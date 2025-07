Milei en Córdoba: anticipó un triunfo en octubre y llamó “bruta traidora” a Villarruel en el Derecha Fest

Javier Milei eligió Córdoba —esa tierra donde la segunda vuelta le dio un 74% de los votos— para desplegar su arte de la confrontación y el espectáculo. En el cierre de la Derecha Fest, evento libertario que combinó prédicas espirituales, merchandising ideológico y promesas de revolución cultural, el Presidente no se guardó nada: defendió su gobierno, anticipó una victoria electoral “sorpresiva” en octubre y desató un vendaval interno al llamar a su vicepresidenta Victoria Villarruel “la bruta traidora” ante unas 2.500 personas.

Vale aclarar que el mandatario nunca vino a la provincia a inaugurar una obra o traer alguna colaboración con el gobernador. Aunque, si tuvo tiempo para estar algunas horas en actos netamente controlados y partidarios. El Derecha fest fue uno de ellos. Es necesario que aclaremos que esta crónica fue realizada usando contenido de medios colegas, ya que Perfil Córdoba no tuvo la posibilidad de ingresar porque, según explicaron en el control de ingreso: "desde arriba no quieren que ustedes estén". Por respeto a los trabajadores, tanto de seguridad nacional como del evento, no vamos a dar sus nombres.

Muchos colegas lograron pasar comprando entradas, cosa que Perfil intentó pero tampoco logró pasar el último vallado. Es necesario decir, que lamentablemente todos los periodistas -o la mayoría para ser correctos- terminó realizando una cobertura de infiltrado o "canuto", en lugar de poder desarrollar su actividad como corresponde, de manera profesional y como se merecen los lectores, oyentes o televidentes.

Milei, en su salsa

“Muchos se sorprenderán con los resultados de octubre”, lanzó desde el escenario, pasadas las 21.30, bajo luces cálidas y aplausos fervorosos. “La gente no nos quiere ver bien figuritas”, advirtió, convencido de que su 15% parlamentario es apenas el comienzo: “Con solo el 15% de diputados y el 10% de senadores hicimos 2.800 reformas. ¡Somos el mejor gobierno de la historia!”.

Pero el momento más denso llegó cuando se refirió —sin titubeos ni metáforas— a Villarruel, quien había acompañado con su voto leyes claves sobre jubilaciones y discapacidad: “La bruta traidora”, sentenció, clavando una daga en plena interna libertaria.

Desde el escenario, Milei desplegó su habitual narrativa de cruzado contra el “partido del Estado” y contra el “kirchnerismo, el movimiento político más endeudor de la historia argentina, hipotecadores de futuro, inmorales que están empezando a pagar”. La frase tuvo sabor a venganza.

En el comienzo de su discurso, el presidente alentó a su militancia y llamó a cantar "saquen el pingüino del cajón para que vea que los pibes cambiaron de idea y llevan la bandera que trajo el león".

A su lado, como siempre, estuvo su hermana Karina Milei, “el Jefe”, organizadora silenciosa y ejecutiva implacable, que ofició de sombra en una jornada de mensajes, símbolos y tensión subterránea.

Una feria de ideas (y de merchandising)

“La Derecha Fest” fue vendida como “el evento más antizurdo del mundo” y no decepcionó a su público. El acceso costaba 35.000 pesos más gastos de servicio e incluía acceso a charlas, conferencias, stands de libros, gorras, remeras y hasta un after party en Piso 12, bar ubicado sobre la avenida Los Álamos.

El evento comenzó a las 17 con una charla espiritual: Roberto Hidalgo, Evelin Barroso y Gabriel Ballerini hablaron sobre “la batalla espiritual” como base de la batalla política. Barroso, pastora evangélica y politóloga, fue la única mujer oradora en todo el evento. Ante Cadena 3, confesó sus aspiraciones: “Las próximas elecciones serán un tiempo para que los cordobeses refuercen su compromiso con La Libertad Avanza. Estoy lista para lo que se necesite. Veremos qué nos dice el jefe (Milei) en los próximos días”.

Más tarde llegó el turno de Javier Negre, periodista español y referente del medio Derecha Diario, quien encabezó una conferencia titulada sin rodeos: “No odiamos lo suficiente a los periodistas”.

A las 18.30 subió el cineasta Diego Recalde, con una disertación llamada “Peronismo, el káiser de la Argentina”, en la que trazó paralelismos entre la política y la tragedia imperial. La retórica del evento alternaba entre lo teológico, lo provocador y lo panfletario.

