgo necesarios para conducir la Argentina. "No puede estar el presidente en la Casa Rosada y el poder en otro lado", destacó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Finalmente se aprobó la moratoria jubilatoria que otorga beneficios a 800 mil personas sin que la oposición pudiera intervenir, siquiera. Son 800 mil votos que, de alguna manera, podrían engrosar los guarismos del Frente de Todos. “No está muerto quien pelea”, decía Nuria Am cuando daba la noticia. ¿Creés que la oposición da por ganada una elección que todavía no está definida?

Estoy de acuerdo, la jugada de ayer, evidentemente, tiene un destinatario. Es un disparate y una locura lo que están haciendo con el sistema previsional, fundamentalmente para la gente que ha aportado y que ha trabajado toda su vida.

Pero bueno, van a terminar con una pensión universal para todos. Este me parece que va a ser el modelo del kirchnerismo, que hace lo mismo que en el sistema de planes en el sistema previsional.

La oposición no estuvo porque apostó a que no hubiera quórum. Indudablemente, hay sectores de la Cámara que vienen acompañando al Gobierno. Algunos vienen del peronismo federal, otros de la izquierda, gente con un espíritu “muy sensible”.

El pozo negro del Estado se agranda cada vez más. La apuesta del kirchnerismo y La Cámpora, indudablemente, en el manejo del Anses, va a tener como destinatario principal de los beneficiados por este plan de moratoria a todos aquellos que viven en el Gran Buenos Aires y en el conurbano.

Va a buscar consolidar el voto en esos sectores. No hay que subestimar al Frente de Todos en el proceso electoral 2023. La elección no está ganada. Hay que trabajar mucho y hay que definir el tema del liderazgo, que es algo central en cualquier proceso político. Estamos todavía en una indefinición.

Yo siempre recuerdo la frase de Piñera, que fue presidente dos veces en Chile. Nos dijo, a mi y a Macri, en un almuerzo: “Mi candidatura a presidente estaba resuelta un año antes”, eso da certezas, pero este es el cuadro que tenemos hoy, va a haber que resolverlo, y aportar ideas al debate político.

Perspectivas de ambas coaliciones mayoritarias

¿Esa falta de definición contribuye a la posibilidad de recuperación electoral del Frente de Todos? ¿Es un error de Macri no definir si va a ser o no candidato?

Yo, lo que creo, es que el Frente de Todos no va a tener primarias, va a tener una sola lista. El ADN del peronismo y el kirchnerismo es una sola lista, y, una vez que decidan quién, van a ir todos atrás. Va a estar en proceso de definición en los próximos dos meses.

La experiencia que tuvieron cuando quisieron hacer una primaria abierta en la Provincia de Buenos Aires fue letal. Recordarás la elección entre Aníbal Fernández y Julián Domínguez, que determinó incluso la derrota posterior. El peronismo va a tener un candidato. Bueno, malo, regular, pero lo va a tener.

¿Y creés que ese candidato no va a ser el Presidente?

Creo que Alberto Fernández es un presidente de un solo mandato. Le costaría mucho. Si tuviera una gran gestión atrás nadie estaría analizando otra opción.

En Estados Unidos, que las primarias son obligatorias, incluso los presidentes cuya gestión fue exitosa suelen competir en internas, como fue el caso de Obama.

En el segundo turno prácticamente no, pero sí, se hacía la ficción de la primaria.

Obama, cuando fue por segunda vez presidente, venía mucho más consolidado después de su primera gestión, lo mismo que el caso de Clinton. Otra cosa, por el lado de los demócratas, fue el caso de Carter, que perdió. Por parte de los republicanos, se puede considerar el caso de George Bush padre, que tuvo un solo período.

En general, hay reglas en la política que indican que un presidente exitoso tiene un márgen muy probable de ser nuevamente el candidato, no sería el caso del Frente de Todos.

Y en el caso de Juntos por el Cambio, ¿te parece bien que haya tres candidatos del PRO y dos del radicalismo?

Y está el candidato del Encuentro Republicano, que soy yo, y puedo participar. Lo vamos a decidir mañana, seguramente, en la mesa nacional.

