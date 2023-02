Patricia Bullrich dejó un mensaje al PRO: "A mi no me baja nadie"

La precandidata a presidenta por el PRO Patricia Bullrich ratificó su participación en los comicios, en medio de las internas que atraviesa su partido para estas elecciones. "Cuando el país en una situación como la nuestra salen por el carácter, no por los tibios. Juntos por el Cambio tiene tibios”, afirmó la ex ministra de Seguridad.

En una entrevista con la señal A24 señalo que aún no saben qué posición tendrá el ex presidente Mauricio Macri, aunque ratificó que si tiene como competir contra él en la interna, lo hará. “A mí no me baja nadie”, sostuvo.

También Bullrich dejó su diagnóstico de la realidad del país para los próximos años: “O nos hundimos cada vez más o nos animamos a decir que a la Argentina la vamos a cambiar aunque nos quieran tomar la Plaza de Mayo”.

“Hay que lucharla hasta el último día, hay que trabajarlo todos los días. Estoy convencida que tengo el carácter para gobernar el país, pero no estoy convencida que voy a ganar porque no me la creo nunca”.

El mensaje de Bullrich a Larreta

Estas definiciones se dan en un contexto donde la ex ministra de Seguridad busca diferenciarse de sus competidores internos. Uno de ellos es el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que también quiere ser Presidente este año.

En ese escenario, el tema seguridad es uno de los ejes que tiene para hacerse fuerte. “Le diría a Larreta que use las pistolas Táser, que no le pida más permiso a nadie". "Menos a un gobierno que te dice todo que no”, agregó.

En ese mismo sentido criticó la gestión de los cortes de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires por los distintos piquetes. “Si todos los días tenés la Ciudad cortada te va a pasar lo mismo cuando quieras gobernar el país. Es importante que muestre que esta vez no nos van a sacar a los piedrazos”, remarcó.

AR/fl