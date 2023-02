Elecciones 2023: vamos aclarando el panorama

Durante la jornada de ayer creció la expectativa respecto al anuncio oficial de una precandidatura a presidente por parte de Horacio Rodríguez Larreta. El jefe de Gobierno porteño decidió utilizar sus redes y un juego de palabras. A las 20:23 estrenó su marca registrada para este año: Hora2023.

El tuit fue acompañado por una foto que pone en primer plano un cartel del km 0 de la ruta 40, bien al sur del país, tratando de federalizar su imagen asociada a Buenos Aires, tras 16 años de gestión en el distrito, primero como jefe de Gabinete y luego como jefe de Gobierno.

Una de las primeras respuestas fue de la también precandidata Lilita Carrió, con la curiosidad de que compartió y apoyó la publicación de Larreta, su primer rival oficializado para las elecciones primarias.

Otro que se expresó en redes, apoyando el lanzamiento de Larreta, fue "Toto" Caputo, un dato no menor tratándose de una de las personas más cercanas a Mauricio Macri y con foco mediático reciente por su intención de compra de la compañía Edesur.

María Eugenia Vidal dijo que no buscó opacar la candidatura de Rodríguez Larreta: "Todavía no me lancé"

El lanzamiento estuvo lejos de calmar las aguas en en PRO

La interna de Juntos por el Cambio ya había tenido su condimento diario con una sugestiva declaración de Patricia Bullrich que aseguraba que "Argentina no sale con tibios" y la respuesta por parte de Estaban Bullrich no tardó en llegar: "no confundamos, construir un país con los 45 millones de argentinos se hace dialogando", publicó en sus redes el ex senador.

María Eugenia Vidal tampoco quiere perder terreno: ya había anunciado sus intenciones de ser cabeza de fórmula y, en el día que Larreta se había reservado para ser el centro de atención, se mostró con Mauricio Macri.

El ex presidente no sólo posó para las fotos con la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, sino que pareció olvidarse de felicitar públicamente a su compañero de espacio por su anuncio.

"Hora 2023": Rodríguez Larreta anunció su precandidatura presidencial

Una nueva fractura en el oficialismo

La interna del Frente de Todos tampoco atraviesa un momento de paz, como viene sucediendo desde el comienzo de la gestión.

Tras la ruptura de cuatro senadores del espacio que formarán un bloque con Alejandra Vigo, legisladora cordobesa, quienes salieron más debilitados fueron Cristina Kirchner y Alberto Fernández.

Arde el Frente de Todos: Cristina divulgó la carta de ruptura de un senador y dejó expuesto a Alberto Fernández

La presidenta del Senado, que ya no contaba con quórum propio y ahora se quedó con cuatro aliados menos, fue quien se encargó de divulgar la extensa carta que anunciaba la fractura y que contenía fuertes críticas al mandatario a quién se lo acusó de estar "alejado de las prioridades que nuestro pueblo demanda".

AD JL