Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular, opinó que es imperiosa una discusión al interior de Frente de Todos que cambie el rumbo del ajuste que se está aplicando. “Alberto Fernández representa la continuidad de una estrategia que no compartimos”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Desde cuándo sabe íntimamente que va a ser candidato a presidente?

Esta fue una decisión que tomó la reunión nacional de Unidad Popular, con la presencia de las 19 provincias en las que tenemos representación. Allí se decidió, en la situación que atraviesa el país, el Gobierno y el Frente de Todos, plantear esta candidatura en las PASO.

El objetivo que tenemos es abrir una discusión. Hemos sido fundadores e integrantes del Frente, como una alternativa popular, ante lo que fue el proceso de devastación neoliberal que encarnó Macri, en términos productivos, sociales y de hipoteca del país, por el nivel de endeudamiento.

La preocupación que tenemos hoy es que, en el marco del acuerdo con el Fondo, el gobierno del Frente de Todos se convirtió en una variante del ajuste, por las políticas que está aplicando.

Facundo Nejamkis: "Cristina Kirchner es la dirigente que más votos propios tiene en la Argentina"

El Gobierno aplica un ajuste gradual, respecto a lo que son los ajustes más salvajes que promueven tanto sectores de Juntos por el Cambio como los libertarios, pero es un ajuste al fin.

En tanto se sigan deteriorando las condiciones de vida de la población, se va allanando el camino al retorno de un pasado al que creemos que no hay que volver.

Por lo tanto, la propuesta de mi candidatura está en línea con tratar de forzar una discusión que tenga como objeto rectificar las políticas de acá a lo que queda de 2023, tratar de discutir qué es lo que va a encarnar el FdT en estas elecciones.

Para nosotros tiene que seguir siendo una alternativa diferente a las propuestas de ajuste neoliberal que existen en las otras variantes. Esto es lo que no aparece claro, y queremos aportar a ese debate.

Arde el Frente de Todos: Cristina divulgó la carta de ruptura de un senador y dejó expuesto a Alberto Fernández

¿Qué pasaría en caso de que Alberto Fernández confirmara su candidatura?

Nosotros mantendríamos la candidatura, en tanto Alberto Fernández representa la continuidad de una estrategia que no compartimos, no solo nosotros, sino una parte muy importante de la experiencia política del Frente de Todos.

Me refiero al modo en que Alberto Fernández decidió, después de haber perdido las elecciones en el 2021, donde perdimos cerca de 4 millones de votos respecto a 2019.

Esa votación dejó claro, por parte de la población, que había una demanda en la rectificación de las políticas. Lejos de rectificar el rumbo, se profundizó, en el marco de un acuerdo con el Fondo que, ya directamente, rompió la propia orgánica del Frente.

Fue un acuerdo que salió con los votos de Juntos por el Cambio, sino no hubiera salido, porque una parte del Frente de Todos no lo acompañó, porque no había acuerdo con un esquema de esa naturaleza.

Vuelve el conflicto con el campo

Se ha demostrado desde aquel momento aquí que todo lo que denunciamos era cierto. Que era un acuerdo inflacionario. Teníamos una inflación del 50% anual al momento de cerrar el acuerdo, hoy estamos en un 100% anual.

Dijimos que iba a desacelerar la actividad económica, y efectivamente, de la tasa de crecimiento cercana al 10% que tuvimos en 2021, pasamos a una tasa de crecimiento real, en 2022, del 2,3%, y diciembre de 2022 está por debajo de diciembre del 2021.

Hemos terminado 2022 con retraso de salarios, retraso de jubilaciones, hubo recortes de programas sociales y de transferencias a las provincias.

Un proceso de ajuste que sigue deteriorando los niveles de actividad económica, y, al mismo tiempo, un conjunto de lineamientos estructurales que reconocen el pago de una deuda ilegítima, con un proceso de sobreexplotación de la naturaleza, reprimarizando nuestras exportaciones, promoviendo desigualdades, y con una situación objetiva compleja.

