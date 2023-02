Jorge Giaccobe: "Todos cacarean pero están dentro del sistema, incluso Milei"

El comunicador social Jorge Giaccobe sostiene que la tristeza es el sentimiento que predomina en los argentinos, y es por ello que, a pesar de no estar conformes con la situación, no se movilizan. “Cuando Alberto Fernández iba a ser presidente la palabra que la gente elegía era esperanza”, señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Según una encuesta realizada por su consultora, la tristeza es la emoción que predomina entre los argentinos ante la situación social y política actual, ¿es así?

Por lo menos desde mayo del año pasado.

Partimos de una pregunta que es abierta, es decir, le damos a la gente una hoja en blanco, escribe lo que quiere y yo no doy sugerencias. Siempre, de la espontaneidad pura, surge una palabra que es 'tristeza'.

Es una emoción que se viene cristalizando, que el sistema político intenta estimular para un lado y para el otro y resulta lo mismo que patear un caballo muerto, no la pueden mover de su lugar.

Lo que ocurrió el magnicidio de Cristina Kirchner, el Mundial obtenido, la suba y baja de la inflación y el dólar, son acontecimientos que no mueven a la opinión pública.

Cuando nosotros encontramos este dato por primera vez, lo empezamos a buscar, porque nos hacían la pregunta de por qué la gente no salía a la calle a protestar. De las emociones básicas, la alegría y la bronca te llevan a un comportamiento físico, en cambio la tristeza no. Argentina tiene una plaza para cada una de estas: el Obelisco para la alegría y Plaza de Mayo para la bronca. La tristeza no tiene ninguna plaza, ya que te plancha a donde vos estás.

¿Ese aplomo tiene que ver con la resignación? ¿Con la conciencia de que las cosas no van a cambiar se vote a quien se vote?

Te voy a plantear una cuestión que todavía no tenemos resuelta, pero para dejar el interrogante.

Podemos estar frente a una sociedad que es más madura, que entiende que vota y después se tiene que bancar el contrato que firmó aunque los resultados sean malos. Que no podemos salir a la calle, exigir la salida de un político y romper los contratos. Eso sería un gesto de madurez.

Con Mauricio Macri pasó eso y con Cristina en su último mandato también.

O bien podemos estar frente a una sociedad que está abúlica, que ya nada le importa y no reacciona ante nada.

O estamos frente a una sociedad que espera las próximas elecciones, soporta el lío que hizo, espera a las próximas elecciones y cambia ahí, o estamos en una sociedad a la que no le interesa nada.

Creo que lo vamos a poder comprobar con la tasa de votantes de la próxima elección. Si más del 80% vota, significa que estamos ante una sociedad que esperó el momento adecuado para el cambio con la herramienta institucional que es el voto.

Si tenemos una tasa de ausentismo muy alta, entonces estamos ante una sociedad abúlica.

Alejandro Gomel (AG): ¿De mayo para atrás aparece alguna otra “palabra fuerza” como ahora tristeza?

Para serte sincero, es la primera vez que hicimos esa pregunta.

El gobierno de Alberto Fernández le propuso a la población una montaña rusa emocional muy grande. Sabemos que cuando Alberto Fernández iba a ser presidente la palabra que la gente elegía era esperanza.

Sacó 48% de los votos, luego en el inicio de la pandemia pasó al 68% de imagen positiva, ahí estábamos en la euforia, después de eso vino la bronca y, posteriormente, la tristeza.

AG: ¿Esto tiene alguna relación con la irrupción de opciones fuera de sistema o ultraderecha como Javier Milei?

Fuera del sistema no veo nada. Todos cacarean pero están dentro del sistema, incluso Milei.

Me parece que sí. Lo que tenemos en la oferta electoral es síntoma de lo nos pasa. Una parte de la población está con un disgusto con la clase política, entonces le cae bien el discurso de 'vengo con un bidón de nafta a incendiarlos a todos'.

Más allá de la bronca que expresa ese contenido, hay que tratar de entender el comportamiento. La clase política convirtió un país de 75% de clase media en uno que tiene un 50% de pobres, y eso al mismo tiempo que China sacó 400 millones de personas de la pobreza y las ubicó en la clase media.

Tenés opciones más duras por dentro de la elección de la pelea principal y eso explica el crecimiento de Bullrich, por ejemplo.

Andrea Bisso: Dijiste que si la afluencia de votantes es de un 80% o más, eso expresa un rasgo de madurez. De no ocurrir esto, expresaría que la sociedad está en un estado de apatía. Lo que uno ve en estos últimos años es que mucha gente armó las valijas y, así como vinieron nuestros abuelos, hoy hay gente que se está yendo del país.

Si, y hay mucha gente que no se puede ir y se tendrá que quedar.

En la elección del 2021 registramos un nivel de ausentismo mayor a cualquiera visto desde la vuelta la democracia, incluso desde antes. Ahora ya no solo descreemos de los políticos, sino que también de la política.

Si va a votar el 80%, eso no quiere decir que todo mejore, porque también estamos tomando malas decisiones, evidentemente, porque las llevamos a cabo desde lo emocional y no desde lo racional.

Nos enamoramos de los políticos y depositamos sobre ellos, no una esperanza, sino una ilusión. Como un niño que cree que todos los 24 de diciembre Papá Noel va a llegar y el 25 se da cuenta que no existe, pero el año que viene vuelve a creer.

Claudio Mardones: En el caso de las expresiones de ultraderecha en Buenos Aires, Milei todavía no pudo construir un candidato competitivo allí. ¿Cómo puede impactar el hecho de que estos sectores a nivel nacional no tiene un candidato fuerte, teniendo en cuenta de que no hay segunda vuelta y se define por un voto?

La Provincia estará signada por el clima de lo nacional.

Que Milei no tenga un candidato fuerte va a hacer que traccione menos esos votos. Me preocupa en qué medida tiene oferta en los municipios. Debe ir a una competencia en 2450 municipios, que son los armados políticos que te defenderán la boleta.