A las 19 tomó el micrófono Daniel Parisini, alias El Gordo Dan, influencer libertario y voz de las juventudes digitales de LLA. Córdoba lo recibió como propio: “Córdoba es la mejor provincia del país. Mi mujer es de acá. Son profundamente liberales: 75 por ciento sacó Milei acá”. Aunque su agrupación Las Fuerzas del Cielo quedó afuera del armado bonaerense, no mostró resentimiento: “No hay resquemores. Yo siempre voy a apoyar a LLA donde sea y al mandato del Presidente”.

Al llegar la noche, los discursos se volvieron más intensos. Agustín Laje, referente de la nueva derecha argentina, se mostró exultante: “Muchísima gente, súper feliz que esto se esté dando en Córdoba. Mi conferencia es sobre temas morales, voy a tratar de explicar cómo la izquierda basa su retórica en las miserias humanas”.

El aire del Quorum estaba cargado de épica, merchandising y fe libertaria. “Será un lugar para hacer comunidad y podrán comer y tomar cosas ricas”, prometió Laje antes del evento. Como si el debate político pudiera acompañarse con café, medialunas y stickers de Friedman.

Crítica, fuego amigo y campaña

El discurso de cierre de Milei se tituló, con pretensiones mesiánicas, “La construcción del milagro”. Fue más que una arenga: fue una advertencia a propios y ajenos. No solo acusó a la oposición tradicional y al “Estado empobrecedor”, sino que dejó en claro que, en su visión, el verdadero obstáculo puede estar dentro del oficialismo.

La diputada Lilia Lemoine también se sumó al ataque contra Villarruel: “No me defino como de derecha, soy libertaria”, aclaró, antes de calificar a la vicepresidenta como “mamarracho”.

Así, entre prédicas espirituales, ataques sin filtro y profecías electorales, Milei dejó Córdoba con un mensaje claro: la batalla cultural ya no es una metáfora, sino un arma política.

Cronograma

El evento abrirá con un bloque centrado en el eje espiritual, con exposiciones a cargo de Roberto Hidalgo, Gabriel Ballerini y Evelin Barroso, quienes profundizarán sobre el vínculo entre La Libertad Avanza y sectores evangélicos.

Más tarde, a las 18.30, el cineasta Diego Recalde presentará su ponencia "Peronismo: el káiser de la Argentina". A las 19 será el turno de Daniel Parisini, conocido en redes como "Gordo Dan", una de las voces más visibles del activismo digital libertario. A las 19.30 hablará el escritor Nicolás Márquez, autor de una biografía sobre Milei, y a las 20.30, Agustín Laje abordará la "anatomía moral de la izquierda" en un discurso titulado Malvados, previo al cierre del Presidente.

18.32 | Fuerte operativo de seguridad en el Quorum

A lo largo de la tarde se desplegó un fuerte operativo de seguridad en las inmediaciones del Quorum Hotel, donde se lleva a cabo el evento. La presencia de fuerzas federales y provinciales fue notoria desde las primeras horas: efectivos de la Policía Federal Argentina, la Policía de Córdoba y Gendarmería Nacional patrullaron la zona y controlaron los accesos.

19:01 | El merch del "Derecha Fest"

En los pasillos del Derecha Fest también se despliega una feria de productos vinculados al universo libertario. Las remeras con imágenes de Milei y Trump se ofrecen a $25.000, mientras que las tazas, que incluyen frases como "Lágrimas de zurdo" y dibujos de leones, cuestan $10.000. También se venden chocolates temáticos por $15.000 y calcomanías a $1.000, con diseños como la motosierra, el peinado del Presidente y consignas provocadoras como "Qué mal día para ser un mandril".

19:10 | Evelin Barroso: "Yo estoy lista para lo que se me necesite"

Con el Quorum Hotel colmado por unas 2.500 personas, el Derecha Fest avanza con discursos cargados de identidad libertaria y mensajes de apoyo a Javier Milei. Luego de su ponencia, la pastora Evelin Barroso hizo foco en la necesidad de "reafirmar los principios de la libertad" y sostuvo que "la Iglesia tiene una identificación clara con los valores que promueve La Libertad Avanza". Barroso también dejó abierta la puerta a una posible candidatura en Córdoba: "Estoy lista para lo que se me necesite. Vamos a ver qué dice el jefe", lanzó en diálogo con Cadena 3.

El influencer Daniel Parisini, conocido como "Gordo Dan", celebró que el evento se realice en la provincia: "Córdoba es directamente la mejor provincia del país, profundamente liberales". Agustín Laje, por su parte, destacó que Córdoba es un "bastión del mileísmo" y anticipó que su conferencia girará en torno a los debates morales que, según dijo, atraviesan la cultura política actual.