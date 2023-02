El Concejal Ad Honorem de Hurlingham, Lucas Delfino, aseveró que "hay un hartazgo del kirchnerismo a nivel nacional". Los buenos números turísticos que tuvo la Ciudad de Buenos Aires este fin de semana largo y cómo se posiciona Juntos por el Cambio en las encuestas, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cómo estuvo este fin de semana para la Ciudad de Buenos Aires en materia de números en relación al turismo?

Fue un gran fin de semana. Previamente tuvimos un 70% de reservas y ahora ya podemos confirmar que estuvo por encima del 75% la capacidad hotelera. Hay una gran cantidad y variedad de ofertas, la Ciudad tiene turismo para todos los bolsillos y, además, nos acompañó el clima.

Nos visitó gente de Uruguay, Paraguay y Brasil, es una etapa alta de cruceros.

Ciudades como Gualeguaychú y Corrientes tienen este arraigo del carnaval, inclusive hay personas del turismo interno que viaja a esas ciudades para disfrutar de los corsos. ¿La Ciudad tuvo más de esto en lo que respecta al festejo de carnaval que tiene hoy? ¿Siguen siendo importantes los corsos?

Tenemos 34 corsos y más de 100 agrupaciones murgueras. Vemos que turistas vienen por otros tipos de atractivos. Hay propuestas culturales como la muestra de Frida Kahlo, Fuerza Bruta, toda la propuesta gastronómica, entre otras.

Las candidaturas para las próximas elecciones

¿Arrancó la campaña junto a Diego Santilli?

Hay un compromiso muy grande para poder construir un proyecto que sea superador o que la Argentina empiece a discutir otros temas.

Tenemos varios problemas como lo es la inflación y la macroeconomía, además de la pobreza. El éxodo de jóvenes de Argentina es muy desesperanzador, en ese sentido, venimos trabajando con Horacio Rodríguez Larreta y con Diego Santilli, entendemos que la Provincia será determinante para un nuevo proyecto de país.

¿Qué características primordiales tiene Santilli para ser gobernador de Buenos Aires?

Diego Santilli tiene una gran capacidad de gestión y la demostró, pudo llevar adelante una transformación enorme en uno de los temas más delicados como lo es la seguridad. Forma parte de un equipo que quizás es el más exitoso que tuvo Argentina en la vuelta a la democracia.

El proceso de gobernar 15 o 16 años la Ciudad puso la vara muy alta y no solamente en las cuestiones de infraestructura más básicas, sino con respecto a la inseguridad, que es obvio que hay casos que nos duelen a todos, pero hoy tiene el índice de homicidios más bajo de todo Latinoamérica.

El espacio público de la Ciudad es de calidad, la gastronomía le ganó a la calle y la modalidad sustentable es muy importante.

Diego (Santilli) está llevando adelante un proceso con mucho recorrido y escuchando a los bonaerenses. La heterogeneidad de candidatos de Juntos por el Cambio tiene que ser algo virtuoso, cuando uno ve los primeros que son ponderados en las encuestas, son del espacio.

Alejandro Gomel (AG): Las encuestas posicionan muy bien a Axel Kicillof para una reelección y de atrás lo sigue el resto. ¿Ahí incide la dispersión de votos, sobre todo, para los candidatos de Javier Milei?

Veo una fractura del kirchnerismo con el bonaerense completa y total. Hemos visto lo que pasó con Daniel Scioli y los números que tenía en 2015 cuando el kirchnerismo no estaba bien en lo nacional, pero en Buenos Aires era otra cosa.

Hoy a los vecinos le está costando mucho la Provincia, se sienten defraudados. Todo el tiempo están disputándose el poder entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner y no el proyecto de país. Hay un hartazgo del kirchnerismo a nivel nacional, esto no quiere decir que sea un voto a favor de Juntos por el Cambio.

AG: Se suele decir que una cosa es la Ciudad, otra la Argentina y lo otro distinto estar en la Provincia, especialmente en el conurbano. Hay muchos dirigentes que pasaron a la Nación y les costó mucho, como es el caso de Mauricio Macri Y Fernando De la Rúa. ¿Cómo ves a Horacio Rodríguez Larreta?

Son procesos. Estoy convencido de que la Provincia y el conurbano tienen una dinámica diferente a lo que sucede en el resto de nuestro país. Lo más importante es en el momento en el que suceden las cosas.

Horacio Rodríguez Larreta puede ser la síntesis de Juntos por el Cambio. Necesitamos ampliar nuestra coalición para poder transformar, si no, no se logrará. Hay que hablar de un plan de desarrollo federal para entender que si no solucionamos el conurbano no se solucionará Argentina, esa generación del trabajo tiene que ver e incluir al país.

