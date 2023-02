Facundo Nejamkis, analista político, opinó sobre la decisión de Cristina Kirchner de no ser candidata en las próximas elecciones. “Si más allá de lo simbólico, la proscripción fuera real y legal, ahí tendría el argumento de que está siendo prohibida a presentarse”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cristina Kirchner terminará saliendo a la cancha?

Tiendo a pensar que si señaló con mucha firmeza que no iba a ser candidata, no lo será. No creo que haya sido solo un enojo circunstancial por la condena que anunció el tribunal. Creo que hay una situación elaborada por su parte.

Eso no quiere decir que no se postule para otro cargo, pero a presidenta no creo. Siento que se debe a varias razones.

Por un lado, y la razón principal, es que hoy ella no garantiza un triunfo para el Frente de Todos en las elecciones, porque es un año difícil para el oficialismo, por circunstancias que todos conocemos, como la inflación.

Axel Kicillof: "Quisieron proscribir a Cristina hasta con un tiro y no vamos a permitir que la prohíban"

Hay un montón de circunstancias que dificultan la posibilidad de que la vicepresidenta lidere una fórmula exitosa este año.

Y la cantidad de personas dispuestas a votarla, eventualmente, que en ningún escenario de ninguna encuesta señala que ella podría ganar un balotaje, y menos una primera vuelta.

No creo que quiera ser la mariscal de la derrota, luego de un gobierno de Alberto Fernández, del cual fue muy crítica.

¿Le conviene que la Justicia la proscriba realmente para lograr ese lugar de víctima?

En términos muy personales e individuales, y de la búsqueda de una confirmación de un liderazgo por su parte, sí.

Andrés "Cuervo" Larroque: "Alberto Fernández le está mordiendo la mano a quien le dio de comer"

Si más allá de lo simbólico, la proscripción fuera real y legal, ahí tendría el argumento de que está siendo prohibida a presentarse, y que si ella fuera candidata podría ganar.

Pero esto no es así, y los tiempos del Poder Judicial en la Argentina suelen ser más largos que lo que dura este tiempo electoral.

En términos formales, puede presentarse, pero si decide no hacerlo, el argumento de la proscripción se cae. Daría la sensación de que no se presenta más por las dificultades de tener una candidatura exitosa que por los decisiones legales que pudieran operar sobre la misma.

Vuelve el conflicto con el campo

Si no es Cristina, ¿quién?

El peronismo se encuentra frente al desafío que se encontraba en 2019, pero en condiciones más adversas, donde era dudoso que ella pudiera ganar una elección en primera o segunda vuelta.

Cristina Kirchner es la dirigente que más votos propios tiene en la Argentina, más que cualquier otro partido, pero ese núcleo duro no le alcanza para ganar.

Esta circunstancia también estaba en 2019, y eso explica que haya elegido a Alberto Fernández, ya que le daba la oportunidad de ampliar ese núcleo, y haber ganado con 49-50 puntos.

Hoy el problema que tienen es como ampliar ese núcleo nuevamente, y ese desafío se hace más difícil por las condiciones que vivimos. Una operación similar en 2015, con Daniel Scioli, sacó el 37%, es decir que pudo hacer poco por un ampliamiento.

Rodríguez Larreta y Cristina Kirchner, cabeza a cabeza en la última encuesta bonaerense

Es difícil pensar quién puede ocupar ese rol hoy. Asoman algunos candidatos pero no dependen solo de Cristina, sino de cómo les vaya en la gestión que están realizando.

Puede ser Sergio Massa, Juan Manzur y hasta Sergio Uñac, pero en principio es difícil pensar quién será el candidato de un peronismo que se encuentra con un problema que iban a solucionar en 2019, como la inflación y el salario.

Alejandro Gomel (AG): En este contexto, ¿cómo lo ves a Alberto Fernández? ¿Creés que está jugando con los tiempos? ¿O lo ves presentándose a un intento de reelección?

Es interesante lo que planteás, porque es la duda que tenemos los analistas, los encuestadores e imagino que ustedes los periodistas también. Es decir, ¿cuál será el rol de Alberto Fernández? ¿Va a facilitar la unidad del Frente? ¿O va a plantear el desafío de su reelección y poner en una encrucijada a un espacio político que debería generar candidatos que compitan con un presidente?

En general, en el mundo, cuando un presidente busca la reelección cumple dos condiciones: primero, no tiene desafiantes dentro de su espacio político, y luego es competitivo hacia afuera de su propio espacio.

Alberto Fernández va al Congreso y se reencuentra con Cristina Kirchner

Ese fue el error de Mauricio Macri en 2019, cuando planteó que él debería ser el candidato en lugar de María Eugenia Vidal. Él tenía resuelta la cuestión interna, pero no potenció la candidatura hacia afuera.

En el caso de Alberto Fernández, tiene el problema de que no existe el consenso interno suficiente para ser candidato, así que hay que empezar a pensar escenarios para que compita con parte de su fuerza política para ver quién será el candidato a las elecciones de agosto.

Me resulta difícil pensar ese escenario, no digo que no sea posible, pero es difícil imaginarlo. No descarto que pudiera haber una ruptura si decide llevar a cabo esa idea.

La estrategia de María Eugenia Vidal, su foto con Macri y la competencia con Bullrich y Larreta

AG: ¿Te parece que puede haber un escenario de ruptura si Alberto sigue con la idea de presentarse?

Me parece que es difícil competir con un presidente en ejercicio del poder, tiene una postura muy aguerrida en cuanto a mantener su candidatura. El nivel de tensión interna del Frente fue creciendo durante estos cuatro años.

Mañana vamos a tener al Presidente y a la vicepresidenta, sentados juntos después de meses sin hablarse, o el Presidente confesando en público que con uno de sus ministros no se habla. Es difícil pensar en una interna administrada sin altos niveles de conflictividad.

¿Cómo desafías a un presidente sin decir que su Gobierno es muy malo? ¿Cuál sería la razón para desafiarlo? Eso lleva a una tensión muy compleja de administrar.

Hay que ser cuidadosos con lo que puede suceder, porque es un escenario de ruptura que hoy parece imposible podría acelerarse de un momento a otro, y los actores no tienen la inteligencia suficiente para ver hasta donde dan las tensiones.

Eduardo "Wado" De Pedro: "A donde voy escucho 'Cristina Presidenta'"

Fernando Meaños (FM): ¿Qué discurso esperas del kirchnerismo en esta campaña?

En primer lugar hay que esperar a ver quiénes serán los candidatos en la principal fuerza opositora. No es lo mismo si son figuras nuevas a que sea Mauricio Macri.

Si es Macri, eso le facilita la argumentación discursiva, porque el desafío del kirchnerismo es no volver al pasado.

Ahí habría una solución en términos discursivos, pero es muy difícil pensar que un Gobierno puede continuar en el poder cuando los números de inflación llegan al 100%, bajo cualquier circunstancia. Un recambio de figura facilitaría la campaña presidencial.

Andrés "el Cuervo" Larroque: "El pueblo necesita un gobierno peronista y kirchnerista, y la persona es Cristina Kirchner"

No nos olvidemos que Eduardo Angeloz, en el gobierno de Raúl Alfonsín y con una inflación mucho más alta que la de hoy, sacó casi 40 puntos.

Los oficialismos tienen un piso en la Argentina, lo que facilita cierta continuidad al poder, pero con 100% de inflación se hace muy cuesta arriba la campaña para cualquiera que esté en el gobierno.

MVB JL