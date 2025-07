En medio de la tensión entre sectores libertarios por la composición final de listas para las elecciones en Buenos Aires, el conductor Alejandro Fantino cuestionó al armador de La Libertad Avanza en el territorio, Sebastián Pareja, a quien caracterizó como "absolutamente casta". También le pidió a Karina Milei, de estrecha relación con Pareja por el armado bonaerense, lo expulse del espacio.

"¿Cómo no vas a poner al pelado kirchnerista ese si vos sos de ese palo? Ya está", dijo Fantino en referencia a Pablo Morillo, candidato de LLA por la segunda sección electoral que fue funcionario de Axel Kicillof e incluso hablaba del gobernador como candidato presidencial.

Visiblemente molesto, Fantino expresó que en las listas libertarias escaseó la presencia de jóvenes, con críticas duras contra Pareja. “No tengo más ganas, me quiero ir a mi casa, me hinché las bolas. Tipos como este me desilusionan. Me desilusiona por la cantidad de pibes libertarios que estuvieron haciendo el aguante, poniendo los huevos arriba de la mes. Y no lo digo por el Gordo Dan”, manifestó el creador de Neura.

Luego de calificar a Pareja como "casta estatal", "macrista", "peronista" y "ahora libertario", Fantino fue tajante y realizó un pedido a la secretaria general de la presidencia: "Karina, si estás a tiempo, limpiá a Sebastián Pareja que va a traer problemas".

El mensaje de Karina Milei a los propios: "La lealtad es una condición"

La secretaria general de la Presidencia afirmó este miércoles que a La Libertad Avanza (LLA) “nadie viene a especular” al respaldar el armado libertario en la provincia de Buenos Aires, que estuvo a cargo de Pareja. “Acá no se viene a especular. Se viene a defender con uñas y dientes las ideas del Presidente. Y en esa batalla, la lealtad no es una opción: es una condición. Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado; está cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá”, escribió la funcionaria en su cuenta de X.

En el extenso posteo, habló a favor de la movida electoral ideada por Pareja y tutelada por Eduardo “Lule” Menem: “Vinimos a poner fin a una era. A romper con todo lo que condenó a la provincia de Buenos Aires al atraso, la miseria y la resignación. No llegamos hasta acá para adaptarnos ni para negociar con los restos del viejo sistema. Vinimos a destruirlo”.

“LLA en la provincia de Buenos Aires no es un armado más. No es un acuerdo de partes ni una lista para salir del paso. Es una declaración de principios. Una expresión clara de quiénes están dispuestos a dar la pelea. No por un cargo, sino por una causa”, expresó la hermana del presidente Javier Milei. Para la funcionaria, se aplicó para el diseño electoral “tabula rasa” porque “esta batalla no es para los tibios, pero tampoco es para unos pocos”.

“Todo aquel que abrace con honestidad las ideas de la libertad, que esté dispuesto a dejarlo todo por el futuro de la Argentina, tiene un lugar en esta causa, siempre que entienda que acá no se viene a negociar convicciones, sino a dejar el alma por el proyecto de transformación que encarna Javier Milei”, sostuvo El Jefe, en un claro mensaje hacia los propios.

Escuela de Formación, Debate y Análisis Político, la usina de Sebastián Pareja: crecimiento territorial y ¿donaciones de Karina?

Un miembro del equipo de Santiago Caputo le contestó a Karina Milei

El integrante del equipo de comunicación digital del Gobierno conocido en redes sociales como “TraductorTeAma”, y cuyo nombre real es Esteban Glavinich, le respondió hoy a la presidenta de La Libertad Avanza (LLA) y sostuvo que “lealtad no es consecuencia”, en medio de la interna en el oficialismo por el cierre de listas.

Con un posteo en la red social X, Glavinich aludió a la disputa por el armado de listas en territorio bonaerense entre la agrupación “Las Fuerzas del Cielo”, liderada por el asesor presidencial Santiago Caputo y el influencer “Gordo Dan”, que además cuenta con un ejército de trolls en redes sociales. El espacio se mantuvo en silencio durante días ya que colocó muy pocos representantes en las nóminas para las elecciones provinciales del 7 de septiembre.

Glavinich aludió al posteo de la hermana del Presidente y sostuvo: “En mi humilde opinión como ciudadano, cuando uno tiene el Poder Ejecutivo y necesita sumar aliados, tiene que poner a los más fieles y leales en los cargos legislativos, porque se van a quedar 4 años y son los que tienen que acompañar y cuidar al Ejecutivo”.

“Los de dudosa trayectoria deben ir en puestos ejecutivos, porque se pueden echar por decreto en tiempo récord. A los perros reactivos se los tiene con correa”, continuó. Y propuso “escuchar a las miles de personas que trabajaron gratis noche y día para neutralizar los ataques”. “Yo, personalmente, que soy un outsider siento que no les puedo fallar. El iron dome de Milei está en el amor de la gente, no en la política rentada. Lealtad no es obsecuencia”, cerró.

