Patricia Bullrich volvió a mostrar sus diferencias de perfil electoral con Horacio Rodríguez Larreta de cara a las Elecciones 2023 y ofreció poner su carácter al servicio del cambio. "La Argentina no sale con tibios", inquirió contra el alcalde y volvió a recrudecer la interna de Juntos por el Cambio.

La presidenta del PRO comenzó este miércoles 22 de febrero decidida a polarizarse del Jefe de Gobierno con un hilo en común: demostrar que su propuesta para la presidencia es menos dialoguista y más radicalizada.

Es por eso que luego de pedirle que la policía porteña use las pistolas TASER, Bullrich habló del rumbo que tomaría su gestión en la Casa Rosada y de manera directa lanzó un dardo a su competidor en la interna del PRO. "Hay que remover muchas mafias y muchos intereses, hay que remover a los que tiran piedras, hay que animarse, Argentina no sale sin coraje, Argentina no sale con tibios, sale con mucha decisión. Como digo, tibios abstenerse", expresó la presidenta de la escudería amarilla.

En diálogo con Cadena 3 de Rosario, la exministra de Seguridad dijo que son "los hechos" los que hablan por sí mismos y la diferencian de Rodríguez Larreta. "Cuando uno se para frente a la realidad de las decisiones que nos ha tocado tomar es ahí donde uno percibe donde está el carácter, la fuerza y la forma de ver las cosas", respondió.

“Lo que se está discutiendo en Argentina son modelos y formas de analizar cómo se sale de la crisis. Está planteado un camino en el que hay que poner carácter y coraje. Para lograr bajar impuestos y tener un Estado compatible con el bienestar de los argentinos, necesitamos medidas que cambien el régimen económico. Necesitamos animarnos a la lucha con el narcotráfico”, enfatizó Bullrich.

Con un discurso enfocado en su última experiencia como Ministra de Seguridad de Mauricio Macri y mostrándose como una candidata con personalidad para enfrentar los problemas de Argentina, agregó: “Este país necesita es un equipo liderado por alguien que tenga mucho carácter. Me ofrezco para poner ese carácter al servicio de un cambio que libere a los trabajadores y a las personas que se esfuerzan de toda la carga que padecen”.

Sin muchas especificaciones sobre a qué hacía referencia, sostuvo que "no se sale de la crisis si se mantienen los mismos arreglos que la Argentina ha mantenido para llegar hasta acá".

Larreta, Bullrich y la polémica por las TASER

La presidenta del PRO le reclamó a Larreta que "en vez de pedir más permiso" para usar las TASER, lo haga. "No le pidas más permiso a nadie. No le podés pedir permiso a un Gobierno que te dice que no a propósito", dijo en una entrevista televisiva por A24.

La respuesta del sector larretista llegó a través del jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, a quien Bullrich amenazó con "romperle la cara" en 2022 durante un acto. "CABA ya decidió usar las Taser. En efecto hace más de dos años las compramos pero el Gobierno Nacional tiene frenada la importación desde entonces. No es un tema de decidir usarlas sino de poder importarlas", escribió el funcionario citando a la ex titular de Seguridad.

Este miércoles Horacio Rodríguez Larreta anunciará de manera oficial su candidatura presidencial en redes sociales. En simultáneo, truena las interna con su principal rival en el espacio cambiemita.

