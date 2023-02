Bullrich vs Bullrich: Esteban cruzó a Patricia y le pidió que "no caigamos en la trampa"

El ex senador nacional Esteban Bullrich salió hoy al cruce de la titular del PRO, Patricia Bullrich, quien encendió la interna de la oposición al afirmar que "la Argentina no sale con tibios", a tan sólo horas de que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, lance su candidatura como precandidato presidencial.

"Querida Patricia Bullrich no confundamos. Construir un país con los 45 millones de argentinos se hace dialogando", publicó Bullrich en su cuenta de la red social Twitter.

En ese marco, el ex ministro de Educación del gobierno de Mauricio Macri completó: "Hace falta más coraje para conversar con el que piensa diferente que para insultarlo. Ya probamos la pelea y no dio resultado. No caigamos en la trampa, cambiemos".

Esteban Bullrich.

La interna Patricia Bullrich vs Horacio Rodríguez Larreta

La respuesta del ex senador nacional llegó luego de que Patricia Bullrich, también con intensiones de ser precandidata presidencial dentro de Juntos por el Cambio, criticó el perfil dialoguista de Rodríguez Larreta.

"No hay lugar para dialogar con quienes son parte del problema y profundizan la decadencia de nuestro país ni para respuestas tibias ante la triste realidad que sufren los argentinos", posteó la titular del PRO en un extenso hilo en Twitter.

En su publicación, Patricia Bullrich realizó una serie de planteos contra dirigentes del Frente de Todos y acompañó sus mensajes con fotografías de una serie de representantes del oficialismo entre los que se encuentran la vicepresidenta Cristina Kirchner y el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, entre otros.

"¿Vamos a dialogar con Cristina sobre cómo terminar con la corrupción? ¿Vamos a dialogar con (el ministro de Economía Sergio) Massa, que quiere bajar la inflación aumentando el déficit? ¿Vamos a dialogar con los (Hugo) Moyano sobre cómo reducir los costos a las pymes para que sean competitivas?", disparó.

Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

Asimismo, la titular del PRO también aprovechó para plantear sus diferencias con Rodríguez Larreta: "Los hechos hablan por sí mismos. Cuando uno se para frente a la realidad de las decisiones que nos ha tocado tomar es ahí donde uno percibe dónde está el carácter, la fuerza y la forma de ver las cosas".

Por último, Bullrich afirmó que la Argentina necesita "un equipo liderado por alguien que tenga mucho carácter", y sentenció: "Me ofrezco para poner ese carácter al servicio de un cambio que libere a los trabajadores y a las personas que se esfuerzan de toda la carga que padecen".

