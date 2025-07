Encuesta: Milei recupera imagen tras el bache de junio, pero persiste el rechazo mayoritario

Un reciente informe de opinión pública revela un complejo panorama en Argentina durante el mes de julio, marcado por una recuperación en la imagen de la gestión nacional y la aprobación del presidente Javier Milei, aunque en un contexto de profunda polarización social. La encuesta destaca una mejora en las expectativas económicas y de seguridad, pero también subraya la persistencia de un entimiento negativo generalizado.

Tras un deterioro en junio, la imagen de la gestión nacional y la aprobación presidencial retornaron a los valores registrados en mayo. La desaprobación disminuyó en 3 puntos porcentuales, mientras que la aprobación creció en la misma medida, aunque el saldo general se mantiene negativo en -5 puntos porcentuales. Un dato crucial es que, por quinto mes consecutivo, la negatividad (56%) supera a la positividad (44%) respecto a la gestión.

Este escenario consolida un humor social "altamente polarizado" en torno a la administración Milei. Las opiniones sobre el rumbo del país, la economía, la situación social y las relaciones internacionales están firmemente divididas, con "escasos consensos". A pesar de ello, se observa una mejora en las expectativas sobre la inflación y la inseguridad en comparación con junio, y la confianza en la figura del presidente insinúa una recuperación, subiendo su puntaje promedio de 4.8 a 5.0 en julio.

Consultora Delfos

Economía Doméstica y Liderazgos Políticos

La percepción sobre la situación económica a nivel de los hogares se mantiene dividida entre quienes logran "sostenerse" y aquellos en "situación crítica". No obstante, desde marzo se insinúa una "leve mejora" en indicadores relacionados con ingresos y capacidad para afrontar gastos, aunque estas variaciones no son estadísticamente significativas. La mayoría de los encuestados reporta que sus ingresos apenas les alcanzan o directamente no les alcanzan, mientras que un porcentaje menor logra ahorrar.

Consultora Delfos

En cuanto a las figuras políticas, Patricia Bullrich, Javier Milei y Axel Kicillof se consolidan como los dirigentes con "mejor saldo de imagen", manteniendo niveles estables y competitivos. En contraste, Victoria Villarruel ha experimentado una "caída de 12 puntos en su imagen positiva desde mayo", alcanzando el nivel más bajo de la serie. Su "enfrentamiento con el presidente tras la sesión del Senado la posiciona como la principal perjudicada de la interna oficialista", con el respaldo social inclinándose claramente por Milei.

Percepciones del Votante

El informe señala que las variaciones mensuales en los distintos escenarios de intención de voto "no presentan cambios estadísticamente significativos", con las principales fuerzas manteniendo sus niveles. En un eventual escenario de alianza con el PRO, La Libertad Avanza "absorbe casi por completo el caudal de ese espacio", pero no logra lo mismo con los votantes radicales. Por su parte, Hacemos por Argentina se consolida como una "tercera vía", con niveles estables de intención de voto en torno al 5% en todos los escenarios medidos.

De cara a una eventual elección presidencial, Milei parte "con ventaja sobre Kicillof", aunque el escenario "sigue abierto". Cerca del 8% del electorado se reparte entre indecisos y voto en blanco, un caudal suficiente para definir si la elección se resuelve en primera vuelta o si deriva en ballotage.

Las razones detrás de la calificación positiva de la gestión se centran en el "cumple lo prometido" (40%), seguido por la percepción de que "es honesto" (12%) y "bajó la inflación" (11%). En el lado negativo, las principales razones para la desaprobación son la "falta de equilibrio mental" (13%), la "mala gestión/no mejora nada" (7%), ser "violento/agresivo" (6%), ser "mentiroso/no cumple" (6%) o la percepción de que "él es corrupto" (5%).

Finalmente, la encuesta también sondeó la opinión sobre las acciones legislativas recientes. Un 54% de los encuestados está de acuerdo con la aprobación del paquete de leyes por parte del Senado, mientras que un 39% está de acuerdo con que el Poder Ejecutivo vete la ley. Respecto a la Ley Bases, el 41% se mostró de acuerdo, frente a un 43% en desacuerdo, y sobre la privatización de empresas públicas, el 42% aprueba la decisión, mientras que el 46% está en desacuerdo.