María Eugenia Vidal dijo que no buscó opacar la candidatura de Rodríguez Larreta: "Todavía no me lancé"

Luego de que Mauricio Macri estuviera presente en la inauguración de su comando de campaña en Retiro, María Eugenia Vidal dijo que "de ninguna manera" intentó opacar el lanzamiento de campaña del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en la que oficializó su candidatura presidencial.

"Era difícil mover la reunión porque Mauricio tiene muchísimos compromisos, y yo quería que nos reuniéramos. Sino, nos íbamos muy hacia adelante", explicó la diputada en diálogo con el programa + Nación por LN+ y aseguró que el encuentro con el expresidente fue pautado "hace 20 días".

"Nada de esto tuvo que ver con su lanzamiento", insistió la exgobernadora y señaló que la presencia de Macri surgió a partir del vínculo que ambos mantienen hace unos 20 años: "Hemos recorrido un camino largo juntos, de hecho usamos los mismos términos, y tenemos la misma visión de país. También lo acompañé en 2011".

A su vez, reiteró que no pretendió afectar el inicio de campaña previsto por el jefe de Gobierno de la Ciudad y reveló que habló con él este miércoles: "Me llamó temprano a la mañana y le deseé lo mejor. Me pone contenta que decida hacer explícita una vocación que yo le conozco hace 25 años. Es un buen día para él".

De todas formas, la diputada se pronunció con respecto a su ambición presidencial y señaló que "todavía no se lanzó" y añadió: "No siento que sea mi momento, pero no dejo de respetar el de Horacio".

Las fotos que la exgobernadora subió junto al expresidente el mismo día que Larreta lanzó su candidatura.

"Es un paso más en la ratificación de una vocación que he hecho pública, de que me gustaría ser presidenta, sin todavía lanzarme como candidata", agregó la exgobernadora, aunque en las paredes de su oficina ya es posible ver carteles con la leyenda "Vidal presidenta".

En este sentido, sostuvo: "Todavía no me lancé, pero no voy a negar que es un paso más. He decidido no hablar de candidaturas todavía, porque la gente está en otra cosa, en una angustia que no es quién va a ser el candidato de Juntos por el Cambio".

"Pero eso no quiere decir que no exprese mi vocación, que me prepare para eso, y que haga oficinas más grandes para sumar a todos los que quieren sumar su vocación de transformar la Argentina", mencionó en torno a la construcción de su proyecto presidencial.

"Hora 2023": Rodríguez Larreta anunció su precandidatura presidencial

Por otra parte, en un contexto de fuertes internas políticas, la funcionaria aseguró que la unidad permanece y que no hay posibilidad de una fractura dentro de Juntos por el Cambio.

"Una cosa es la competencia y otra es la ruptura de la unidad. La unidad no está en discusión para ningún dirigente de Juntos por el Cambio, ni del radicalismo ni de Pro, ni de la Coalición Cívica", afirmó.

En esta misma línea, Vidal concluyó: "Hace ocho años que estamos juntos y estoy segura que al día siguiente de las PASO el perdedor va a acompañar al ganador".

