Con Macri y Patricia Bullrich en silencio, quiénes respaldaron la candidatura presidencial de Larreta

En Juntos por el Cambio soplaron vientos a favor de la precandidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta anunciada este miércoles 22 de febrero en sus redes sociales. Varios dirigentes de la oposición manifestaron su apoyo a la iniciativa del jefe de Gobierno porteño, sin embargo, Mauricio Macri y Patricia Bullrich se mantuvieron en silencio.

Una de las primeras en respaldar el anuncio del alcalde porteño fue Elisa 'Lilita' Carrió, quien retuiteó la publicación de Larreta e incorporó el siguiente mensaje en Twitter: "Es hora de animarnos a transformar el país para siempre con un Contrato Moral, como fundamento de la paz, la justicia y la prosperidad de una nueva Argentina". "Un proyecto de Nación que sea transformador y cambie los paradigmas que nos llevaron a la ruina", expresó la referente de la Coalición Cívica.

Fernán Quiros, Elisa Carrió y Luis Juez apoyaron a Larreta.

Por su lado, en diálogo con LN+, la exgobernador bonaerense, María Eugenia Vidal, habló de la foto que subió con Mauricio Macri visitando sus oficinas el mismo día que Larreta anunció su candidatura. "Me gustaría ser presidenta", aseguró Vidal y dijo que la visita de Macri "fue un paso más" hacia ese lado. Aunque aclaró: "La reunión con Macri estaba agendado hace 20 días. No quisimos opacar el lanzamiento de Horacio para nada. Hablé hoy con Horacio y le deseé lo mejor. Nos conocemos hace 25 años. Me pone muy contenta por él.

No podían faltar las palabras de apoyo de Fernán Quirós, quien tiene chances firmes de ser el candidato sucesor en la Ciudad de Buenos Aires.

Luis Juez, Diego Santilli y Waldo Wolff también difundieron el hashtag #Hora2023 en Twitter.

Por otro lado, el secretario de Adjuntos Estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Redrado, sumó algunas palabras más: "Es hora de animarnos a transformar nuestro país para siempre. Con plan integral, equipos y respaldo político".

También el Jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, y el Ministro de Gobierno de CABA, Jorge Macri, apoyaron la candidatura de Larreta.

Interna Bullrich-Larreta

En el transcurso de la jornada, la presidenta del PRO se había mostrado dispuesta a reforzar la polarización que la coloca en el extremo opuesto a Horacio Rodríguez Larreta, a quien definió indirectamente como un candidato "tibio".

"Hay que remover muchas mafias y muchos intereses, hay que remover a los que tiran piedras, hay que animarse, Argentina no sale sin coraje, Argentina no sale con tibios, sale con mucha decisión. Como digo, tibios abstenerse", expresó.

Sumado a esto, la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hizo caso omiso a la candidatura oficial de Larreta y en cambio volvió a debatir en las redes sobre la ola de inseguridad que sacude al país, con críticas explícitas hacia Aníbal Fernández.

"¿Vamos a dialogar con Aníbal Fernández, que abandona a los rosarinos, copados por las mafias del narcotráfico y el crimen organizado?", polemizó Patricia Bullrich en sus redes, sin mencionar una palabra sobre el lanzamiento de Larreta como precandidato presidencial de la oposición.

Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Foto: Télam

El anuncio oficial de Horacio Rodríguez Larreta se produjo a poco tiempo de recibir severos cuestionamientos de Bullrich en torno a la utilización de las pistolas Taser.

“Hay un fallo de la Corte que autoriza a usar las Taser. En vez de pedir tanto permiso al Gobierno, que te dice siempre que no a propósito, le diría a Horacio: tomá la decisión”, había tuiteado la presidenta del PRO el 20 de febrero.

