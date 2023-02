Iglesias defendió la pelea y cuestionó a Bullrich: “Hay pocas interpretaciones más equivocadas de la historia reciente”

Las diferencias internas de Cambiemos se siguen exponiendo en las redes y esta vez el diputado nacional Fernando Iglesias se sumó para cuestionar al ex legislador, Esteban Bullrich.

“Esteban Bullrich es un querido amigo, pero hay pocas interpretaciones más equivocadas de la historia reciente que decir que ya probamos la pelea y no dio resultado’ y que ‘en todos los grupos políticos hay gente decente y con actitud constructiva’”, comenzó Iglesias a través de Twitter para contestar los argumentos que el ex ministro de Educación esbozó a través de un video compartido en sus redes sociales.

“Los principales fracasos de Cambiemos se debieron a su debilidad política (1 diputado cada 3/ 1 senador cada 5/ 5 gobernadores de 24), a la falta de decisión en sectores como el de planes sociales y a que quienes nos proponen hoy para el diálogo fueron el Club del Helicóptero”, continuó Iglesias.

Luego siguió criticando el argumento de Bullrich sobre la posibilidad de construir con la oposición. “No, no en todos los grupos políticos hay gente decente con actitud constructiva, los que apoyan un gobierno corrupto destructor de instituciones no lo son”, subrayó. “Y todo el peronismo apoya, por ejemplo, la impunidad de Cristina, el ataque a la Justicia, la quita de fondos a la CABA, etc”, subrayó.

Además, Iglesias aprovechó la oportunidad para involucrar al jefe de Gobierno porteño: “Por favor Horacio Rodríguez Larreta, no insulten más nuestra inteligencia con el Pacto de la Moncloa. Del otro lado no está Santiago Carrillo sino Cristina. Si se pudiera dialogar con todos habría habido Moncloa en 1940. Para que la haya aquí, también, primero hay que derrotar a Franco”.

“Llamé a sesión de gabinete. Duró 36 horas. Todos aceptaban recortes, ninguno en su ministerio. Pero les dije: ‘O aceptan o los echo’, es el coraje, Horacio Rodríguez Larreta”, apuntó.

Por último, vaticinó: “Querido Esteban Bullrich está bien que tengamos ideas diferentes, ya decidirá la gente en las PASO. Que el peronismo apoye las reformas en el Congreso, si está de acuerdo. Nada se lo impidió ni se lo impide. Diálogo, en las instituciones. El resto, ni sirvió, ni sirve. Abrazo”.

El origen de la crítica de Iglesias

Esteban Bullrich compartió un video con su explicación sobre por qué la grieta enfatiza diferencias históricas “como estrategia para ganar poder”. “Se basa en el invento malintencionado de creer que aquellos que no piensan como yo, lo hacen por motivos espurios convirtiéndose en enemigos”, analizó.

"Esto de identificar al enemigo y personalizar las ideologías llevó a que fuera imposible llegar a acuerdos políticos, cualquiera que fuera atrapado negociando con el enemigo era un 'traidor' o 'traidora", lamentó Bullrich. "Las políticas de largo plazo demandan grandes acuerdos y son el único camino para salir de la pobreza", agregó. "En todas las agrupaciones políticas hay gente decente", subrayó.

Para el exsenador es momento de construir de otra manera y por eso se cruzó con Patricia Bullrich a quien criticó por no promover el diálogo. “Hace falta más coraje para conversar con el que piensa diferente que para insultarlo. Ya probamos la pelea y no dio resultado. No caigamos en la trampa, cambiemos”, había dicho en Twitter.

La respuesta del ex senador nacional llegó luego de que Patricia Bullrich, también con intensiones de ser precandidata presidencial dentro de Juntos por el Cambio, criticó el perfil dialoguista de Rodríguez Larreta.

"No hay lugar para dialogar con quienes son parte del problema y profundizan la decadencia de nuestro país ni para respuestas tibias ante la triste realidad que sufren los argentinos", había señalado en el mismo tono que Iglesias, la titular del PRO en un extenso hilo en Twitter.