Gobernadores le pidieron a Alberto Fernández retrasar las elecciones

Tenemos una economía más grande que la que había dejado Macri en el 2019 y, sin embargo, tenemos niveles de pobreza más grandes que los que dejó Macri.

En ese sentido, los compromisos en términos de redistribución del ingreso, colocar en el centro las condiciones de vida de la población, no se han cumplido, y esa es la base por la cual la población acompañó al Frente de Todos en 2019.

Nuestra candidatura va en línea con recuperar lo que, de alguna manera, fue el mandato popular de aquel momento. Creemos que eso es lo que le da sentido a la experiencia del Frente, y en ese aspecto hay mucho para corregir. Así que, si Alberto fuera candidato, mandendríamos la candidatura.

Un dato duro de la Argentina: ¿cómo evolucionó la pobreza en el 2022?

La interna del Frente de Todos

Fernando Meaños (FM): Todos le critican a Alberto Fernández el acuerdo al que llegó con el FMI y las políticas que derivaron en este nivel de inflación, pero todos siguen dentro del Gobierno, ocupando cargos relevantes. ¿Cómo es el funcionamiento del Frente de Todos? ¿Por qué ese desacuerdo no impide que sigan estando dentro del Gobierno?

No es nuestro caso, nosotros no estamos dentro del Gobierno. Es más, desde que se produjo la salida de Martín Guzmán, el golpe de mercado de junio, y la asunción de Sergio Massa, marcamos distancia con la gestión de Gobierno.

Nos mantenemos en el Frente porque contiene todavía un espacio muy amplio de organizaciones sociales, populares, de fuerzas políticas, con las que compartimos muchos criterios, pero no somos parte de la gestión del Gobierno.

Con respecto al funcionamiento, lo que sí pasa es que el Frente fue un acuerdo electoral muy interesante en 2019, pero nunca se institucionalizó su funcionamiento, abriendo alguna instancia de participación de las distintas fuerzas que lo integran, que permitiera sintetizar una perspectiva común más allá de los matices y diferencias.

Jorge Giaccobe: "Todos cacarean pero están dentro del sistema, incluso Milei"

En la reunión nacional que tuvimos, no solo se planteó el tema de impulsar mi candidatura, sino que se reclamó también la creación de una mesa política, no electoral, porque lo que debe discutir el FdT es qué quiere expresar como alternativa electoral, ya que, lo que hoy está llevando adelante como política, poco tiene que ver con lo que nos comprometimos con la ciudadanía.

Al mismo tiempo, se reclamó la necesidad de primarias claramente abiertas y democráticas en todos los niveles.

La situación de Cristina Kirchner

Alejandro Gomel (AG): ¿Qué posición tiene con respecto a la situación de Cristina y la discusión sobre si está o no prescripta? ¿Para usted tendría que ser candidata?

Ella tiene todas las posibilidades para ser candidata, si así lo quiere. Hasta el momento, nunca definió que quisiera serlo.

En todas sus intervenciones, previas a la condena, nunca se definió por ser candidata, más bien, en general, y frente al reclamo de muchos, ella puso distancia con esa decisión, y luego, cuando se dio esta condena, que repudiamos, decidió que no iba a ser candidata.

Andrés "Cuervo" Larroque: "Alberto Fernández le está mordiendo la mano a quien le dio de comer"

No hay una proscripción real porque no hay una condena firme ni efectiva. Lo que sí hay es, claramente, una estrategia de persecución política.

Además, en tanto se trata de una condena que está muy manejada por una orientación política que busca perseguirla y desplazarla, o dañarla, una de las maneras que ella podría tener para enfrentar esa condena es ser candidata y sepultarla políticamente con los votos.

Nosotros creemos que podría ser candidata, es una decisión de ella. Hay una estrategia que tiende a proscribirla, pero la proscripción, al día de hoy, no es efectiva.

FM JL