Esto es bueno y es malo. Es bueno porque va a haber un debate de ideas, va a haber un esquema de competencia que puede aportar votos para la primaria, y tiene la contraparte de la incertidumbre, la prolongación en el tiempo, y de que no podés ordenar para abajo. Hay muchas candidaturas en las provincias que no pueden ordenarse.

Liderazgo, programa, proyecto, son inherentes a la posibilidad de éxito, no hay magia. Después están los consultores, la tarea técnica de los politólogos, los cientistas, pero el liderazgo y el programa son los dos puntos nodales de cualquier proyecto político, acá y en cualquier parte del mundo.

¿Le parece lógico lo que le planteó Morales a Manes, que previamente haya una primaria del radicalismo para que haya un sólo candidato de ese partido? ¿Cada partido debería competir con un único candidato en la interna?

Coincido en que debería haber una síntesis, pero bueno. En la famosa película de Hollywood, Casablanca, Humphrey Bogart decía a Ingrid Bergman “siempre estará París”, bueno, para nosotros, “siempre estarán las primarias en agosto”.

¿Qué pensás de la opinión de Jaime Durán Barba, que dice que “lo peor que le puede hacer Macri a su obra es aparecer como un primus inter pares de quien termine siendo luego el candidato”, recreando nuevamente la idea de un presidente que no tiene todo el poder, como ha sido el caso de Cristina con Alberto?

Él me toma algunas ideas, no digo que me lea, yo lo respeto mucho, es un hombre muy formado.

Yo creo que no hay espacio para el “presidente tutor”. El presidente que surja en octubre o en la segunda vuelta tiene que tener poder y autoridad. “Orden y administración”, decía Roca, bueno “autoridad y liderazgo”.

No puede estar el presidente en la Casa Rosada y el poder en otro lado. Hay que tratar de hacer la síntesis. Que el candidato coincida con el liderazgo y emerja con el poder suficiente, y el respeto de toda la coalición, o del partido, según corresponda. Estos son los desafíos de este “arte complejo” que es la política, como decía Perón.

El fenómeno Milei

Hay dos coaliciones con el problema de construir ese liderazgo, de unir el poder formal al informal, y, por otro lado, un espacio como el de Milei que, al haberlo construido él, su lugar está indiscutido. ¿Qué opinás del futuro electoral de Milei?

Va a competir en las PASO y en primera vuelta. Creo que es una presencia importante para aquellos que cuestionan la política y tienen una visión de rechazo.

Hay fundamentos para pensar así, porque les ha ido mal en los últimos años, algunos han perdido el empleo, hay circunstancias en las que ese pensamiento coincide, y este ha sido un fenómeno de la Argentina, pero que también aparece en España con Vox y en Italia.

Javier Milei es novedoso, es una figura interesante para analizar políticamente. Va a contener a una parte del electorado. No creo que esté en la segunda vuelta, es mi humilde opinión. No me sigo por las encuestas, y menos por las de imagen.

Escuché opiniones muy diversas sobre a quién le quita los votos Milei. Por un lado dicen que de cada 5 votos de Milei, 4 vienen de Juntos por el Cambio y uno del Frente de Todos. Por otro lado, analistas que hacen una evaluación más matemática, dicen que la cantidad de votos que obtuvo Juntos por el Cambio fue la misma en 2019 que en 2021 y quién perdió los votos fue el Frente de Todos, por lo que creen que los votos de Milei vienen de allí. ¿Cuál es tu propia conjetura?

Si lo ves desde el punto de vista matemático, es así. Juntos por el Cambio llegó al 41% en el 2019, en el 2022 estuvimos en el 42,5%. Ahora bien, no todos los números son lineales.

Yo creo que Milei le quita votos a ambas coaliciones. Creo que el proyecto originario de Milei, apoyado incluso por algunos sectores empresarios vinculados al Gobierno, no digo que Milei esté con el Gobierno, pero la apuesta de esos sectores era que le quitara a Juntos por el Cambio.

Pero cuando analizás el voto de la Ciudad, te das cuenta que Milei tuvo muchos votos en Lugano, La Boca, en los lugares más humildes. Hay una franja en Argentina de enojo con la política que gravita hacia la figura de Javier Milei, no hay otro que tome ese electorado.

