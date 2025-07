Filtraron un audio en el que el armador político de Karina Milei reconoce un pacto con el massismo

Siguen los efectos del cierre de listas de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Ahora se convirtió en noticia Sebastián Pareja, al viralizarse este miércoles unos audios de WhatsApp del año 2023 en los que reconoce que hubo una “bajada de línea de arriba” para respetar un acuerdo en Tigre con Malena Galmarini, la esposa de Sergio Massa y, en ese entonces, presidenta de AySA.

Según informó Noticias Argentinas, el audio explicita: “Acá el único pedido de Malena es que [Juan José] Cervetto entre como primer o segundo concejal. Eso es lo que tenemos que solucionar. Solucionado eso, solucionamos todo”, le dice el referente libertario a su interlocutor, cuya identidad no trascendió todavía.

Pareja es el hombre encargado del armado de Karina Milei, acusado de marginar a los miembros de “Las Fuerzas del Cielo”, el espacio de Santiago Caputo que casi no consiguió imponer nombres en las candidaturas para las legislativas. Por su parte, Cervetto en aquel momento era cercano al Frente Renovador.

“Ellos acordaron que Cervetto tiene que estar dentro del Concejo Deliberante, es que tiene que ser uno o dos de la lista. Ojalá tres. Es un acuerdo que no hay chance de no cumplir. No estoy discutiendo si estamos de acuerdo o no, si nos parece bien o no, o si hay algún argumento. Es así. Yo no tengo nada que ver. Es una bajada de línea de arriba que hay que cumplir”, remarcó Pareja.

En 2023, los rumores señalaban que el Frente Renovador ayudó a LLA, que no contaba todavía con la infraestructura necesaria, a cumplir todos los requisitos que exigía la Justicia electoral; como pago, Milei le habría dado lugares secundarios en las listas locales a referentes del massismo. En ese momento, Massa habría aplicado la vieja teoría del “divide y vencerás”, al considerar que el gran rival a vencer era Juntos por el Cambio y, al ayudar a Milei, fragmentaba el voto de la centroderecha.

El armador político de Karina Milei concedió una entrevista a radio Rivadavia en la que defendió: “El presidente ha dado una gran definición como es la ‘tabula rasa’, que implica un barrido con todo lo que fue anterior al 2023. Aquel que no lo entienda está combatiendo al presidente de la Nación. La persona que cuestiona a los candidatos del presidente está cuestionando al Presidente. Sino, ¿la tabula rasa para quién es? ¿Es selectiva?”, cuestionó.

Sobre la polémica por la ausencia de referentes de Las Fuerzas del Cielo en las listas, Pareja explicó: “La primera lectura es esa, pero no es así. La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires se fue conformando con distintas estructuras. Si bien tienen prevalencia en materia digital las Fuerzas del Cielo y una relación personal con Karina y Javier, atrás de ellos hay estructuras como la escuela de formación y la línea de trabajo en las escuelas y universidades que le dieron estructura al partido”.

Según el dirigente, a la hora de armar las listas se buscó una combinación entre “mérito” y “representatividad”. “Tratamos de cumplir, no con cupos porque sería caer en una lógica de antaño, sino más bien por el mérito, el aporte. Y en el medio, un acuerdo con el PRO que había que respetar, no en el cupo sino en poder expresarse en las listas. También con Patricia Bullrich, a quien había que reconocerle su representatividad”, analizó.

Y luego aseguró: “Hay paz interna. Hicimos un cierre de listas bueno. No nos pasó lo del peronismo. Estas cuestiones que se ven en los diarios a mí no me lo vino a manifestar nadie. Estamos hablando de un mundo virtual y repito: 'La persona que cuestiona a los candidatos del presidente está cuestionando al presidente’”, sentenció.

